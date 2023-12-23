https://crimea.ria.ru/20231223/snegopad-i-gololed-chto-proiskhodit-na-perevalakh-v-krymu-1133757697.html

Снегопад и гололед: что происходит на перевалах в Крыму

Снегопад и гололед: что происходит на перевалах в Крыму - РИА Новости Крым, 23.12.2023

Снегопад и гололед: что происходит на перевалах в Крыму

Ангарский и Грушевский перевалы в Крыму работают в штатном режиме, дорожники обрабатывают трассы и предупреждают об ухудшении погодных условий. РИА Новости Крым, 23.12.2023

2023-12-23T18:21

2023-12-23T18:21

2023-12-23T18:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Ангарский и Грушевский перевалы в Крыму работают в штатном режиме, дорожники обрабатывают трассы и предупреждают об ухудшении погодных условий.Как сообщает минтранс республики, за минувшие сутки специалисты обработали более 180 километров дорог, в работе задействовали 16 единиц спецтехники. На круглосуточном дежурстве находится 55 единиц техники и 73 человека.По данным "Крымавтодора", по состоянию на вечер субботы температура воздуха на Ангарском перевале составляет -1 градус, идет снег. На подъездных путях к Симферополю - мокрый снег. Ночью ожидаются сложные погодные условия – мокрый снег, снег, к утру в некоторых районах республики температура опустится до -6 градусов.Дожди, переходящие в снег, сильный ветер и гололедицу на дорогах в Крыму прогнозировал ранее республиканский гидрометцентр. В регионе действует штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди и снег при сильном ветре: на Крым надвигается штормЖдут непогоду: дорожники Крыма переведены на круглосуточное дежурствоБезопасный старт: автомеханик назвал главные правила зимних поездок

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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