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Снегопад и гололед: что происходит на перевалах в Крыму - РИА Новости Крым, 23.12.2023
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Снегопад и гололед: что происходит на перевалах в Крыму
Снегопад и гололед: что происходит на перевалах в Крыму - РИА Новости Крым, 23.12.2023
Снегопад и гололед: что происходит на перевалах в Крыму
Ангарский и Грушевский перевалы в Крыму работают в штатном режиме, дорожники обрабатывают трассы и предупреждают об ухудшении погодных условий. РИА Новости Крым, 23.12.2023
2023-12-23T18:21
2023-12-23T18:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Ангарский и Грушевский перевалы в Крыму работают в штатном режиме, дорожники обрабатывают трассы и предупреждают об ухудшении погодных условий.Как сообщает минтранс республики, за минувшие сутки специалисты обработали более 180 километров дорог, в работе задействовали 16 единиц спецтехники. На круглосуточном дежурстве находится 55 единиц техники и 73 человека.По данным "Крымавтодора", по состоянию на вечер субботы температура воздуха на Ангарском перевале составляет -1 градус, идет снег. На подъездных путях к Симферополю - мокрый снег. Ночью ожидаются сложные погодные условия – мокрый снег, снег, к утру в некоторых районах республики температура опустится до -6 градусов.Дожди, переходящие в снег, сильный ветер и гололедицу на дорогах в Крыму прогнозировал ранее республиканский гидрометцентр. В регионе действует штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди и снег при сильном ветре: на Крым надвигается штормЖдут непогоду: дорожники Крыма переведены на круглосуточное дежурствоБезопасный старт: автомеханик назвал главные правила зимних поездок
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4.7
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крым, крымская погода, дороги крыма, крымавтодор, минтранс крыма, общество, транспорт, новости крыма
Снегопад и гололед: что происходит на перевалах в Крыму

Дорожники обрабатывают от гололеда дороги на Ангарском и Грушевском перевалах в Крыму

18:21 23.12.2023
 
© Фото: КрымавтодорСнег на Ангарском перевале в Крыму
Снег на Ангарском перевале в Крыму
© Фото: Крымавтодор
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Ангарский и Грушевский перевалы в Крыму работают в штатном режиме, дорожники обрабатывают трассы и предупреждают об ухудшении погодных условий.
Как сообщает минтранс республики, за минувшие сутки специалисты обработали более 180 километров дорог, в работе задействовали 16 единиц спецтехники. На круглосуточном дежурстве находится 55 единиц техники и 73 человека.
По данным "Крымавтодора", по состоянию на вечер субботы температура воздуха на Ангарском перевале составляет -1 градус, идет снег. На подъездных путях к Симферополю - мокрый снег. Ночью ожидаются сложные погодные условия – мокрый снег, снег, к утру в некоторых районах республики температура опустится до -6 градусов.

"В условиях изменения температуры, переходящей через ноль в сторону отрицательных значений, наши дорожники заранее начинают осуществлять противогололедную обработку. Продолжаем работать в усиленном режиме", - сказано в сообщении предприятия.

Дожди, переходящие в снег, сильный ветер и гололедицу на дорогах в Крыму прогнозировал ранее республиканский гидрометцентр. В регионе действует штормовое предупреждение.
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