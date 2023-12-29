https://crimea.ria.ru/20231229/glavnoe-za-den-29-dekabrya-1133908390.html

Главное за день: 29 декабря

Главное за день: 29 декабря - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Главное за день: 29 декабря

В последнюю неделю уходящего года российские военные нанесли более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ, отодвинули противника на Купянском направлении и... РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T22:34

2023-12-29T22:34

2023-12-29T22:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В последнюю неделю уходящего года российские военные нанесли более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ, отодвинули противника на Купянском направлении и сбили 10 украинских самолетов – итоги недели подвели в Минобороны. В течение дня на Украине прозвучали взрывы в Киеве, а также в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Хмельницкой, Сумской и Черкасской областях. Министр обороны Украины Рустем Умеров признал, что у российских войск еще достаточно боеприпасов для таких массированных атак. Гражданин Украины готовил теракт в Запорожской области РФ – обвинение ему выдвинула прокуратура. А в небе над Белгородской области силы ПВО успешно отразили удар тремя ракетами HARM.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи российской армии в зоне СВОРоссийские войска за неделю нанесли 50 ударов по военным объектам и аэродромам на территории Украины, сообщили в Минобороны."В период с 23 по 29 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники", – сказали в ведомстве.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск продвинулись и улучшили положение по переднему краю, отразив за неделю 27 атак ВСУ. Авиацией и средствами ПВО удалось сбить 10 самолетов противника, два вертолета и более 250 беспилотников. Потери противника за неделю составили почти 4500 военнослужащих и сотни единиц техники.Массированная атака на военные объекты УкраиныВ ночь на пятницу в Одесской, Харьковской, Львовской, Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины прозвучала серия взрывов. Об этом сообщали местные власти и СМИ.По меньшей мере шесть взрывов прозвучало в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.Сигнал тревоги во Львове звучал с четырех часов утра до половины седьмого, написал в своих соцсетях председатель областной военно-гражданской администрации Максим Козицкий. Произошло возгорание на объекте критической инфраструктуры.Несколько взрывов произошло в Киеве, на территории складского помещения в Подольском районе произошел пожар, информировал столичный градоначальник Виталий Кличко. Взрывы также фиксировали в Одессе, Днепропетровске, Сумской, Хмельницкой и Черкасской областях.Министр обороны Украины признал, что в России еще много ракетМинистр обороны Украины Рустем Умеров признал, что у России есть достаточный запас ракет, чтобы наносить массированные удары по украинским объектам. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Очевидно, что с такими запасами ракет, которые есть у государства агрессора, они могут и будут продолжать такие атаки", – признал он.Главком Валерий Залужный подтвердил, что в нескольких областях Украины были атакованы промышленные и военные объекты.Гражданин Украины готовил теракты в Запорожской областиПрокуратура Запорожской области предъявила обвинение в терроризме гражданину Украины, сообщили в Генпрокуратуре РФ."По версии следствия, осенью 2022 года 31-летний обвиняемый с целью противодействия специальной военной операции вступил с сотрудником главного управления разведки министерства Украины в предварительный сговор на совершение диверсионно-террористических актов на территории Запорожской области", – говорится в сообщении.По информации ведомства, гражданин Украины прошел обучение минно-взрывному делу на военном полигоне ВСУ. В ноябре 2022 года он прибыл в Мелитополь, где получил компоненты самодельного взрывного устройства.В апреле 2023 года мужчина планировал подрыв автомобиля начальника отделения полиции "Кирилловское" УМВД России "Мелитопольское". Однако его успели задержать.Над Белгородской областью сбито три ракеты HARMРоссийскими ПВО сбито три украинские ракеты HARM производства США над Белгородом, сообщили в Минобороны России."29 декабря около 15 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противорадиолокационных ракет HARM по объектам на территории Российской Федерации", – сказано в сообщении.Пострадавших и разрушений на земле в результате атаки ВСУ не было, уточнил губернатор области Вячеслав Гладков.

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https://crimea.ria.ru/20231229/nedosyagaemy-dlya-pvo-ukrainy-i-nato-ekspert-o-rossiyskikh-raketakh-kh-22-1133902653.html

https://crimea.ria.ru/20231229/na-ukraine-sokratyat-20-tysyach-gossluzhaschikh-i-urezhut-zarplaty-ostalnym-1133906872.html

https://crimea.ria.ru/20231229/utverzhdena-programma-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-novykh-regionov-1133896131.html

https://crimea.ria.ru/20231229/srok-deystviya-istekshikh-voditelskikh-udostovereniy-prodlili-na-tri-goda-1133906282.html

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