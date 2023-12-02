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В Сочи открыли первый пляж после урагана - РИА Новости Крым, 02.12.2023
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В Сочи открыли первый пляж после урагана
В Сочи открыли первый пляж после урагана - РИА Новости Крым, 02.12.2023
В Сочи открыли первый пляж после урагана
Спустя пять дней после сильного шторма, который обрушился на Крым и Краснодарский край в ночь на 27 ноября, в Сочи открылся первый пляж. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T11:56
2023-12-02T12:03
сочи
краснодарский край
общество
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
погода
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Спустя пять дней после сильного шторма, который обрушился на Крым и Краснодарский край в ночь на 27 ноября, в Сочи открылся первый пляж. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации пляжной территории.Первым восстановился после стихии центральный пляж на Приморской набережной. В субботу там уже устранили последствия стихии, установили качели и пуфы для туристов. В городе стих ветер, успокоилось волнение моря. В выходные синоптики прогнозируют до 17 градусов тепла.По данным властей курорта, зимние пляжи в Сочи будут открываться поэтапно. Следующие на очереди - одиннадцать прибрежных территорий в Хостинском районе. Остальные 24 станут доступны для отдыха только к середине декабря.Сочинские зимние пляжи были закрыты с 27 ноября. Сильный шторм разрушил часть инфраструктуры в прибрежных зонах. Сильнейший шторм обрушился на Крым и Краснодарский край в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра на полуострове достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым пережил два удара стихии – что происходит в городах и районахВ Керчи будут укреплять берег Аршинцевской косыКрым во власти непогоды: когда отступит стихия
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Новости
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РИА Новости Крым
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сочи, краснодарский край, общество, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, погода, новости
В Сочи открыли первый пляж после урагана

Первый городской пляж в Сочи открылся для туристов после мощного шторма

11:56 02.12.2023 (обновлено: 12:03 02.12.2023)
 
© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova / Перейти в фотобанкОтдыхающие на галечном пляже у Черного моря в Сочи
Отдыхающие на галечном пляже у Черного моря в Сочи - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Спустя пять дней после сильного шторма, который обрушился на Крым и Краснодарский край в ночь на 27 ноября, в Сочи открылся первый пляж. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации пляжной территории.
Первым восстановился после стихии центральный пляж на Приморской набережной. В субботу там уже устранили последствия стихии, установили качели и пуфы для туристов. В городе стих ветер, успокоилось волнение моря. В выходные синоптики прогнозируют до 17 градусов тепла.
По данным властей курорта, зимние пляжи в Сочи будут открываться поэтапно. Следующие на очереди - одиннадцать прибрежных территорий в Хостинском районе. Остальные 24 станут доступны для отдыха только к середине декабря.
Сочинские зимние пляжи были закрыты с 27 ноября. Сильный шторм разрушил часть инфраструктуры в прибрежных зонах.
Сильнейший шторм обрушился на Крым и Краснодарский край в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра на полуострове достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.
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СочиКраснодарский крайОбществоУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаПогодаНовости
 
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