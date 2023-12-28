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Умер пострадавший при атаке дрона-камикадзе в Белгородской области
Умер пострадавший при атаке дрона-камикадзе в Белгородской области - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Умер пострадавший при атаке дрона-камикадзе в Белгородской области
В Белгородской области скончался один из рабочих, раненных во время атаки украинским дроном-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T13:02
2023-12-28T13:02
2023-12-28T13:02
белгородская область
вячеслав гладков
новости
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. В Белгородской области скончался один из рабочих, раненных во время атаки украинским дроном-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Днем в субботу губернатор сообщал, что ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе мост в Грайворонском городском округе. В этот момент дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех человек. Один из них был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и находился в реанимации.Читайте также на РИА Новости Крым:После взрыва в Белгородской области в больнице умер замглавы районаПять спасателей МЧС России пострадали в Донецке после атаки дронаУдар по Курской области: повреждены жилые дома, погиб мужчина
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белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон)
Умер пострадавший при атаке дрона-камикадзе в Белгородской области
В больнице умер пострадавший при атаке украинским дроном-камикадзе в Белгородской области