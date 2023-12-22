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Волны до 5 метров, смерчи и опасность лавин - в Сочи готовятся к непогоде - РИА Новости Крым, 22.12.2023
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Волны до 5 метров, смерчи и опасность лавин - в Сочи готовятся к непогоде
Волны до 5 метров, смерчи и опасность лавин - в Сочи готовятся к непогоде - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Волны до 5 метров, смерчи и опасность лавин - в Сочи готовятся к непогоде
В ближайшие три дня в Сочи ожидается сильный штормовой ветер, ливни с грозами, паводки на реках и волны на море высотой до 4,5 метров. О неблагоприятных... РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T19:39
2023-12-22T19:39
сочи
погода
краснодарский край
общество
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В ближайшие три дня в Сочи ожидается сильный штормовой ветер, ливни с грозами, паводки на реках и волны на море высотой до 4,5 метров. О неблагоприятных погодных явлениях предупреждает МЧС Краснодарского края.На протяжении трех дней, с 23 по 25 декабря, на участке Магри - Веселое синоптики прогнозируют сильное волнение моря с высотой волн до четырех с половиной метров. Есть риск формирования смерчей над морем."Также с 22 по 25 декабря в горах Сочи высотой более 1,5тысяч метров – лавиноопасно", предупреждает МЧС.Тем временем в Крыму завершили подсчет убытков, причиненных стихией, разгулявшейся 26-27 ноября. Ущерб оценили в 42 миллиарда рублей, заявил глава республики Сергей Аксенов. В ближайшее время подрядчики начнут восстанавливать набережные.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублейНа какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властейКогда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережные
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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сочи, погода, краснодарский край, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, черное море
Волны до 5 метров, смерчи и опасность лавин - в Сочи готовятся к непогоде

В Сочи на выходных ожидаются паводки, лавинная опасность в горах и волны до 4,5 метров

19:39 22.12.2023
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В ближайшие три дня в Сочи ожидается сильный штормовой ветер, ливни с грозами, паводки на реках и волны на море высотой до 4,5 метров. О неблагоприятных погодных явлениях предупреждает МЧС Краснодарского края.

"Сильные дожди, ливни с грозами, переходящие в мокрый снег и снег, в предгорьях с сильным налипанием на проводах и деревьях, с отложением снега и гололедицей на дорогах. В горах очень сильный снег. Сильный ветер с порывами до 27 м/с. На реках паводочный режим, днем и вечером 23 декабря с достижением неблагоприятных отметок", - опубликовано предупреждение в Telegram-канале ведомства.

На протяжении трех дней, с 23 по 25 декабря, на участке Магри - Веселое синоптики прогнозируют сильное волнение моря с высотой волн до четырех с половиной метров. Есть риск формирования смерчей над морем.
"Также с 22 по 25 декабря в горах Сочи высотой более 1,5тысяч метров – лавиноопасно", предупреждает МЧС.
Тем временем в Крыму завершили подсчет убытков, причиненных стихией, разгулявшейся 26-27 ноября. Ущерб оценили в 42 миллиарда рублей, заявил глава республики Сергей Аксенов. В ближайшее время подрядчики начнут восстанавливать набережные.
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СочиПогодаКраснодарский крайОбществоМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиЧерное море
 
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