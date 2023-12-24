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Один человек погиб в результате падения дерева в Сочи - прокуратура - РИА Новости Крым, 24.12.2023
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Один человек погиб в результате падения дерева в Сочи - прокуратура
Один человек погиб в результате падения дерева в Сочи - прокуратура - РИА Новости Крым, 24.12.2023
Один человек погиб в результате падения дерева в Сочи - прокуратура
Сочинская прокуратура организовала проверку по факту гибели мужчины, которого, предположительно, придавило дерево, поваленное сильным ветром, сообщили РИА... РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T11:55
2023-12-24T11:57
сочи
погода
происшествия
новости
краснодарский край
кубань
прокуратура краснодарского края
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СИФМЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Сочинская прокуратура организовала проверку по факту гибели мужчины, которого, предположительно, придавило дерево, поваленное сильным ветром, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.Информация о гибели мужчины в результате сильного ветра появилась ранее в интернете. На опубликованных кадрах видно, как человека придавило деревом. По сообщению очевидцев, это произошло во время сильного ветра.В прокуратуре гибель мужчины подтвердили."Прокуратура Центрального района города Сочи организовала проверку причин и условий произошедшего, а также взяла доследственную проверку на контроль", - сказал собеседник агентства.В Сочи до 25 декабря действует штормовое предупреждение. В горах курорта синоптики прогнозируют снегопад, на высоте более 1,5 тысячи метров объявлена лавинная опасность, в предгорье возможен мокрый снег и гололедица, на территории прибрежных зон - дожди, град, сильный ветер с порывами до 32 метров в секунду.Волны высотой в 6 метров обрушатся на Туапсе &gt;&gt;Согласно информации администрации города, сильный ветер, прошедший в минувшую субботу, повалил более 80 деревьев, сорваны крыши с десяти частных и многоквартирных домов, международный аэропорт курорта перешел в режим работы по фактической погоде, на запасных аэродромах сейчас находятся четыре самолета, которые не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды. Горнолыжные трассы всех курортов закрыты - катание сегодня небезопасно.Мощный удар стихии регион уже пережил в конце ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Волны до 5 метров, смерчи и опасность лавин - в Сочи готовятся к непогодеСнегопад в Крыму: за ночь расчищено почти 2800 км дорогШторм в Сочи: более 80 поваленных деревьев и поврежденные крыши домов
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сочи, погода, происшествия, новости, краснодарский край, кубань, прокуратура краснодарского края
Один человек погиб в результате падения дерева в Сочи - прокуратура

Один человек погиб в результате падения дерева в Сочи - прокуратура Кубани

11:55 24.12.2023 (обновлено: 11:57 24.12.2023)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИФМЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Сочинская прокуратура организовала проверку по факту гибели мужчины, которого, предположительно, придавило дерево, поваленное сильным ветром, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Информация о гибели мужчины в результате сильного ветра появилась ранее в интернете. На опубликованных кадрах видно, как человека придавило деревом. По сообщению очевидцев, это произошло во время сильного ветра.
В прокуратуре гибель мужчины подтвердили.
"Прокуратура Центрального района города Сочи организовала проверку причин и условий произошедшего, а также взяла доследственную проверку на контроль", - сказал собеседник агентства.
В Сочи до 25 декабря действует штормовое предупреждение. В горах курорта синоптики прогнозируют снегопад, на высоте более 1,5 тысячи метров объявлена лавинная опасность, в предгорье возможен мокрый снег и гололедица, на территории прибрежных зон - дожди, град, сильный ветер с порывами до 32 метров в секунду.
Волны высотой в 6 метров обрушатся на Туапсе >>
Согласно информации администрации города, сильный ветер, прошедший в минувшую субботу, повалил более 80 деревьев, сорваны крыши с десяти частных и многоквартирных домов, международный аэропорт курорта перешел в режим работы по фактической погоде, на запасных аэродромах сейчас находятся четыре самолета, которые не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды. Горнолыжные трассы всех курортов закрыты - катание сегодня небезопасно.
Мощный удар стихии регион уже пережил в конце ноября.
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