Рейтинг@Mail.ru
На их век хватит: Умеров признал, что в России еще много ракет - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231229/na-ikh-vek-khvatit-umerov-priznal-chto-v-rossii-esche-mnogo-raket-1133901715.html
На их век хватит: Умеров признал, что в России еще много ракет
На их век хватит: Умеров признал, что в России еще много ракет - РИА Новости Крым, 29.12.2023
На их век хватит: Умеров признал, что в России еще много ракет
Министр обороны Украины Умеров признал, что у России есть достаточный запас ракет, чтобы наносить массированные удары по украинским объектам. Об этом он написал РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T17:05
2023-12-29T17:06
украина
рустем умеров
минобороны украины
новости
россия
вооруженные силы россии
армия и флот
воздушно-космический силы (вкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/16/1133724300_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_62b8a76a92464a14033804b1cda1b51f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Министр обороны Украины Умеров признал, что у России есть достаточный запас ракет, чтобы наносить массированные удары по украинским объектам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.О том, что это была одна из самых мощных атак российской армии, написал главком ВСУ Валерий Залужный.Напомним, сегодня утром воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Львове, а также в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о пожаре в Киеве."В Подольском районе горит складское помещение", – написал он в Telegram.Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех волнах воздушных атак на объекты в городе и заявил, что было зафиксировано "минимум шесть взрывов". Во Львове произошло возгорание на "объекте критической инфраструктуры", заявил глава города Андрей Садовой.Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов заявил РИА новости Крым, что даже если США и Евросоюз попытаются вложить деньги в открытие военных производств на Украине, то эти промышленные площадки будут уничтожены ударами ВКС России.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные отодвинули противника на Купянском направленииАрмия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ Воздушно-космические силы провели пуск ракеты в интересах Минобороны РФ
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/16/1133724300_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_805e502668d4c10cbc950811e101c794.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, рустем умеров, минобороны украины, новости, россия, вооруженные силы россии, армия и флот, воздушно-космический силы (вкс)
На их век хватит: Умеров признал, что в России еще много ракет

Министр обороны Украины признал, что у России достаточно ракет для массовых атак

17:05 29.12.2023 (обновлено: 17:06 29.12.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Министр обороны Украины Умеров признал, что у России есть достаточный запас ракет, чтобы наносить массированные удары по украинским объектам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Очевидно, что с такими запасами ракет, которые есть у государства агрессора, они могут и будут продолжать такие атаки", – написал он.
О том, что это была одна из самых мощных атак российской армии, написал главком ВСУ Валерий Залужный.

"Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты", – подтвердил он.

Напомним, сегодня утром воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Львове, а также в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о пожаре в Киеве.
"В Подольском районе горит складское помещение", – написал он в Telegram.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех волнах воздушных атак на объекты в городе и заявил, что было зафиксировано "минимум шесть взрывов". Во Львове произошло возгорание на "объекте критической инфраструктуры", заявил глава города Андрей Садовой.

"Имеем возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове. Здесь без деталей. На месте работают оперативные службы", – написал он.

Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов заявил РИА новости Крым, что даже если США и Евросоюз попытаются вложить деньги в открытие военных производств на Украине, то эти промышленные площадки будут уничтожены ударами ВКС России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские военные отодвинули противника на Купянском направлении
Армия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ
Воздушно-космические силы провели пуск ракеты в интересах Минобороны РФ
 
УкраинаРустем УмеровМинобороны УкраиныНовостиРоссияВооруженные силы РоссииАрмия и флотВоздушно-космический силы (ВКС)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:05На их век хватит: Умеров признал, что в России еще много ракет
16:48Чего крымчане ждут от Нового года – опрос
16:23По дороге в Крым ремонтируют мост: как организовано движение
15:43Три ракеты HARM производства США сбиты над Белгородом
15:43Готовил теракты в Запорожье: гражданин Украины обвинен в терроризме
15:36В небе над Белгородом сбита воздушная цель
15:25Осенний призыв окончен: сколько россиян ушли в армию
15:11ВСУ не сбили ни одной российской ракеты Х-22 с начала спецоперации
14:52Недельные потери ВСУ: тысячи боевиков уничтожены в провальных атаках
14:30Оркестр Дедов Морозов и танцующий медведь встречают поезда в Симферополе
14:23В очереди на Крымский мост почти 400 машин
14:12Российские военные сбили 10 самолетов и 2 вертолета ВСУ за неделю
14:06Российские военные отодвинули противника на Купянском направлении
13:53Недострой в заказнике: в Севастополе возбудили дело на предпринимателя
13:45Армия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ
13:39Четыре новых спортивных комплекса появятся в Крыму в 2024 году – власти
13:23В Крыму встал на лапы парализованный львенок Симба
12:54Насмерть сбил женщину: в Феодосии осужден водитель
12:44Утверждена программа социально-экономического развития новых регионов
12:26Хотел воевать на стороне врага: россиянин задержан за попытку госизмены
Лента новостейМолния