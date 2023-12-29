На их век хватит: Умеров признал, что в России еще много ракет
Министр обороны Украины признал, что у России достаточно ракет для массовых атак
17:05 29.12.2023 (обновлено: 17:06 29.12.2023)
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Министр обороны Украины Умеров признал, что у России есть достаточный запас ракет, чтобы наносить массированные удары по украинским объектам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Очевидно, что с такими запасами ракет, которые есть у государства агрессора, они могут и будут продолжать такие атаки", – написал он.
О том, что это была одна из самых мощных атак российской армии, написал главком ВСУ Валерий Залужный.
"Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты", – подтвердил он.
Напомним, сегодня утром воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Львове, а также в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о пожаре в Киеве.
"В Подольском районе горит складское помещение", – написал он в Telegram.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех волнах воздушных атак на объекты в городе и заявил, что было зафиксировано "минимум шесть взрывов". Во Львове произошло возгорание на "объекте критической инфраструктуры", заявил глава города Андрей Садовой.
"Имеем возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове. Здесь без деталей. На месте работают оперативные службы", – написал он.
Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов заявил РИА новости Крым, что даже если США и Евросоюз попытаются вложить деньги в открытие военных производств на Украине, то эти промышленные площадки будут уничтожены ударами ВКС России.
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