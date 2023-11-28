Рейтинг@Mail.ru
Гроза и смерчи ожидаются в Сочи - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231128/groza-i-smerchi-ozhidayutsya-v-sochi-1133146233.html
Гроза и смерчи ожидаются в Сочи
Гроза и смерчи ожидаются в Сочи - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Гроза и смерчи ожидаются в Сочи
Гроза, сильные ливни и формирование смерчей над морем прогнозируются в Сочи в ближайшие два дня. Об опасной погоде предупреждает Главное управление МЧС России... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T15:54
2023-11-28T15:54
кубань
краснодарский край
сочи
погода
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133001855_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_5abd4c7125d30a3d9f635ffa3e0604b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Гроза, сильные ливни и формирование смерчей над морем прогнозируются в Сочи в ближайшие два дня. Об опасной погоде предупреждает Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.По данным ведомства, в среду, 29 ноября, и до конца суток четверга на территории Кубани ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильными порывами ветра. На юго-западных и юго-восточных территориях региона вероятны подъемы уровня воды в реках.В этой связи жителей региона просят воздержаться от прогулок по побережью и по возможности вообще не покидать домов.Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.Во вторник утром республиканский главк МЧС России предупредил о приближении нового шторма к берегам Крыма. Вечером 28 ноября и в течение суток 29 ноября в регионе ожидаются дожди, в центральных, южных и восточных районах очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/c.Читайте также на РИА Новости Крым:В каком состоянии находятся пострадавшие от урагана в КрымуСмерчи, сели и потопы - пик урагана придет на Кубань ночьюСила циклона над Крымом была равна взрыву водородной бомбы - эксперт
https://crimea.ria.ru/20231128/rezhim-chs-vveden-v-10-regionakh-kryma-1133132980.html
кубань
краснодарский край
сочи
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133001855_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_64eb5e8853a16372361ca6ff4909c089.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубань, краснодарский край, сочи, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости
Гроза и смерчи ожидаются в Сочи

В Сочи над морем ожидается формирование смерчей в среду

15:54 28.11.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Гроза, сильные ливни и формирование смерчей над морем прогнозируются в Сочи в ближайшие два дня. Об опасной погоде предупреждает Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.
"До конца суток 28 ноября в Сочи имеется опасность формирования смерчей над морем", - сказано в сообщении спасателей.
По данным ведомства, в среду, 29 ноября, и до конца суток четверга на территории Кубани ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильными порывами ветра. На юго-западных и юго-восточных территориях региона вероятны подъемы уровня воды в реках.
В этой связи жителей региона просят воздержаться от прогулок по побережью и по возможности вообще не покидать домов.
Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.
Во вторник утром республиканский главк МЧС России предупредил о приближении нового шторма к берегам Крыма. Вечером 28 ноября и в течение суток 29 ноября в регионе ожидаются дожди, в центральных, южных и восточных районах очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/c.
Последствия урагана в Евпатории - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
10:11
Режим ЧС введен в 10 регионах Крыма
Читайте также на РИА Новости Крым:
В каком состоянии находятся пострадавшие от урагана в Крыму
Смерчи, сели и потопы - пик урагана придет на Кубань ночью
Сила циклона над Крымом была равна взрыву водородной бомбы - эксперт
 
КубаньКраснодарский крайСочиПогодаМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:16Киев может применить биологическое оружие на фоне провалов ВСУ
17:59Беспилотник найден на побережье Ейского района Кубани
17:49Поваленные деревья и порванные провода посчитали в Евпатории
17:28Путин: Запад стремится расчленить и разграбить Россию
17:11Россия сражается за свободу всего мира – Путин
16:54На Кубани иномарка вылетела с дороги и врезалась в столб – водитель погиб
16:20Электроснабжение в Севастополе полностью восстановлено
16:16Крымские спасатели откачали воду из трети затопленных домов в Евпатории
16:00Счет на тонны: МВД РФ накрыло руководимую из Украины банду наркоторговцев
15:54Гроза и смерчи ожидаются в Сочи
15:21Киселев: проект "Песни военных корреспондентов" - творческая удача 3:44
15:17Потери Украины за сутки: 385 боевиков и американские бронетранспортеры
15:09Сколько в Крыму будут стоить куриные яйца в декабре
14:51Воевал на Донбассе: в Саках простились с героем СВО Эдуардом Шураковым
14:28Более 24 тысяч человек остаются без света в Симферопольском районе
14:19Центр подготовки и применения дронов разбит на Украине
14:18На Украине снова заявили о переименовании городов в Крыму
14:07Когда в Севастополе полностью восстановят подачу электричества – власти
13:35Для сел и малых городов: Крым получил 22 новые машины скорой помощи
13:15Сила циклона над Крымом была равна взрыву водородной бомбы - эксперт
Лента новостейМолния