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Дожди и снег при сильном ветре: на Крым надвигается шторм - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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Дожди и снег при сильном ветре: на Крым надвигается шторм
Дожди и снег при сильном ветре: на Крым надвигается шторм - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Дожди и снег при сильном ветре: на Крым надвигается шторм
Усиление северо-западного ветра до 25 метров в секунду, дожди, переходящие в мокрый снег ожидаются в Крыму в ближайшие выходные. В регионе объявлено штормовое... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T12:12
2023-12-21T12:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Усиление северо-западного ветра до 25 метров в секунду, дожди, переходящие в мокрый снег ожидаются в Крыму в ближайшие выходные. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает региональный главк МЧС.Ранее на Кубани из-за сильного гололеда было объявлено штормовое предупреждение. По данным на 20 декабря, более 120 тысяч человек были отключены от энергоснабжения в ЛНР и ДНР из-за циклона "Ваня", бушевавшего в регионах на прошлой неделе.В Крыму тем временем продолжают подсчитывать ущерб, причиненный гражданам прошедшим 26-27 ноября штормом и ураганным ветром.Читайте также на РИА Новости Крым:На какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властейУщерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублейАксенов начал кадровую чистку в "Крымэнерго" из-за проблем после шторма
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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штормовое предупреждение, новости крыма, мчс крыма, крымская погода, погода в крыму
Дожди и снег при сильном ветре: на Крым надвигается шторм

МЧС: 23 и 24 декабря в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сложной погоды

12:12 21.12.2023 (обновлено: 12:27 21.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнег в Симферополе
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Усиление северо-западного ветра до 25 метров в секунду, дожди, переходящие в мокрый снег ожидаются в Крыму в ближайшие выходные. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает региональный главк МЧС.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 и 24 декабря в связи с прохождением холодного фронтального раздела в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, переходящие в мокрый снег, снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Отложения мокрого снега, гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", – говорится в сообщении.

Ранее на Кубани из-за сильного гололеда было объявлено штормовое предупреждение. По данным на 20 декабря, более 120 тысяч человек были отключены от энергоснабжения в ЛНР и ДНР из-за циклона "Ваня", бушевавшего в регионах на прошлой неделе.
В Крыму тем временем продолжают подсчитывать ущерб, причиненный гражданам прошедшим 26-27 ноября штормом и ураганным ветром.
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Штормовое предупреждениеНовости КрымаМЧС КрымаКрымская погодаПогода в Крыму
 
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