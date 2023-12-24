https://crimea.ria.ru/20231224/sledkom-vozbudil-delo-po-faktu-gospitalizatsii-detey-iz-lagerya-v-krymu-1133764071.html

Следком РФ возбудил дело по факту госпитализации детей из лагеря в Крыму

Следком РФ возбудил дело по факту госпитализации детей из лагеря в Крыму - РИА Новости Крым, 24.12.2023

Следком РФ возбудил дело по факту госпитализации детей из лагеря в Крыму

Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту госпитализации воспитанников детского лагеря в Республике Крым, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.12.2023

2023-12-24T10:34

2023-12-24T10:34

2023-12-24T10:51

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новости крыма

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

владимир терентьев

олег кашмилов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту госпитализации воспитанников детского лагеря в Республике Крым, сообщает пресс-служба ведомства.️Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю крымского Следкома Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, а также установить обстоятельства, способствовавшие произошедшему, и принять меры к их устранению.Также по поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова организована проверка в связи с информацией, размещенной в социальных сетях, об отравлении детей в одном из оздоровительных лагерей региона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.По предварительной информации, с жалобами на плохое самочувствие в медицинский пункт детского оздоровительного учреждения обратились 8 несовершеннолетних. Ход процессуальной проверки взят под контроль в прокуратуре республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Сообщение об отравлении водой в крымском лагере – ответ "Воды Крыма"Отравление детей в лагере в Крыму – сообщение проверяет РоспотребнадзорВ Минздраве рассказали о состоянии детей из поезда Тюмень – Адлер

https://crimea.ria.ru/20231222/devyat-detey-iz-lagerya-v-evpatorii-gospitalizirovany-s-otravleniem-1133745315.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, евпатория, крым, новости крыма, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, владимир терентьев, олег кашмилов