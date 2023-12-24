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Волны высотой в 6 метров обрушатся на Туапсе - РИА Новости Крым, 24.12.2023
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Волны высотой в 6 метров обрушатся на Туапсе
Волны высотой в 6 метров обрушатся на Туапсе - РИА Новости Крым, 24.12.2023
Волны высотой в 6 метров обрушатся на Туапсе
Возникновение чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий возможно в Туапсинском районе. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T10:34
2023-12-24T10:34
туапсе
краснодарский край
кубань
штормовое предупреждение
погода
черное море
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Возникновение чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий возможно в Туапсинском районе. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.Тягун – это сильное отбойное течение, направленное под прямым углом от берега в море. Оно смертельно опасно для людей, поскольку его скорость очень велика. Кроме того, могут пострадать суда, стоящие у причалов.По информации главка МЧС России по Краснодарскому краю, на территории Туапсинского района находится аэромобильная группировка Главного управления. Население заблаговременно проинформировано о всех возможных рисках.В частности, на территории города Сочи до 25 декабря ожидаются "сильные дожди, ливни с грозами, переходящие в мокрый снег и снег, в предгорьях с сильным налипанием на проводах и деревьях, в горах очень сильный снег, сильный ветер с порывами до 27 м/с". Паводочный режим прогнозируют на реках.В горах Сочи и Краснодарского края выше 1500 метров лавиноопасно до 25 декабря."На участке Магри-Веселое до 25 декабря ожидается сильное волнение моря с высотой волн до 4,5 метров. Имеется опасность формирования смерчей над морем", - предупреждают в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.Утром в воскресенье администрация города Сочи сообщала, что шквалистым ветром повалено более 80 деревьев, на более чем 10 частных и многоквартирных домах повреждена кровля.Мощный удар стихии регион уже пережил в конце ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Волны до 5 метров, смерчи и опасность лавин - в Сочи готовятся к непогодеСнегопад в Крыму: за ночь расчищено почти 2800 км дорогШторм в Сочи: более 80 поваленных деревьев и поврежденные крыши домов
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туапсе, краснодарский край, кубань, штормовое предупреждение, погода, черное море, стихия
Волны высотой в 6 метров обрушатся на Туапсе

Новый удар стихии ждут в Туапсе - шестиметровые волны и мощное отбойное течение

10:34 24.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта. Ранняя весна. Шторм
Алушта. Ранняя весна. Шторм - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Возникновение чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий возможно в Туапсинском районе. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.
"В порту Туапсе 24 декабря ожидается сильный тягун, в открытой части акватории порта Туапсе и на участке от Джубги до Магри ожидается сильное волнение с высотой волн до 6 метров, зыбь с юго-запада", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Тягун – это сильное отбойное течение, направленное под прямым углом от берега в море. Оно смертельно опасно для людей, поскольку его скорость очень велика. Кроме того, могут пострадать суда, стоящие у причалов.
По информации главка МЧС России по Краснодарскому краю, на территории Туапсинского района находится аэромобильная группировка Главного управления. Население заблаговременно проинформировано о всех возможных рисках.
"На территории края до 25 декабря продолжают свое действие штормовые предупреждения по комплексу неблагоприятных метеоявлений, волнению моря, формированию смерчей и лавиноопасности", - уточняют в ведомстве.
В частности, на территории города Сочи до 25 декабря ожидаются "сильные дожди, ливни с грозами, переходящие в мокрый снег и снег, в предгорьях с сильным налипанием на проводах и деревьях, в горах очень сильный снег, сильный ветер с порывами до 27 м/с". Паводочный режим прогнозируют на реках.
В горах Сочи и Краснодарского края выше 1500 метров лавиноопасно до 25 декабря.
"На участке Магри-Веселое до 25 декабря ожидается сильное волнение моря с высотой волн до 4,5 метров. Имеется опасность формирования смерчей над морем", - предупреждают в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.
Утром в воскресенье администрация города Сочи сообщала, что шквалистым ветром повалено более 80 деревьев, на более чем 10 частных и многоквартирных домах повреждена кровля.
Мощный удар стихии регион уже пережил в конце ноября.
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ТуапсеКраснодарский крайКубаньШтормовое предупреждениеПогодаЧерное мореСтихия
 
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