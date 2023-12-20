https://crimea.ria.ru/20231220/120-tysyach-chelovek-do-sikh-por-bez-sveta-v-donbasse-iz-za-tsiklona-vanya-1133693469.html

120 тысяч человек до сих пор без света в Донбассе из-за циклона "Ваня"

120 тысяч человек до сих пор без света в Донбассе из-за циклона "Ваня" - РИА Новости Крым, 20.12.2023

120 тысяч человек до сих пор без света в Донбассе из-за циклона "Ваня"

Более 120 тысяч человек до сих пор остаются без энергоснабжения в ЛНР и ДНР из-за циклона "Ваня", бушевавшего в регионах на прошлой неделе, сообщает в среду... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T19:54

2023-12-20T19:54

2023-12-20T19:54

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

погода

электросети

отключение электроэнергии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/14/1133693115_0:374:960:914_1920x0_80_0_0_18db8b239ff29bbb6e40268843a63b7c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Более 120 тысяч человек до сих пор остаются без энергоснабжения в ЛНР и ДНР из-за циклона "Ваня", бушевавшего в регионах на прошлой неделе, сообщает в среду Минэнерго России.Уточняется, что энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.Более 350 тысяч человек остались без электроснабжения из-за циклона "Ваня" в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Ростовской области. В частности в ДНР без света находились 173,7 тыс. человек, в ЛНР – 161,9 тысяч. В Крыму тем временем продолжают подсчитывать ущерб, причиненный штормом и ураганным ветром, которые обрушились на полуостров в конце ноября. Без электричества после разгула стихии в Крыму и Севастополе оставалось более 50 тысяч человек, больше всего абонентов пострадали в Симферопольском районе. Полностью электроснабжение в Крыму было восстановлено спустя неделю, четвертого декабря. Читайте также на РИА Новости Крым:Ростовская область под ледяной коркой - без света более 185 тысяч человекВ Крым возвращается тепло - недельный прогноз погоды от ФОБОСВодопад Учан-Су открыли после обвала

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), погода, электросети, отключение электроэнергии, новости