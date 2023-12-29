https://crimea.ria.ru/20231229/v-nebe-nad-belgorodom-sbita-vozdushnaya-tsel-1133899146.html

В небе над Белгородом сбита воздушная цель

В небе над Белгородом сбита воздушная цель - РИА Новости Крым, 29.12.2023

В небе над Белгородом сбита воздушная цель

Воздушная цель на подлете к Белгороду была сбита российской системой противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T15:36

2023-12-29T15:36

2023-12-29T15:36

вячеслав гладков

белгород

пво

новости

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Воздушная цель на подлете к Белгороду была сбита российской системой противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Информацию о последствиях на земле в данное время уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Белгород и приграничные с Украиной районы Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны киевского режима. Накануне в медучреждении скончался мужчина, который был в составе атакованной украинским дроном бригады дорожных рабочих. Тогда взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток, ранило трех человек. Еще двое мирных жителей получили ранения при минометном обстреле украинскими боевиками хутора Марьно в Шебекинском городском округе.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять спасателей МЧС России пострадали в Донецке после атаки дронаВСУ обстреляли брянское село Сопычи - ранены двое мужчинПри обстреле села в Брянской области ранен мужчина

белгород

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгород, пво, новости, вооруженные силы россии