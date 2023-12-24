https://crimea.ria.ru/20231224/glavnoe-za-den-24-dekabrya-1133770821.html

Главное за день: 24 декабря

Главное за день: 24 декабря - РИА Новости Крым, 24.12.2023

Главное за день: 24 декабря

Уголовное дело возбуждено по факту массовой госпитализации детей в Крыму. Дорожные службы полуострова устраняют последствия снегопада, перекрыта дорога на... РИА Новости Крым, 24.12.2023

2023-12-24T21:56

2023-12-24T21:56

2023-12-24T21:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту массовой госпитализации детей в Крыму. Дорожные службы полуострова устраняют последствия снегопада, перекрыта дорога на Ай-Петри. Разгул стихии в Краснодарском крае лишил тысячи людей света, от упавшего дерева погиб мужчина. ВСУ обстреляли из минометов село в Брянской области: ранен мирный житель. Киев несет очередные многочисленные потери в личном составе в зоне СВО, а в украинских войсках констатируют, что добровольцы в стране закончились.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Дело о массовой госпитализации детей в КрымуУголовное дело возбуждено по факту госпитализации воспитанников детского лагеря в Крыму – такое указание дал председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин. Массовое отравление школьников произошло в детском лагере Евпатории в пятницу, 22 декабря. Восемь детей были доставлены в больницу. Еще один ребенок госпитализирован с острым респираторным заболеванием.Снег в Крыму перекрыл дорогу на Ай-ПетриВ ночь на воскресенье дорожные службы в Крыму занимались очисткой проезжих частей от снега. В "Крымавтодоре" сообщили, что более 67 единиц специальной техники работали для обеспечения безопасного проезда. Очистили почти 2800 км дорог, обработали 2900 км.Также для обеспечения безопасности движения и предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций была закрыта автодорога от села Соколиное до плато Ай-Петри в Бахчисарайском районе.Разгул стихии в Краснодарском краеИз-за непогоды в Краснодарском крае произошел обрыв воздушных линий электропередачи. В результате без света остались более 11 тысяч человек. Кроме того, десятки людей сообщили о подтоплениях придомовых территорий. Работа аэропорта Сочи осуществляется по фактической погоде.В Сочи погиб мужчина: предположительно его придавило дерево, поваленное сильным ветром. Прокуратура организовала проверку по факту его смерти.В Брянской области от мин ВСУ пострадал мирный жительБолее 30 снарядов по мирным объектам Брянской области выпустили в воскресенье со стороны Украины. Под минометным обстрелом оказалось село Зерново Суземского района. Ранен мирный житель. Ему оказана необходимая медицинская помощь.ВСУ потеряли еще 750 боевиков за сутки – добровольцы закончилисьГенерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко заявил, что добровольцы, которые хотели пойти в ряды ВСУ, в стране закончились. Взамен потерянным на фронте 100 военнослужащим мобилизуют всего 20 человек. О необходимости дополнительной мобилизации 450-500 тысяч человек заявлял президент Украины Владимир Зеленский. По словам Марченко, нет понимания, когда это будет и как это осуществить.Тем временем в зоне спецоперации ВСУ за сутки потеряли порядка 750 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, средствами ПВО сбиты четыре украинских самолета. На аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов норвежского и французского производства.

https://crimea.ria.ru/20231224/lyudi-pod-oblomkami-15-let-tragedii-v-evpatorii-1133674942.html

https://crimea.ria.ru/20231224/v-krym-vozvraschaetsya-teplo-nedelnyy-prognoz-pogody-ot-fobos-1133738752.html

https://crimea.ria.ru/20231224/arestovich-prizval-ukrainu-i-rossiyu-obedinitsya-protiv-zapada-1133769741.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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