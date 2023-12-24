https://crimea.ria.ru/20231224/proezd-na-plato-gory-ay-petri-so-storony-bakhchisaraya-zakryt-1133767529.html

Проезд на плато горы Ай-Петри со стороны Бахчисарая закрыт

Проезд на плато горы Ай-Петри со стороны Бахчисарая закрыт - РИА Новости Крым, 24.12.2023

Проезд на плато горы Ай-Петри со стороны Бахчисарая закрыт

Дорога в Бахчисарайском районе перекрыта из-за погодных условий. Об этом сообщает предприятие "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 24.12.2023

2023-12-24T15:37

2023-12-24T15:37

2023-12-24T15:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Дорога в Бахчисарайском районе перекрыта из-за погодных условий. Об этом сообщает предприятие "Крымавтодор".Автодорожные службы установили запрещающие и информационные знаки, закрывающие проезд. Жителей и гостей Крыма просят с пониманием отнестись к вводимым временным ограничениям.18 декабря Министерство транспорта Республики Крым сообщало, что начаты подготовительные работы по ремонту автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта. Запланирован ремонт дороги от села Соколиное через плато Ай-Петри до выхода на Южнобережное шоссе. Приступить к работам пока не позволяют погодные условия.Читайте также на РИА Новости Крым:Снегопад в Крыму: за ночь расчищено почти 2800 км дорогСнегопад и гололед: что происходит на перевалах в Крыму

https://crimea.ria.ru/20231224/volny-vysotoy-v-6-metrov-obrushatsya-na-tuapse-1133763890.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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