https://crimea.ria.ru/20231217/v-krym-vozvraschaetsya-teplo---nedelnyy-prognoz-pogody-ot-fobos-1133575811.html

В Крым возвращается тепло - недельный прогноз погоды от ФОБОС

В Крым возвращается тепло - недельный прогноз погоды от ФОБОС - РИА Новости Крым, 17.12.2023

В Крым возвращается тепло - недельный прогноз погоды от ФОБОС

На грядущей неделе в Крым вернется тепло, столбики термометров поднимутся выше 10 градусов, что превышает климатическую норму декабря, при этом кратковременные... РИА Новости Крым, 17.12.2023

2023-12-17T19:37

2023-12-17T19:37

2023-12-17T20:11

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крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. На грядущей неделе в Крым вернется тепло, столбики термометров поднимутся выше 10 градусов, что превышает климатическую норму декабря, при этом кратковременные локальные осадки вероятны. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."В понедельник погодные условия будут неустойчивыми, связанными с влиянием антициклона. Пасмурно, временами дождь. В ночные часы 0…+5, днем +2…+7. Во вторник пройдут набольшие дожди локального характера, ветер юго-западный, западный, 4-9 м/с, ночью +1…6, днем до +6…11", - прогнозирует Тишковец.В среду инициативу постепенно начнет перехватывать антициклон, осадки прекратятся, днем выглянет солнце, южный ветер принесет средиземноморское тепло, столбики термометров поднимутся до +10…13 градусов, что на несколько градусов выше климатической нормы декабря. В четверг небо снова нахмурится, пройдут небольшие дожди. Ночью +4…9, днем до +10."К концу недели тепло сохранится. Сброс всего на пару градусов: по ночам +3…8, днем +5…10, но уже с повышенной вероятностью небольших дождей. В целом средиземноморский воздух будет удерживать повышенные температуры до конца месяца", - заключил эксперт.Читайте также на РАИ Новости Крым:Тройной удар: на Землю надвигаются магнитные буриВодопад Учан-Су открыли после обвалаУспели сбросить листья: как виноградники Крыма перенесли шторм века

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