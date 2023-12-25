https://crimea.ria.ru/20231225/glavnoe-za-den-25-dekabrya-1133794359.html

Главное за день: 25 декабря

Главное за день: 25 декабря - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Главное за день: 25 декабря

Российские военные освободили город Марьинку в ДНР. Лидеры ЕАЭС утвердили декларацию о сотрудничестве. В России выросли цена на бензин и дизельное топливо... РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T23:17

2023-12-25T23:17

2023-12-25T23:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Российские военные освободили город Марьинку в ДНР. Лидеры ЕАЭС утвердили декларацию о сотрудничестве. В России выросли цена на бензин и дизельное топливо. Начальник ГУР Минобороны Украины заочно арестован в Москве. Право на кредитные каникулы участникам СВО и их семьям продлено на год. ВМФ России пополнятся тремя атомными подводными крейсерами. Ситуация в Сербии. О главных новостях дня - в подборке РИА Новости Крым.ВС РФ освободили Марьинку В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки "Южная" полностью освободили город Марьинку юго-западнее Донецка. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину. Также он уточнил, что освобождение данного населенного пункта снижает возможности вооруженных сил Украины по обороне и дает российской армии дополнительные возможности по дальнейшим действиям на этом направлении.Владимир Путин отметил, что с освобождением Марьинки от Донецка отодвигаются боевые подразделения противника. Кроме того, взломав вот этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор.Лидеры ЕАЭС утвердили Декларацию о сотрудничестве до 2030 годаВсе члены Высшего евразийского экономического совета согласились утвердить Декларацию о сотрудничестве в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время заседания в расширенном составе в Петербурге.По его словам, декларация - это новый документ программного характера, в котором предусмотрены шаги по наращиванию совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия.Бензин и дизтопливо в России подорожалиНа Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена бензина марки Аи-95 и летнего дизельного топлива увеличилась на 0,08-0,1%, бензина Аи-92 - на 1%.По итогам торгового дня, стоимость бензина марки Аи-92 выросла на 1% и составила 38 259 рублей за тонну, Аи-95 вырос на 0,1%, до 41 236 рублей. Незначительно поднялась цена летнего дизтоплива - на 0,08%, до 52 208 рублей за тонну, межсезонного - на 0,22%, до 52 580 рублей. Подешевело только зимнее ДТ: на 0,05% - до 64 011 рублей за тонну.В Москве заочно арестован начальник ГУР Минобороны УкраиныНачальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова заочно арестовал Басманный суд Москвы. Его обвиняют в причастности к совершению 104 терактов. В отношении Буданова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок ареста исчисляется с момента его экстрадиции либо задержания на территории России.Участникам СВО и их семьям продлили право на кредитные каникулыПраво участников специальной военной операции и членов их семей обратиться за кредитными каникулами по всем видам потребительских кредитов, включая ипотеку, продлено до конца 2024 года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ также продлевает возможность списания кредитных поручительств погибших или тяжело раненых участников СВО.ВМФ России пополнятся тремя подводными атомоходамиВ ближайшие три года российский Военно-Морской флот России пополнят три атомных подводных крейсера "Борей-А" и пять многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии подъема флага на трех поступающих в состав ВМФ кораблях.Кроме того, на петербургских "Адмиралтейских верфях" сейчас строятся шесть дизельных подводных лодок, добавил он. Также размещен заказ на строительство патрульных кораблей арктической зоны, в том числе для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути.Протесты оппозиции в Сербии: что дальшеЗапад намерен привести к власти в Сербии нынешнюю оппозицию, поэтому протесты в стране будут продолжаться, считает посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. По его словам, оппозиция понимает, что не может прийти к власти в Сербии "спокойным, мирным путем", поэтому приступила к протестам, которые "поощряются и поддерживаются извне". С этим согласен политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, беспорядки в Сербии могут продолжаться еще долгое время, однако шансов довести ситуацию до госпереворота по обычному западному сценарию "цветных революций" в этом случае мало. В свою очередь исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев уверен, что раскачать обстановку внутри страны Западу не удастся.

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https://crimea.ria.ru/20231225/voennye-rf-spasli-ranenuyu-ukrainku-broshennuyu-boevikami-vsu-pod-krynkami-1133784988.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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