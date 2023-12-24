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Шторм в Сочи: более 80 поваленных деревьев и поврежденные крыши домов

Шторм в Сочи: более 80 поваленных деревьев и поврежденные крыши домов - РИА Новости Крым, 24.12.2023

Шторм в Сочи: более 80 поваленных деревьев и поврежденные крыши домов

Основные работы по устранению последствий непогоды в Сочи завершены. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 24.12.2023

2023-12-24T09:13

2023-12-24T09:13

2023-12-24T09:13

сочи

происшествия

погода

городская среда

новости

краснодарский край

кубань

алексей копайгородский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Основные работы по устранению последствий непогоды в Сочи завершены. Об этом сообщает администрация города.Также в городе зафиксированы локальные повреждения инженерных сетей. Ремонтные бригады выполняют работы. Коммунальный комплекс работает в штатном режиме. Основные дороги уже расчищены.Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде. Из-за ветра 21 борт был направлен на запасные аэродромы в другие города.Накануне глава города Алексей Копайгородский сообщал, что в ликвидации последствий участвуют все экстренные и оперативные службы города."Спасатели и работники ЖКХ оперативно убирают с проезжей части упавшие деревья. Задействовано также свыше 150 человек и 130 единиц техники федеральных, региональных и муниципальных дорожников. Работы контролирует городской оперативный штаб" - написал мэр в своем Telegram-канале.На утро воскресенья, по информации администрации, зимние пляжи остаются закрытыми - на море шторм до шести баллов.В пятницу, 22 декабря, МЧС по Краснодарскому краю предупреждало, что в течение трех дней в Сочи ожидают сильный штормовой ветер с порывами до 27 м/с, ливни с грозами, паводки на реках и волны на море высотой до 4,5 метров.Сильнейший шторм обрушился на Сочи также в конце ноября. На набережной нашли погибшего под завалом веток мужчину. В муниципалитетах Краснодарского края были зафиксированы падения более 200 деревьев. Пострадавших людей госпитализировали. Также проводилась эвакуация из-за подтоплений.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи открыли первый пляж после ураганаЗадержка поездов - в Сочи на ж/д-пути рухнули деревьяУраган сносит крыши на Кубани: без кровли остались школа и пятиэтажка

https://crimea.ria.ru/20231224/snegopad-i-gololeditsa-ozhidayutsya-v-krymu-v-voskresene-1133760725.html

сочи

краснодарский край

кубань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия, погода, городская среда, новости, краснодарский край, кубань, алексей копайгородский