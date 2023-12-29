https://crimea.ria.ru/20231229/na-ikh-vek-khvatit-umerov-priznal-chto-v-rossii-esche-mnogo-raket-1133901715.html

На их век хватит: Умеров признал, что в России еще много ракет

На их век хватит: Умеров признал, что в России еще много ракет - РИА Новости Крым, 29.12.2023

На их век хватит: Умеров признал, что в России еще много ракет

Министр обороны Украины Умеров признал, что у России есть достаточный запас ракет, чтобы наносить массированные удары по украинским объектам. Об этом он написал РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T17:05

2023-12-29T17:05

2023-12-29T17:06

украина

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воздушно-космический силы (вкс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Министр обороны Украины Умеров признал, что у России есть достаточный запас ракет, чтобы наносить массированные удары по украинским объектам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.О том, что это была одна из самых мощных атак российской армии, написал главком ВСУ Валерий Залужный.Напомним, сегодня утром воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Львове, а также в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о пожаре в Киеве."В Подольском районе горит складское помещение", – написал он в Telegram.Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех волнах воздушных атак на объекты в городе и заявил, что было зафиксировано "минимум шесть взрывов". Во Львове произошло возгорание на "объекте критической инфраструктуры", заявил глава города Андрей Садовой.Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов заявил РИА новости Крым, что даже если США и Евросоюз попытаются вложить деньги в открытие военных производств на Украине, то эти промышленные площадки будут уничтожены ударами ВКС России.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные отодвинули противника на Купянском направленииАрмия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ Воздушно-космические силы провели пуск ракеты в интересах Минобороны РФ

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2023

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украина, рустем умеров, минобороны украины, новости, россия, вооруженные силы россии, армия и флот, воздушно-космический силы (вкс)