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В Крым возвращается тепло - недельный прогноз погоды от ФОБОС - РИА Новости Крым, 17.12.2023
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В Крым возвращается тепло - недельный прогноз погоды от ФОБОС
В Крым возвращается тепло - недельный прогноз погоды от ФОБОС - РИА Новости Крым, 17.12.2023
В Крым возвращается тепло - недельный прогноз погоды от ФОБОС
На грядущей неделе в Крым вернется тепло, столбики термометров поднимутся выше 10 градусов, что превышает климатическую норму декабря, при этом кратковременные... РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T19:37
2023-12-17T20:11
радио "спутник в крыму"
крым
крымская погода
погода в крыму
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. На грядущей неделе в Крым вернется тепло, столбики термометров поднимутся выше 10 градусов, что превышает климатическую норму декабря, при этом кратковременные локальные осадки вероятны. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."В понедельник погодные условия будут неустойчивыми, связанными с влиянием антициклона. Пасмурно, временами дождь. В ночные часы 0…+5, днем +2…+7. Во вторник пройдут набольшие дожди локального характера, ветер юго-западный, западный, 4-9 м/с, ночью +1…6, днем до +6…11", - прогнозирует Тишковец.В среду инициативу постепенно начнет перехватывать антициклон, осадки прекратятся, днем выглянет солнце, южный ветер принесет средиземноморское тепло, столбики термометров поднимутся до +10…13 градусов, что на несколько градусов выше климатической нормы декабря. В четверг небо снова нахмурится, пройдут небольшие дожди. Ночью +4…9, днем до +10."К концу недели тепло сохранится. Сброс всего на пару градусов: по ночам +3…8, днем +5…10, но уже с повышенной вероятностью небольших дождей. В целом средиземноморский воздух будет удерживать повышенные температуры до конца месяца", - заключил эксперт.Читайте также на РАИ Новости Крым:Тройной удар: на Землю надвигаются магнитные буриВодопад Учан-Су открыли после обвалаУспели сбросить листья: как виноградники Крыма перенесли шторм века
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крым, крымская погода, погода в крыму, евгений тишковец, центр погоды "фобос", общество, новости
В Крым возвращается тепло - недельный прогноз погоды от ФОБОС

Грядущая неделя в Крыму будет теплее климатической нормы - ФОБОС

19:37 17.12.2023 (обновлено: 20:11 17.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Симферопольском водохранилище
На Симферопольском водохранилище - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. На грядущей неделе в Крым вернется тепло, столбики термометров поднимутся выше 10 градусов, что превышает климатическую норму декабря, при этом кратковременные локальные осадки вероятны. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
понедельник погодные условия будут неустойчивыми, связанными с влиянием антициклона. Пасмурно, временами дождь. В ночные часы 0…+5, днем +2…+7. Во вторник пройдут набольшие дожди локального характера, ветер юго-западный, западный, 4-9 м/с, ночью +1…6, днем до +6…11", - прогнозирует Тишковец.
В среду инициативу постепенно начнет перехватывать антициклон, осадки прекратятся, днем выглянет солнце, южный ветер принесет средиземноморское тепло, столбики термометров поднимутся до +10…13 градусов, что на несколько градусов выше климатической нормы декабря. В четверг небо снова нахмурится, пройдут небольшие дожди. Ночью +4…9, днем до +10.
концу недели тепло сохранится. Сброс всего на пару градусов: по ночам +3…8, днем +5…10, но уже с повышенной вероятностью небольших дождей. В целом средиземноморский воздух будет удерживать повышенные температуры до конца месяца", - заключил эксперт.
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