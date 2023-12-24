Рейтинг@Mail.ru
Следком РФ возбудил дело по факту госпитализации детей из лагеря в Крыму - РИА Новости Крым, 24.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231224/sledkom-vozbudil-delo-po-faktu-gospitalizatsii-detey-iz-lagerya-v-krymu-1133764071.html
Следком РФ возбудил дело по факту госпитализации детей из лагеря в Крыму
Следком РФ возбудил дело по факту госпитализации детей из лагеря в Крыму - РИА Новости Крым, 24.12.2023
Следком РФ возбудил дело по факту госпитализации детей из лагеря в Крыму
Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту госпитализации воспитанников детского лагеря в Республике Крым, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T10:34
2023-12-24T10:51
прокуратура республики крым
евпатория
крым
новости крыма
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
владимир терентьев
олег кашмилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_be11aa56267b3b4295f4afde42ccb963.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту госпитализации воспитанников детского лагеря в Республике Крым, сообщает пресс-служба ведомства.️Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю крымского Следкома Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, а также установить обстоятельства, способствовавшие произошедшему, и принять меры к их устранению.Также по поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова организована проверка в связи с информацией, размещенной в социальных сетях, об отравлении детей в одном из оздоровительных лагерей региона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.По предварительной информации, с жалобами на плохое самочувствие в медицинский пункт детского оздоровительного учреждения обратились 8 несовершеннолетних. Ход процессуальной проверки взят под контроль в прокуратуре республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Сообщение об отравлении водой в крымском лагере – ответ "Воды Крыма"Отравление детей в лагере в Крыму – сообщение проверяет РоспотребнадзорВ Минздраве рассказали о состоянии детей из поезда Тюмень – Адлер
https://crimea.ria.ru/20231222/devyat-detey-iz-lagerya-v-evpatorii-gospitalizirovany-s-otravleniem-1133745315.html
евпатория
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_b402669504913142d766ae9be780240e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура республики крым, евпатория, крым, новости крыма, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, владимир терентьев, олег кашмилов
Следком РФ возбудил дело по факту госпитализации детей из лагеря в Крыму

СК РФ возбудил дело по факту госпитализации воспитанников детского лагеря в Крыму

10:34 24.12.2023 (обновлено: 10:51 24.12.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту госпитализации воспитанников детского лагеря в Республике Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
"В СМИ сообщается о госпитализации воспитанников детского оздоровительного лагеря с признаками отравления в городе Евпатории Республики Крым. В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю начата процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
️Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю крымского Следкома Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, а также установить обстоятельства, способствовавшие произошедшему, и принять меры к их устранению.
Также по поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова организована проверка в связи с информацией, размещенной в социальных сетях, об отравлении детей в одном из оздоровительных лагерей региона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
По предварительной информации, с жалобами на плохое самочувствие в медицинский пункт детского оздоровительного учреждения обратились 8 несовершеннолетних.
"В ходе организованной проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации отдыха и оздоровления детей, с привлечением специалистов будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении прокуратуры республики.
Ход процессуальной проверки взят под контроль в прокуратуре республики.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сообщение об отравлении водой в крымском лагере – ответ "Воды Крыма"
Отравление детей в лагере в Крыму – сообщение проверяет Роспотребнадзор
В Минздраве рассказали о состоянии детей из поезда Тюмень – Адлер
Маленький мальчик на больничной койке - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
22 декабря, 20:29
Девять детей из лагеря в Евпатории госпитализированы
 
Прокуратура Республики КрымЕвпаторияКрымНовости КрымаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинВладимир ТерентьевОлег Кашмилов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35ВСУ обстреливают Брянскую область - ранен мужчина
12:03Десятки тысяч абонентов ЛНР и ДНР остаются без света из-за непогоды
11:55Один человек погиб в результате падения дерева в Сочи - прокуратура
11:09Краснодарский край под ударом стихии: что происходит в Сочи
10:34Волны высотой в 6 метров обрушатся на Туапсе
10:34Следком РФ возбудил дело по факту госпитализации детей из лагеря в Крыму
10:09Люди под обломками: 15 лет трагедии в Евпатории
09:44Истерика слабеющего гегемона: США утратили лидерство - Володин
09:34Снегопад в Крыму: за ночь расчищено почти 2800 км дорог
09:13Шторм в Сочи: более 80 поваленных деревьев и поврежденные крыши домов
08:51Комфортная городская среда: что в Крыму сделают до конца года
08:04Какие услуги в режиме одного окна можно получить в Соцфонде в Крыму
07:42Как в Крыму лечат пациентов с гепатитом С: статистика и перспективы
07:01В Севастополе перекрыт рейд
00:01Снегопад и гололедица ожидаются в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 24 декабря
21:45Критическая инфраструктура повреждена в Херсоне
21:43Главное за день: 23 декабря
21:25Какие секретные данные Сафронов передавал разведкам Германии и Чехии
21:19Как выбрать правильные огурцы к праздничному столу
Лента новостейМолния