https://crimea.ria.ru/20231128/groza-i-smerchi-ozhidayutsya-v-sochi-1133146233.html

Гроза и смерчи ожидаются в Сочи

Гроза и смерчи ожидаются в Сочи - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Гроза и смерчи ожидаются в Сочи

Гроза, сильные ливни и формирование смерчей над морем прогнозируются в Сочи в ближайшие два дня. Об опасной погоде предупреждает Главное управление МЧС России... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T15:54

2023-11-28T15:54

2023-11-28T15:54

кубань

краснодарский край

сочи

погода

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Гроза, сильные ливни и формирование смерчей над морем прогнозируются в Сочи в ближайшие два дня. Об опасной погоде предупреждает Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.По данным ведомства, в среду, 29 ноября, и до конца суток четверга на территории Кубани ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильными порывами ветра. На юго-западных и юго-восточных территориях региона вероятны подъемы уровня воды в реках.В этой связи жителей региона просят воздержаться от прогулок по побережью и по возможности вообще не покидать домов.Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.Во вторник утром республиканский главк МЧС России предупредил о приближении нового шторма к берегам Крыма. Вечером 28 ноября и в течение суток 29 ноября в регионе ожидаются дожди, в центральных, южных и восточных районах очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/c.Читайте также на РИА Новости Крым:В каком состоянии находятся пострадавшие от урагана в КрымуСмерчи, сели и потопы - пик урагана придет на Кубань ночьюСила циклона над Крымом была равна взрыву водородной бомбы - эксперт

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кубань

краснодарский край

сочи

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, сочи, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости