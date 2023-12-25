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Главное за день: 25 декабря - РИА Новости Крым, 25.12.2023
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Главное за день: 25 декабря
Главное за день: 25 декабря - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Главное за день: 25 декабря
Российские военные освободили город Марьинку в ДНР. Лидеры ЕАЭС утвердили декларацию о сотрудничестве. В России выросли цена на бензин и дизельное топливо... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T23:17
2023-12-25T23:17
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владимир путин (политик)
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украина
кирилл буданов
военно-морской флот рф
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марьинка (город в днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Российские военные освободили город Марьинку в ДНР. Лидеры ЕАЭС утвердили декларацию о сотрудничестве. В России выросли цена на бензин и дизельное топливо. Начальник ГУР Минобороны Украины заочно арестован в Москве. Право на кредитные каникулы участникам СВО и их семьям продлено на год. ВМФ России пополнятся тремя атомными подводными крейсерами. Ситуация в Сербии. О главных новостях дня - в подборке РИА Новости Крым.ВС РФ освободили Марьинку В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки "Южная" полностью освободили город Марьинку юго-западнее Донецка. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину. Также он уточнил, что освобождение данного населенного пункта снижает возможности вооруженных сил Украины по обороне и дает российской армии дополнительные возможности по дальнейшим действиям на этом направлении.Владимир Путин отметил, что с освобождением Марьинки от Донецка отодвигаются боевые подразделения противника. Кроме того, взломав вот этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор.Лидеры ЕАЭС утвердили Декларацию о сотрудничестве до 2030 годаВсе члены Высшего евразийского экономического совета согласились утвердить Декларацию о сотрудничестве в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время заседания в расширенном составе в Петербурге.По его словам, декларация - это новый документ программного характера, в котором предусмотрены шаги по наращиванию совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия.Бензин и дизтопливо в России подорожалиНа Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена бензина марки Аи-95 и летнего дизельного топлива увеличилась на 0,08-0,1%, бензина Аи-92 - на 1%.По итогам торгового дня, стоимость бензина марки Аи-92 выросла на 1% и составила 38 259 рублей за тонну, Аи-95 вырос на 0,1%, до 41 236 рублей. Незначительно поднялась цена летнего дизтоплива - на 0,08%, до 52 208 рублей за тонну, межсезонного - на 0,22%, до 52 580 рублей. Подешевело только зимнее ДТ: на 0,05% - до 64 011 рублей за тонну.В Москве заочно арестован начальник ГУР Минобороны УкраиныНачальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова заочно арестовал Басманный суд Москвы. Его обвиняют в причастности к совершению 104 терактов. В отношении Буданова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок ареста исчисляется с момента его экстрадиции либо задержания на территории России.Участникам СВО и их семьям продлили право на кредитные каникулыПраво участников специальной военной операции и членов их семей обратиться за кредитными каникулами по всем видам потребительских кредитов, включая ипотеку, продлено до конца 2024 года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ также продлевает возможность списания кредитных поручительств погибших или тяжело раненых участников СВО.ВМФ России пополнятся тремя подводными атомоходамиВ ближайшие три года российский Военно-Морской флот России пополнят три атомных подводных крейсера "Борей-А" и пять многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии подъема флага на трех поступающих в состав ВМФ кораблях.Кроме того, на петербургских "Адмиралтейских верфях" сейчас строятся шесть дизельных подводных лодок, добавил он. Также размещен заказ на строительство патрульных кораблей арктической зоны, в том числе для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути.Протесты оппозиции в Сербии: что дальшеЗапад намерен привести к власти в Сербии нынешнюю оппозицию, поэтому протесты в стране будут продолжаться, считает посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. По его словам, оппозиция понимает, что не может прийти к власти в Сербии "спокойным, мирным путем", поэтому приступила к протестам, которые "поощряются и поддерживаются извне". С этим согласен политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, беспорядки в Сербии могут продолжаться еще долгое время, однако шансов довести ситуацию до госпереворота по обычному западному сценарию "цветных революций" в этом случае мало. В свою очередь исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев уверен, что раскачать обстановку внутри страны Западу не удастся.
https://crimea.ria.ru/20231225/putin-otsenil-soglashenie-o-svobodnoy-torgovle-mezhdu-eaes-i-iranom-1133791982.html
https://crimea.ria.ru/20231225/voennye-rf-spasli-ranenuyu-ukrainku-broshennuyu-boevikami-vsu-pod-krynkami-1133784988.html
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россия
украина
марьинка (город в днр)
сербия
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главное за день, новости, владимир путин (политик), в мире, россия, украина, кирилл буданов, военно-морской флот рф, новости сво, марьинка (город в днр), бензин, еаэс, сербия, александр вучич
Главное за день: 25 декабря

Главные новости в стране и мире в понедельник, 25 декабря

23:17 25.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Российские военные освободили город Марьинку в ДНР. Лидеры ЕАЭС утвердили декларацию о сотрудничестве. В России выросли цена на бензин и дизельное топливо. Начальник ГУР Минобороны Украины заочно арестован в Москве. Право на кредитные каникулы участникам СВО и их семьям продлено на год. ВМФ России пополнятся тремя атомными подводными крейсерами. Ситуация в Сербии.
О главных новостях дня - в подборке РИА Новости Крым.

ВС РФ освободили Марьинку

В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки "Южная" полностью освободили город Марьинку юго-западнее Донецка. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину. Также он уточнил, что освобождение данного населенного пункта снижает возможности вооруженных сил Украины по обороне и дает российской армии дополнительные возможности по дальнейшим действиям на этом направлении.
Владимир Путин отметил, что с освобождением Марьинки от Донецка отодвигаются боевые подразделения противника. Кроме того, взломав вот этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор.

Лидеры ЕАЭС утвердили Декларацию о сотрудничестве до 2030 года

Все члены Высшего евразийского экономического совета согласились утвердить Декларацию о сотрудничестве в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время заседания в расширенном составе в Петербурге.
По его словам, декларация - это новый документ программного характера, в котором предусмотрены шаги по наращиванию совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия.
Подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Иран - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Вчера, 20:43
Путин оценил соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Бензин и дизтопливо в России подорожали

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена бензина марки Аи-95 и летнего дизельного топлива увеличилась на 0,08-0,1%, бензина Аи-92 - на 1%.
По итогам торгового дня, стоимость бензина марки Аи-92 выросла на 1% и составила 38 259 рублей за тонну, Аи-95 вырос на 0,1%, до 41 236 рублей. Незначительно поднялась цена летнего дизтоплива - на 0,08%, до 52 208 рублей за тонну, межсезонного - на 0,22%, до 52 580 рублей. Подешевело только зимнее ДТ: на 0,05% - до 64 011 рублей за тонну.

В Москве заочно арестован начальник ГУР Минобороны Украины

Начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова заочно арестовал Басманный суд Москвы. Его обвиняют в причастности к совершению 104 терактов. В отношении Буданова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок ареста исчисляется с момента его экстрадиции либо задержания на территории России.
Солдат ВСУ
Вчера, 14:58
Военные РФ спасли раненую украинку, брошенную боевиками ВСУ под Крынками

Участникам СВО и их семьям продлили право на кредитные каникулы

Право участников специальной военной операции и членов их семей обратиться за кредитными каникулами по всем видам потребительских кредитов, включая ипотеку, продлено до конца 2024 года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ также продлевает возможность списания кредитных поручительств погибших или тяжело раненых участников СВО.

ВМФ России пополнятся тремя подводными атомоходами

В ближайшие три года российский Военно-Морской флот России пополнят три атомных подводных крейсера "Борей-А" и пять многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии подъема флага на трех поступающих в состав ВМФ кораблях.
Кроме того, на петербургских "Адмиралтейских верфях" сейчас строятся шесть дизельных подводных лодок, добавил он. Также размещен заказ на строительство патрульных кораблей арктической зоны, в том числе для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути.
Глава Крыма Сергей Аксенов в зоне СВО
Вчера, 12:02
Аксенов дал совет украинским "ждунам" в Крыму

Протесты оппозиции в Сербии: что дальше

Запад намерен привести к власти в Сербии нынешнюю оппозицию, поэтому протесты в стране будут продолжаться, считает посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. По его словам, оппозиция понимает, что не может прийти к власти в Сербии "спокойным, мирным путем", поэтому приступила к протестам, которые "поощряются и поддерживаются извне".
С этим согласен политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, беспорядки в Сербии могут продолжаться еще долгое время, однако шансов довести ситуацию до госпереворота по обычному западному сценарию "цветных революций" в этом случае мало.
В свою очередь исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев уверен, что раскачать обстановку внутри страны Западу не удастся.
Алексей Арестович
Вчера, 13:51
Провокация Запада: зачем Арестович* советует Киеву объединяться с Москвой
 
Главное за деньНовостиВладимир Путин (политик)В миреРоссияУкраинаКирилл БудановВоенно-морской флот РФНовости СВОМарьинка (город в ДНР)БензинЕАЭССербияАлександр Вучич
 
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Заголовок открываемого материала
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00:00Какой сегодня праздник: 26 декабря
23:17Главное за день: 25 декабря
22:39Главные новости Крыма: 25 декабря
22:26Мошенники под видом застройщиков "заработали" 97 млн в Севастополе
22:14Врачам "скорой" разрешили оказывать помощь без согласия пациента
21:44Итоги деятельности ЕАЭС: рост экономики и уменьшение безработицы
21:20Запрет учителям на переписку в иностранных мессенджерах: ситуация в Крыму
21:07Контактные троллейбусные сети на ЮБК приведут в порядок
20:43Путин оценил соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
20:28Лидеры ЕАЭС утвердили декларацию о сотрудничестве
20:17Западу не удастся развалить дружественную России Сербию – эксперт
20:03Сильный ветер ожидается ночью в Крыму: объявлено штормовое предупреждение
19:46Участникам СВО на год продлили сроки обращения за кредитными каникулами
19:23Частная охрана объектов ТЭК сможет сбивать беспилотники – закон
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18:16В Симферопольском районе поврежден газопровод – что известно
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17:38ВМФ России пополнятся тремя атомными подводными крейсерами - Путин
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