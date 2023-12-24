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Шторм в Сочи: более 80 поваленных деревьев и поврежденные крыши домов
Шторм в Сочи: более 80 поваленных деревьев и поврежденные крыши домов - РИА Новости Крым, 24.12.2023
Шторм в Сочи: более 80 поваленных деревьев и поврежденные крыши домов
Основные работы по устранению последствий непогоды в Сочи завершены. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T09:13
2023-12-24T09:13
2023-12-24T09:13
сочи
происшествия
погода
городская среда
новости
краснодарский край
кубань
алексей копайгородский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Основные работы по устранению последствий непогоды в Сочи завершены. Об этом сообщает администрация города.Также в городе зафиксированы локальные повреждения инженерных сетей. Ремонтные бригады выполняют работы. Коммунальный комплекс работает в штатном режиме. Основные дороги уже расчищены.Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде. Из-за ветра 21 борт был направлен на запасные аэродромы в другие города.Накануне глава города Алексей Копайгородский сообщал, что в ликвидации последствий участвуют все экстренные и оперативные службы города."Спасатели и работники ЖКХ оперативно убирают с проезжей части упавшие деревья. Задействовано также свыше 150 человек и 130 единиц техники федеральных, региональных и муниципальных дорожников. Работы контролирует городской оперативный штаб" - написал мэр в своем Telegram-канале.На утро воскресенья, по информации администрации, зимние пляжи остаются закрытыми - на море шторм до шести баллов.В пятницу, 22 декабря, МЧС по Краснодарскому краю предупреждало, что в течение трех дней в Сочи ожидают сильный штормовой ветер с порывами до 27 м/с, ливни с грозами, паводки на реках и волны на море высотой до 4,5 метров.Сильнейший шторм обрушился на Сочи также в конце ноября. На набережной нашли погибшего под завалом веток мужчину. В муниципалитетах Краснодарского края были зафиксированы падения более 200 деревьев. Пострадавших людей госпитализировали. Также проводилась эвакуация из-за подтоплений.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи открыли первый пляж после ураганаЗадержка поездов - в Сочи на ж/д-пути рухнули деревьяУраган сносит крыши на Кубани: без кровли остались школа и пятиэтажка
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сочи, происшествия, погода, городская среда, новости, краснодарский край, кубань, алексей копайгородский
Шторм в Сочи: более 80 поваленных деревьев и поврежденные крыши домов
Сочи снова пережил удар стихии - ветром повалило более 80 деревьев и сорвало крыши домов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Основные работы по устранению последствий непогоды в Сочи завершены. Об этом сообщает администрация города.
"За сутки в центре выпало 35 миллиметров дождя, в горном кластере 45 миллиметров снега. Шквалистым ветром повалено более 80 деревьев, на более чем 10 частных и многоквартирных домах повреждена кровля", - говорится в Telegram-канале администрации.
Также в городе зафиксированы локальные повреждения инженерных сетей. Ремонтные бригады выполняют работы. Коммунальный комплекс работает в штатном режиме. Основные дороги уже расчищены.
Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде. Из-за ветра 21 борт был направлен на запасные аэродромы в другие города.
Накануне глава города Алексей Копайгородский сообщал, что в ликвидации последствий участвуют все экстренные и оперативные службы города.
"Спасатели и работники ЖКХ оперативно убирают с проезжей части упавшие деревья. Задействовано также свыше 150 человек и 130 единиц техники федеральных, региональных и муниципальных дорожников. Работы контролирует городской оперативный штаб" - написал мэр в своем Telegram-канале.
На утро воскресенья, по информации администрации, зимние пляжи остаются закрытыми - на море шторм до шести баллов.
"Неблагоприятный прогноз сохраняется до конца 25-го декабря. Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, воздержаться от выходов в горы, не выезжать в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимней резиной, а также предпринять все необходимые меры предосторожности", - предупреждают власти Сочи.
В пятницу, 22 декабря, МЧС по Краснодарскому краю предупреждало
, что в течение трех дней в Сочи ожидают сильный штормовой ветер с порывами до 27 м/с, ливни с грозами, паводки на реках и волны на море высотой до 4,5 метров.
Сильнейший шторм обрушился
на Сочи также в конце ноября. На набережной нашли
погибшего под завалом веток мужчину. В муниципалитетах Краснодарского края были зафиксированы
падения более 200 деревьев. Пострадавших людей госпитализировали. Также проводилась эвакуация из-за подтоплений.
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