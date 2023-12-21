Дожди и снег при сильном ветре: на Крым надвигается шторм
МЧС: 23 и 24 декабря в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сложной погоды
12:12 21.12.2023 (обновлено: 12:27 21.12.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнег в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Усиление северо-западного ветра до 25 метров в секунду, дожди, переходящие в мокрый снег ожидаются в Крыму в ближайшие выходные. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает региональный главк МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 и 24 декабря в связи с прохождением холодного фронтального раздела в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, переходящие в мокрый снег, снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Отложения мокрого снега, гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", – говорится в сообщении.
Ранее на Кубани из-за сильного гололеда было объявлено штормовое предупреждение. По данным на 20 декабря, более 120 тысяч человек были отключены от энергоснабжения в ЛНР и ДНР из-за циклона "Ваня", бушевавшего в регионах на прошлой неделе.
В Крыму тем временем продолжают подсчитывать ущерб, причиненный гражданам прошедшим 26-27 ноября штормом и ураганным ветром.
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