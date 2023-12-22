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Волны до 5 метров, смерчи и опасность лавин - в Сочи готовятся к непогоде
Волны до 5 метров, смерчи и опасность лавин - в Сочи готовятся к непогоде - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Волны до 5 метров, смерчи и опасность лавин - в Сочи готовятся к непогоде
В ближайшие три дня в Сочи ожидается сильный штормовой ветер, ливни с грозами, паводки на реках и волны на море высотой до 4,5 метров. О неблагоприятных... РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T19:39
2023-12-22T19:39
2023-12-22T19:39
сочи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В ближайшие три дня в Сочи ожидается сильный штормовой ветер, ливни с грозами, паводки на реках и волны на море высотой до 4,5 метров. О неблагоприятных погодных явлениях предупреждает МЧС Краснодарского края.На протяжении трех дней, с 23 по 25 декабря, на участке Магри - Веселое синоптики прогнозируют сильное волнение моря с высотой волн до четырех с половиной метров. Есть риск формирования смерчей над морем."Также с 22 по 25 декабря в горах Сочи высотой более 1,5тысяч метров – лавиноопасно", предупреждает МЧС.Тем временем в Крыму завершили подсчет убытков, причиненных стихией, разгулявшейся 26-27 ноября. Ущерб оценили в 42 миллиарда рублей, заявил глава республики Сергей Аксенов. В ближайшее время подрядчики начнут восстанавливать набережные.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублейНа какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властейКогда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережные
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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сочи, погода, краснодарский край, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, черное море
Волны до 5 метров, смерчи и опасность лавин - в Сочи готовятся к непогоде
В Сочи на выходных ожидаются паводки, лавинная опасность в горах и волны до 4,5 метров