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Краснодарский край под ударом стихии: что происходит в Сочи - РИА Новости Крым, 24.12.2023
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Краснодарский край под ударом стихии: что происходит в Сочи
Краснодарский край под ударом стихии: что происходит в Сочи - РИА Новости Крым, 24.12.2023
Краснодарский край под ударом стихии: что происходит в Сочи
Об этом информирует Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T11:09
2023-12-24T11:09
погода
сочи
штормовое предупреждение
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае из-за разгула стихии без света остались тысячи человек, десятки людей сообщали о подтоплениях придомовых территорий. Об этом информирует Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.Кроме того, в Славянском районе из-за выпадения осадков были подтоплены придомовые территории: поступило порядка 40 обращений. Проводятся работы по откачке воды. По предварительной информации, вода в дома не заходила.Тем временем в аэропорту Сочи утончятют, что работа воздушной гавни осуществляется по фактической погоде.Четыре самолета, которые летели в Сочи и не смогли приземлиться из-за шквалистого ветра в аэропорту курорта, находятся на запасных аэродромах, остальные рейсы обслужены, сообщили в пресс-службе аэропорта."На 8.00 24 декабря на запасных аэродромах находится 4 воздушных судна в связи с отдыхом экипажей. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний. За текущие сутки обслужен 21 рейс на прилет и 28 рейсов на вылет. Все службы аэропорта усилены, для оперативного обслуживания всех пассажиров и воздушных судов", – говорится в Telegram-канале аэропорта.В воскресенье утром администрация Сочи сообщала, что за сутки в центре выпало 35 миллиметров дождя, в горном кластере 45 миллиметров снега. Ветер повалил более 80 деревьев, на более чем 10 частных и многоквартирных домах повреждена кровля. Неблагоприятный прогноз погоды сохраняется до конца 25-го декабря.Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю предупредило жителей Сочи и федеральной территории Сириус о сохранении неблагоприятных погодных условий в виде дождей, ураганного ветра с порывами до 32 метров в секунду в воскресенье и опасности формирования смерчей над морем в понедельник.Утром в воскресенье администрация города Сочи сообщала, что шквалистым ветром повалено более 80 деревьев, на более чем 10 частных и многоквартирных домах повреждена кровля.Мощный удар стихии регион уже пережил в конце ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Волны до 5 метров, смерчи и опасность лавин - в Сочи готовятся к непогодеСнегопад в Крыму: за ночь расчищено почти 2800 км дорогШторм в Сочи: более 80 поваленных деревьев и поврежденные крыши домов
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РИА Новости Крым
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погода, сочи, штормовое предупреждение, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, краснодарский край
Краснодарский край под ударом стихии: что происходит в Сочи

Более 11 тысяч человек остались без света в Сочи из-за непогоды

11:09 24.12.2023
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае из-за разгула стихии без света остались тысячи человек, десятки людей сообщали о подтоплениях придомовых территорий. Об этом информирует Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.
"В Сочи, в четырех районах произошло нарушение подачи электроснабжения, всего в зоне отключения электроснабжения находится до 11800 человек. Основной причиной является порыв воздушных линий электропередач. Привлекается от РСЧС 119 человек, 40 единиц техники, - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Кроме того, в Славянском районе из-за выпадения осадков были подтоплены придомовые территории: поступило порядка 40 обращений. Проводятся работы по откачке воды. По предварительной информации, вода в дома не заходила.
Тем временем в аэропорту Сочи утончятют, что работа воздушной гавни осуществляется по фактической погоде.
Четыре самолета, которые летели в Сочи и не смогли приземлиться из-за шквалистого ветра в аэропорту курорта, находятся на запасных аэродромах, остальные рейсы обслужены, сообщили в пресс-службе аэропорта.
"На 8.00 24 декабря на запасных аэродромах находится 4 воздушных судна в связи с отдыхом экипажей. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний. За текущие сутки обслужен 21 рейс на прилет и 28 рейсов на вылет. Все службы аэропорта усилены, для оперативного обслуживания всех пассажиров и воздушных судов", – говорится в Telegram-канале аэропорта.
В воскресенье утром администрация Сочи сообщала, что за сутки в центре выпало 35 миллиметров дождя, в горном кластере 45 миллиметров снега. Ветер повалил более 80 деревьев, на более чем 10 частных и многоквартирных домах повреждена кровля. Неблагоприятный прогноз погоды сохраняется до конца 25-го декабря.
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю предупредило жителей Сочи и федеральной территории Сириус о сохранении неблагоприятных погодных условий в виде дождей, ураганного ветра с порывами до 32 метров в секунду в воскресенье и опасности формирования смерчей над морем в понедельник.
Утром в воскресенье администрация города Сочи сообщала, что шквалистым ветром повалено более 80 деревьев, на более чем 10 частных и многоквартирных домах повреждена кровля.
Мощный удар стихии регион уже пережил в конце ноября.
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