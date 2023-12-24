Следком РФ возбудил дело по факту госпитализации детей из лагеря в Крыму
СК РФ возбудил дело по факту госпитализации воспитанников детского лагеря в Крыму
10:34 24.12.2023 (обновлено: 10:51 24.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту госпитализации воспитанников детского лагеря в Республике Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
"В СМИ сообщается о госпитализации воспитанников детского оздоровительного лагеря с признаками отравления в городе Евпатории Республики Крым. В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю начата процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
️Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю крымского Следкома Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, а также установить обстоятельства, способствовавшие произошедшему, и принять меры к их устранению.
Также по поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова организована проверка в связи с информацией, размещенной в социальных сетях, об отравлении детей в одном из оздоровительных лагерей региона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
По предварительной информации, с жалобами на плохое самочувствие в медицинский пункт детского оздоровительного учреждения обратились 8 несовершеннолетних.
"В ходе организованной проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации отдыха и оздоровления детей, с привлечением специалистов будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении прокуратуры республики.
Ход процессуальной проверки взят под контроль в прокуратуре республики.
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