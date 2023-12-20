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120 тысяч человек до сих пор без света в Донбассе из-за циклона "Ваня"
120 тысяч человек до сих пор без света в Донбассе из-за циклона "Ваня" - РИА Новости Крым, 20.12.2023
120 тысяч человек до сих пор без света в Донбассе из-за циклона "Ваня"
Более 120 тысяч человек до сих пор остаются без энергоснабжения в ЛНР и ДНР из-за циклона "Ваня", бушевавшего в регионах на прошлой неделе, сообщает в среду... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T19:54
2023-12-20T19:54
2023-12-20T19:54
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
погода
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Более 120 тысяч человек до сих пор остаются без энергоснабжения в ЛНР и ДНР из-за циклона "Ваня", бушевавшего в регионах на прошлой неделе, сообщает в среду Минэнерго России.Уточняется, что энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.Более 350 тысяч человек остались без электроснабжения из-за циклона "Ваня" в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Ростовской области. В частности в ДНР без света находились 173,7 тыс. человек, в ЛНР – 161,9 тысяч. В Крыму тем временем продолжают подсчитывать ущерб, причиненный штормом и ураганным ветром, которые обрушились на полуостров в конце ноября. Без электричества после разгула стихии в Крыму и Севастополе оставалось более 50 тысяч человек, больше всего абонентов пострадали в Симферопольском районе. Полностью электроснабжение в Крыму было восстановлено спустя неделю, четвертого декабря. Читайте также на РИА Новости Крым:Ростовская область под ледяной коркой - без света более 185 тысяч человекВ Крым возвращается тепло - недельный прогноз погоды от ФОБОСВодопад Учан-Су открыли после обвала
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министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), погода, электросети, отключение электроэнергии, новости
120 тысяч человек до сих пор без света в Донбассе из-за циклона "Ваня"
Без света из-за непогоды в ДНР и ЛНР остаются более 120 тысяч человек - Минэнерго