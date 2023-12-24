https://crimea.ria.ru/20231224/volny-vysotoy-v-6-metrov-obrushatsya-na-tuapse-1133763890.html

Волны высотой в 6 метров обрушатся на Туапсе

Волны высотой в 6 метров обрушатся на Туапсе - РИА Новости Крым, 24.12.2023

Волны высотой в 6 метров обрушатся на Туапсе

Возникновение чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий возможно в Туапсинском районе. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 24.12.2023

2023-12-24T10:34

2023-12-24T10:34

2023-12-24T10:34

туапсе

краснодарский край

кубань

штормовое предупреждение

погода

черное море

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Возникновение чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий возможно в Туапсинском районе. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.Тягун – это сильное отбойное течение, направленное под прямым углом от берега в море. Оно смертельно опасно для людей, поскольку его скорость очень велика. Кроме того, могут пострадать суда, стоящие у причалов.По информации главка МЧС России по Краснодарскому краю, на территории Туапсинского района находится аэромобильная группировка Главного управления. Население заблаговременно проинформировано о всех возможных рисках.В частности, на территории города Сочи до 25 декабря ожидаются "сильные дожди, ливни с грозами, переходящие в мокрый снег и снег, в предгорьях с сильным налипанием на проводах и деревьях, в горах очень сильный снег, сильный ветер с порывами до 27 м/с". Паводочный режим прогнозируют на реках.В горах Сочи и Краснодарского края выше 1500 метров лавиноопасно до 25 декабря."На участке Магри-Веселое до 25 декабря ожидается сильное волнение моря с высотой волн до 4,5 метров. Имеется опасность формирования смерчей над морем", - предупреждают в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.Утром в воскресенье администрация города Сочи сообщала, что шквалистым ветром повалено более 80 деревьев, на более чем 10 частных и многоквартирных домах повреждена кровля.Мощный удар стихии регион уже пережил в конце ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Волны до 5 метров, смерчи и опасность лавин - в Сочи готовятся к непогодеСнегопад в Крыму: за ночь расчищено почти 2800 км дорогШторм в Сочи: более 80 поваленных деревьев и поврежденные крыши домов

туапсе

краснодарский край

кубань

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, краснодарский край, кубань, штормовое предупреждение, погода, черное море, стихия