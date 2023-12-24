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Проезд на плато горы Ай-Петри со стороны Бахчисарая закрыт - РИА Новости Крым, 24.12.2023
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Проезд на плато горы Ай-Петри со стороны Бахчисарая закрыт
Проезд на плато горы Ай-Петри со стороны Бахчисарая закрыт - РИА Новости Крым, 24.12.2023
Проезд на плато горы Ай-Петри со стороны Бахчисарая закрыт
Дорога в Бахчисарайском районе перекрыта из-за погодных условий. Об этом сообщает предприятие "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T15:37
2023-12-24T15:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Дорога в Бахчисарайском районе перекрыта из-за погодных условий. Об этом сообщает предприятие "Крымавтодор".Автодорожные службы установили запрещающие и информационные знаки, закрывающие проезд. Жителей и гостей Крыма просят с пониманием отнестись к вводимым временным ограничениям.18 декабря Министерство транспорта Республики Крым сообщало, что начаты подготовительные работы по ремонту автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта. Запланирован ремонт дороги от села Соколиное через плато Ай-Петри до выхода на Южнобережное шоссе. Приступить к работам пока не позволяют погодные условия.Читайте также на РИА Новости Крым:Снегопад в Крыму: за ночь расчищено почти 2800 км дорогСнегопад и гололед: что происходит на перевалах в Крыму
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Проезд на плато горы Ай-Петри со стороны Бахчисарая закрыт

Дорога на Ай-Петри перекрыта

15:37 24.12.2023
 
© Фото: КрымавтодорДорога на Ай-Петри
Дорога на Ай-Петри
© Фото: Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Дорога в Бахчисарайском районе перекрыта из-за погодных условий. Об этом сообщает предприятие "Крымавтодор".

"Проезд по автомобильной дороге в Бахчисарайском районе от села Соколиное до плато Ай-Петри закрыт с целью предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций, а также для обеспечения безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.

Автодорожные службы установили запрещающие и информационные знаки, закрывающие проезд. Жителей и гостей Крыма просят с пониманием отнестись к вводимым временным ограничениям.
18 декабря Министерство транспорта Республики Крым сообщало, что начаты подготовительные работы по ремонту автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта. Запланирован ремонт дороги от села Соколиное через плато Ай-Петри до выхода на Южнобережное шоссе. Приступить к работам пока не позволяют погодные условия.
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