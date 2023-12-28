https://crimea.ria.ru/20231228/umer-postradavshiy-pri-atake-drona-kamikadze-v-belgorodskoy-oblasti-1133873103.html

Умер пострадавший при атаке дрона-камикадзе в Белгородской области

Умер пострадавший при атаке дрона-камикадзе в Белгородской области - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Умер пострадавший при атаке дрона-камикадзе в Белгородской области

В Белгородской области скончался один из рабочих, раненных во время атаки украинским дроном-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T13:02

2023-12-28T13:02

2023-12-28T13:02

белгородская область

вячеслав гладков

новости

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. В Белгородской области скончался один из рабочих, раненных во время атаки украинским дроном-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Днем в субботу губернатор сообщал, что ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе мост в Грайворонском городском округе. В этот момент дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех человек. Один из них был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и находился в реанимации.Читайте также на РИА Новости Крым:После взрыва в Белгородской области в больнице умер замглавы районаПять спасателей МЧС России пострадали в Донецке после атаки дронаУдар по Курской области: повреждены жилые дома, погиб мужчина

белгородская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон)