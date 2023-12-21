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Более 100 детей госпитализированы с поезда в Саратовской области - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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Более 100 детей госпитализированы с поезда в Саратовской области
Более 100 детей госпитализированы с поезда в Саратовской области - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Более 100 детей госпитализированы с поезда в Саратовской области
Более 100 детей, возвращавшихся домой из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень – Адлер и отправили в саратовскую больницу из-за повышения... РИА Новости Крым, 21.12.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Более 100 детей, возвращавшихся домой из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень – Адлер и отправили в саратовскую больницу из-за повышения температуры у одного из них для проверки на наличие заболеваний, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
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Более 100 детей госпитализированы с поезда в Саратовской области

Более 100 детей сняли с поезда в Саратовской области из-за повышения температуры

08:46 21.12.2023 (обновлено: 08:50 21.12.2023)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Более 100 детей, возвращавшихся домой из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень – Адлер и отправили в саратовскую больницу из-за повышения температуры у одного из них для проверки на наличие заболеваний, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

"Через Саратовскую область следует поезд Тюмень – Адлер. Организованной группой в сопровождении взрослых на нем едут 125 детей, отдыхавших в лагере. Вечером 20 декабря поступила информация об обращении за медпомощью ребенка с повышением температуры. Сопровождавшие группу отдыхающих медики и прибывшая бригада скорой помощи на месте провели все необходимые мероприятия. Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию. Всех детей осмотрели медики. Их доставляют централизованно автобусами в инфекционную больницу Саратовской области, чтобы проверить на наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать медицинскую помощь", – написал глава региона.

 
Поезд
 
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