https://crimea.ria.ru/20231202/v-sochi-otkryli-pervyy-plyazh-posle-uragana-1133259855.html

В Сочи открыли первый пляж после урагана

В Сочи открыли первый пляж после урагана - РИА Новости Крым, 02.12.2023

В Сочи открыли первый пляж после урагана

Спустя пять дней после сильного шторма, который обрушился на Крым и Краснодарский край в ночь на 27 ноября, в Сочи открылся первый пляж. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 02.12.2023

2023-12-02T11:56

2023-12-02T11:56

2023-12-02T12:03

сочи

краснодарский край

общество

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

погода

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Спустя пять дней после сильного шторма, который обрушился на Крым и Краснодарский край в ночь на 27 ноября, в Сочи открылся первый пляж. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации пляжной территории.Первым восстановился после стихии центральный пляж на Приморской набережной. В субботу там уже устранили последствия стихии, установили качели и пуфы для туристов. В городе стих ветер, успокоилось волнение моря. В выходные синоптики прогнозируют до 17 градусов тепла.По данным властей курорта, зимние пляжи в Сочи будут открываться поэтапно. Следующие на очереди - одиннадцать прибрежных территорий в Хостинском районе. Остальные 24 станут доступны для отдыха только к середине декабря.Сочинские зимние пляжи были закрыты с 27 ноября. Сильный шторм разрушил часть инфраструктуры в прибрежных зонах. Сильнейший шторм обрушился на Крым и Краснодарский край в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра на полуострове достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым пережил два удара стихии – что происходит в городах и районахВ Керчи будут укреплять берег Аршинцевской косыКрым во власти непогоды: когда отступит стихия

https://crimea.ria.ru/20231128/pyatimetrovye-volny-razbili-novuyu-naberezhnuyu-alushty-1133132848.html

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краснодарский край

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сочи, краснодарский край, общество, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, погода, новости