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Тройной удар: на Землю надвигаются магнитные бури - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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Тройной удар: на Землю надвигаются магнитные бури
Тройной удар: на Землю надвигаются магнитные бури - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Тройной удар: на Землю надвигаются магнитные бури
Магнитная буря обрушится на Землю в воскресенье, за ней последуют еще две – 19 и 22 декабря, прогнозируют ученые Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T06:43
2023-12-15T06:43
космос
магнитные бури
здоровье
стихия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Магнитная буря обрушится на Землю в воскресенье, за ней последуют еще две – 19 и 22 декабря, прогнозируют ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Первый магнитный удар уровня G1 следует ожидать в 6 часов утра 16 декабря, далее до полудня магнитосферные волнения продолжатся, но уже не будут достигать штормовых значений.18 декабря геомагнитные возмущения хоть и возобновятся, но также не достигнут уровня бури. Уже на следующий день на Землю обрушится новый геомагнитный шторм G1, который также повторится 22 декабря. Далее до конца месяца геомагнитная сфера будет спокойной. Небольшие волнения могут случиться 1 января.Пятого ноября в разных районах полуострова и на Крымской астрофизической обсерватории наблюдали полярное сияние после мощнейшей вспышки на Солнце. В конце ноября НАСА и эксперты по погоде прогнозировали мощнейшую солнечную бурю на 30 ноября. Ученые Крымской астрофизической лаборатории не исключали, что после этой мощной вспышки на Солнце полярное сияние в очередной раз достигнет широт Крымского полуострова, однако этого не случилось. Читайте также на РИА Новости Крым:Эхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияниеКак приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врачаИ грянет шторм: для кого магнитная буря может быть опасной
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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космос, магнитные бури, здоровье, стихия, новости
Тройной удар: на Землю надвигаются магнитные бури

Сразу три магнитные бури поочередно обрушатся на Землю в ближайшее время – ученые

06:43 15.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРадиотелескоп
Радиотелескоп - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Магнитная буря обрушится на Землю в воскресенье, за ней последуют еще две – 19 и 22 декабря, прогнозируют ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Первый магнитный удар уровня G1 следует ожидать в 6 часов утра 16 декабря, далее до полудня магнитосферные волнения продолжатся, но уже не будут достигать штормовых значений.
18 декабря геомагнитные возмущения хоть и возобновятся, но также не достигнут уровня бури. Уже на следующий день на Землю обрушится новый геомагнитный шторм G1, который также повторится 22 декабря. Далее до конца месяца геомагнитная сфера будет спокойной. Небольшие волнения могут случиться 1 января.
Пятого ноября в разных районах полуострова и на Крымской астрофизической обсерватории наблюдали полярное сияние после мощнейшей вспышки на Солнце. В конце ноября НАСА и эксперты по погоде прогнозировали мощнейшую солнечную бурю на 30 ноября. Ученые Крымской астрофизической лаборатории не исключали, что после этой мощной вспышки на Солнце полярное сияние в очередной раз достигнет широт Крымского полуострова, однако этого не случилось.
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