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Участникам СВО на год продлили сроки обращения за кредитными каникулами - РИА Новости Крым, 25.12.2023
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Участникам СВО на год продлили сроки обращения за кредитными каникулами
Участникам СВО на год продлили сроки обращения за кредитными каникулами - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Участникам СВО на год продлили сроки обращения за кредитными каникулами
Президент России Владимир Путин продлил до конца 2024 года право участников специальной военной операции и членов их семей обратиться за кредитными каникулами... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T19:46
2023-12-25T19:46
кредитные каникулы
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин продлил до конца 2024 года право участников специальной военной операции и членов их семей обратиться за кредитными каникулами. Документ также продлевает возможность списания кредитных поручительств погибших или тяжело раненых участников СВО. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.В документ были внесены правки, согласно которым на год продлевается возможность оформления кредитных каникул для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, и членов их семей.Участников спецоперации обеспечили правом на кредитные каникулы по всем видам потребительских кредитов, включая ипотеку, выданным до мобилизации или начала участия в спецоперации. Норма позволяет заемщикам приостанавливать платежи или снижать их на срок до шести месяцев.Годом ранее был принят закон, который позволил участникам СВО и членам их семей оформлять кредитные каникулы. Весной этого года депутаты Госдумы приняли решение полностью аннулировать кредитные обязательства погибших или получивших инвалидность первой группы участников СВО. Данное решение распространили и на созаемщиков, которыми как правило выступают супруги, совершеннолетние дети либо же родители военнослужащих.Закон вступает в силу со дня официального опубликования.Кредитные каникулы для участников СВОПрезидент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому мобилизованные и другие участники СВО, а также члены их семей, получают право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам в октябре прошлого года.Согласно документу, данная мера поддержки предоставляется военнослужащим Минобороны РФ, служащим Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, СК РФ, принимающим участие в СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины, а также сотрудникам военной прокуратуры и государственной охраны, участвующим в специальной военной операции.А в декабре Совет Федерации одобрил закон о приостановке судебных дел, связанных с неисполнением кредитных обязательств, если ответчиком является участник специальной военной операции. Документ также запретил банкам арестовывать деньги на счетах таких заемщиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие льготы получат работодатели за трудоустройство бойцов СВОГражданские семьи погибших героев имеют право на господдержку – ПутинСтраховые выплаты добровольцам - как оформить и получить
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кредитные каникулы, кредит, новости сво, ветераны сво, помощь бойцам сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, закон и право
Участникам СВО на год продлили сроки обращения за кредитными каникулами

Путин продлил право участников СВО обращаться за кредитными каникулами на 2024 год

19:46 25.12.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин продлил до конца 2024 года право участников специальной военной операции и членов их семей обратиться за кредитными каникулами. Документ также продлевает возможность списания кредитных поручительств погибших или тяжело раненых участников СВО. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
В документ были внесены правки, согласно которым на год продлевается возможность оформления кредитных каникул для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, и членов их семей.
Участников спецоперации обеспечили правом на кредитные каникулы по всем видам потребительских кредитов, включая ипотеку, выданным до мобилизации или начала участия в спецоперации. Норма позволяет заемщикам приостанавливать платежи или снижать их на срок до шести месяцев.
Годом ранее был принят закон, который позволил участникам СВО и членам их семей оформлять кредитные каникулы. Весной этого года депутаты Госдумы приняли решение полностью аннулировать кредитные обязательства погибших или получивших инвалидность первой группы участников СВО. Данное решение распространили и на созаемщиков, которыми как правило выступают супруги, совершеннолетние дети либо же родители военнослужащих.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Кредитные каникулы для участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому мобилизованные и другие участники СВО, а также члены их семей, получают право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам в октябре прошлого года.
Согласно документу, данная мера поддержки предоставляется военнослужащим Минобороны РФ, служащим Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, СК РФ, принимающим участие в СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины, а также сотрудникам военной прокуратуры и государственной охраны, участвующим в специальной военной операции.
А в декабре Совет Федерации одобрил закон о приостановке судебных дел, связанных с неисполнением кредитных обязательств, если ответчиком является участник специальной военной операции. Документ также запретил банкам арестовывать деньги на счетах таких заемщиков.
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