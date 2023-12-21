https://crimea.ria.ru/20231221/dozhdi-i-sneg-pri-silnom-vetre-na-krym-nadvigaetsya-shtorm-1133701999.html

Дожди и снег при сильном ветре: на Крым надвигается шторм

Дожди и снег при сильном ветре: на Крым надвигается шторм - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Дожди и снег при сильном ветре: на Крым надвигается шторм

Усиление северо-западного ветра до 25 метров в секунду, дожди, переходящие в мокрый снег ожидаются в Крыму в ближайшие выходные. В регионе объявлено штормовое... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T12:12

2023-12-21T12:12

2023-12-21T12:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Усиление северо-западного ветра до 25 метров в секунду, дожди, переходящие в мокрый снег ожидаются в Крыму в ближайшие выходные. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает региональный главк МЧС.Ранее на Кубани из-за сильного гололеда было объявлено штормовое предупреждение. По данным на 20 декабря, более 120 тысяч человек были отключены от энергоснабжения в ЛНР и ДНР из-за циклона "Ваня", бушевавшего в регионах на прошлой неделе.В Крыму тем временем продолжают подсчитывать ущерб, причиненный гражданам прошедшим 26-27 ноября штормом и ураганным ветром.Читайте также на РИА Новости Крым:На какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властейУщерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублейАксенов начал кадровую чистку в "Крымэнерго" из-за проблем после шторма

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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