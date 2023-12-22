https://crimea.ria.ru/20231222/volny-do-5-metrov-smerchi-i-opasnost-lavin---v-sochi-gotovyatsya-k-nepogode-1133743559.html

Волны до 5 метров, смерчи и опасность лавин - в Сочи готовятся к непогоде

Волны до 5 метров, смерчи и опасность лавин - в Сочи готовятся к непогоде - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Волны до 5 метров, смерчи и опасность лавин - в Сочи готовятся к непогоде

В ближайшие три дня в Сочи ожидается сильный штормовой ветер, ливни с грозами, паводки на реках и волны на море высотой до 4,5 метров. О неблагоприятных... РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T19:39

2023-12-22T19:39

2023-12-22T19:39

сочи

погода

краснодарский край

общество

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В ближайшие три дня в Сочи ожидается сильный штормовой ветер, ливни с грозами, паводки на реках и волны на море высотой до 4,5 метров. О неблагоприятных погодных явлениях предупреждает МЧС Краснодарского края.На протяжении трех дней, с 23 по 25 декабря, на участке Магри - Веселое синоптики прогнозируют сильное волнение моря с высотой волн до четырех с половиной метров. Есть риск формирования смерчей над морем."Также с 22 по 25 декабря в горах Сочи высотой более 1,5тысяч метров – лавиноопасно", предупреждает МЧС.Тем временем в Крыму завершили подсчет убытков, причиненных стихией, разгулявшейся 26-27 ноября. Ущерб оценили в 42 миллиарда рублей, заявил глава республики Сергей Аксенов. В ближайшее время подрядчики начнут восстанавливать набережные.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублейНа какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властейКогда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережные

сочи

краснодарский край

черное море

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, погода, краснодарский край, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, черное море