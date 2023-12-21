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Главное за день: 21 декабря - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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Главное за день: 21 декабря
Главное за день: 21 декабря - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Главное за день: 21 декабря
Более ста детей госпитализированы с поезда в Саратовской области, одна из девочек умерла. Российские ПВО уничтожили более 100 ракет Storm Shadow и поразили... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T22:39
2023-12-21T22:39
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рустем умеров
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Более ста детей госпитализированы с поезда в Саратовской области, одна из девочек умерла. Российские ПВО уничтожили более 100 ракет Storm Shadow и поразили около 1,5 тысяч объектов ВСУ высокоточным оружием. За сутки ВСУ потеряли еще 665 боевиков. В Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации, а на Украине отправят воевать всех. Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток.О главных новостях дня - в подборке РИА Новости Крым.ЧП в поезде Тюмень – АдлерБолее ста детей, которые возвращались домой из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень – Адлер и отправили в саратовскую больницу для проверки на наличие заболеваний после того как 30 ребят пожаловались на температуру, сообщил в четверг губернатор Роман Бусаргин. Один ребенок скончался - 12-летняя девочка. Следственные органы СК России по Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка. Для установления точной причины назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, добавили в ведомстве.Успехи Армии РоссииРоссийские силы противовоздушной обороны в течение года поразили более 6,3 тысячи воздушных целей противника в зоне СВО, включая 4,6 тысячи беспилотников и более 100 ракет Storm Shadow. Об этом на брифинге в четверг сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов. Кроме того, с начала спецоперации ВС РФ поразили около 1500 объектов ВСУ высокоточным оружием большой дальности. При этом российские войска постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях. Только за последние сутки противник потерял еще 665 боевиков в попытках атаковать российские позиции на разных линиях фронта. Мобилизация украинцев в ЕвропеКиев планирует призвать в ряды вооруженных сил украинских мужчин, которые выехали за рубеж. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров в интервью немецкой газете Bild. Он уточнил, что приглашения явиться в призывной пункт получат все проживающие за границей мужчины возрастом от 25 до 60 лет. Что касается санкций в отношении уклонистов, этот вопрос, по словам Умерова, еще обсуждается. По мнению политолога Алексея Живова, европейцы будут помогать отлавливать украинских мужчин призывного возраста в своих странах, тем более, что в Европе граждане Украины в своей массе "сидят" на пособиях, создавая дополнительную нагрузку на бюджет. Война для всех украинцевСекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, в свою очередь, считает, что в конфликте с Россией должны принимать участие все граждане страны, а не только военные. Так, по его мнению, будет справедливо. Он добавил, что мобилизация 500 тысяч украинцев, о которой говорил президент Владимир Зеленский, пройдет не одномоментно, а растянется как минимум на весь следующий год. Электронные повесткиПрезидент России Владимир Путин поручил Минобороны проводить осенний призыв в 2024 году, используя единый реестр воинского учета, а также общедоступный реестр повесток. Кроме того, глава государства дал распоряжение наладить работу по предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток. Доклад – до 1 ноября 2024 года, далее – один раз в полгода, отмечено в поручении. Ответственным Путин назначил главу оборонного ведомства Сергея Шойгу. Кроме того, Минобороны России совместно с Минцифры России также обязаны организовать работу по обеспечению постановки граждан на воинский учет (снятия с воинского учета) без личной явки в военный комиссариат, формирования и направления электронных повесток.
https://crimea.ria.ru/20231221/kak-minimum-10-chelovek-ubity-pri-strelbe-v-shkole-pragi-1133716840.html
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россия, новости, главное за день, новости сво, в мире, украина, осенний призыв, призыв в вс россии, рустем умеров, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, происшествия, чп с детьми в поезде тюмень-адлер
Главное за день: 21 декабря

Главные новости в четверг, 21 декабря

22:39 21.12.2023
 
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Ребенок в больнице - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Игорь Руссак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Более ста детей госпитализированы с поезда в Саратовской области, одна из девочек умерла. Российские ПВО уничтожили более 100 ракет Storm Shadow и поразили около 1,5 тысяч объектов ВСУ высокоточным оружием. За сутки ВСУ потеряли еще 665 боевиков. В Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации, а на Украине отправят воевать всех. Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток.
О главных новостях дня - в подборке РИА Новости Крым.

ЧП в поезде Тюмень – Адлер

Более ста детей, которые возвращались домой из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень – Адлер и отправили в саратовскую больницу для проверки на наличие заболеваний после того как 30 ребят пожаловались на температуру, сообщил в четверг губернатор Роман Бусаргин.
Один ребенок скончался - 12-летняя девочка. Следственные органы СК России по Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка. Для установления точной причины назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, добавили в ведомстве.
Полицейский охраняет территорию возле Карлова университета в центре Праги, 21 декабря 2023 года.
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Успехи Армии России

Российские силы противовоздушной обороны в течение года поразили более 6,3 тысячи воздушных целей противника в зоне СВО, включая 4,6 тысячи беспилотников и более 100 ракет Storm Shadow. Об этом на брифинге в четверг сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов.
Кроме того, с начала спецоперации ВС РФ поразили около 1500 объектов ВСУ высокоточным оружием большой дальности. При этом российские войска постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях. Только за последние сутки противник потерял еще 665 боевиков в попытках атаковать российские позиции на разных линиях фронта.

Мобилизация украинцев в Европе

Киев планирует призвать в ряды вооруженных сил украинских мужчин, которые выехали за рубеж. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров в интервью немецкой газете Bild. Он уточнил, что приглашения явиться в призывной пункт получат все проживающие за границей мужчины возрастом от 25 до 60 лет. Что касается санкций в отношении уклонистов, этот вопрос, по словам Умерова, еще обсуждается.
По мнению политолога Алексея Живова, европейцы будут помогать отлавливать украинских мужчин призывного возраста в своих странах, тем более, что в Европе граждане Украины в своей массе "сидят" на пособиях, создавая дополнительную нагрузку на бюджет.
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Вчера, 20:29
Россия не объявляла войну Украине - заявление Орбана

Война для всех украинцев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, в свою очередь, считает, что в конфликте с Россией должны принимать участие все граждане страны, а не только военные. Так, по его мнению, будет справедливо. Он добавил, что мобилизация 500 тысяч украинцев, о которой говорил президент Владимир Зеленский, пройдет не одномоментно, а растянется как минимум на весь следующий год.

Электронные повестки

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны проводить осенний призыв в 2024 году, используя единый реестр воинского учета, а также общедоступный реестр повесток. Кроме того, глава государства дал распоряжение наладить работу по предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток. Доклад – до 1 ноября 2024 года, далее – один раз в полгода, отмечено в поручении. Ответственным Путин назначил главу оборонного ведомства Сергея Шойгу.
Кроме того, Минобороны России совместно с Минцифры России также обязаны организовать работу по обеспечению постановки граждан на воинский учет (снятия с воинского учета) без личной явки в военный комиссариат, формирования и направления электронных повесток.
Рустем Умеров
Вчера, 11:49
Трое детей министра обороны Украины Умерова – граждане США
 
РоссияНовостиГлавное за деньНовости СВОВ миреУкраинаОсенний призывПризыв в ВС РоссииРустем УмеровВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУВооруженные силы РоссииПроисшествияЧП с детьми в поезде Тюмень-Адлер
 
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