https://crimea.ria.ru/20231215/troynoy-udar-na-zemlyu-nadvigayutsya-magnitnye-buri-1133527020.html

Тройной удар: на Землю надвигаются магнитные бури

Тройной удар: на Землю надвигаются магнитные бури - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Тройной удар: на Землю надвигаются магнитные бури

Магнитная буря обрушится на Землю в воскресенье, за ней последуют еще две – 19 и 22 декабря, прогнозируют ученые Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T06:43

2023-12-15T06:43

2023-12-15T06:43

космос

магнитные бури

здоровье

стихия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Магнитная буря обрушится на Землю в воскресенье, за ней последуют еще две – 19 и 22 декабря, прогнозируют ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Первый магнитный удар уровня G1 следует ожидать в 6 часов утра 16 декабря, далее до полудня магнитосферные волнения продолжатся, но уже не будут достигать штормовых значений.18 декабря геомагнитные возмущения хоть и возобновятся, но также не достигнут уровня бури. Уже на следующий день на Землю обрушится новый геомагнитный шторм G1, который также повторится 22 декабря. Далее до конца месяца геомагнитная сфера будет спокойной. Небольшие волнения могут случиться 1 января.Пятого ноября в разных районах полуострова и на Крымской астрофизической обсерватории наблюдали полярное сияние после мощнейшей вспышки на Солнце. В конце ноября НАСА и эксперты по погоде прогнозировали мощнейшую солнечную бурю на 30 ноября. Ученые Крымской астрофизической лаборатории не исключали, что после этой мощной вспышки на Солнце полярное сияние в очередной раз достигнет широт Крымского полуострова, однако этого не случилось. Читайте также на РИА Новости Крым:Эхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияниеКак приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врачаИ грянет шторм: для кого магнитная буря может быть опасной

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, магнитные бури, здоровье, стихия, новости