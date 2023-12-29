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В небе над Белгородом сбита воздушная цель
В небе над Белгородом сбита воздушная цель - РИА Новости Крым, 29.12.2023
В небе над Белгородом сбита воздушная цель
Воздушная цель на подлете к Белгороду была сбита российской системой противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T15:36
2023-12-29T15:36
2023-12-29T15:36
вячеслав гладков
белгород
пво
новости
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Воздушная цель на подлете к Белгороду была сбита российской системой противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Информацию о последствиях на земле в данное время уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Белгород и приграничные с Украиной районы Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны киевского режима. Накануне в медучреждении скончался мужчина, который был в составе атакованной украинским дроном бригады дорожных рабочих. Тогда взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток, ранило трех человек. Еще двое мирных жителей получили ранения при минометном обстреле украинскими боевиками хутора Марьно в Шебекинском городском округе.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять спасателей МЧС России пострадали в Донецке после атаки дронаВСУ обстреляли брянское село Сопычи - ранены двое мужчинПри обстреле села в Брянской области ранен мужчина
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вячеслав гладков, белгород, пво, новости, вооруженные силы россии
В небе над Белгородом сбита воздушная цель
Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду – Гладков