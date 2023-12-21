https://crimea.ria.ru/20231221/bolee-100-detey-gospitalizirovany-s-poezda-v-saratovskoy-oblasti-1133696744.html

Более 100 детей госпитализированы с поезда в Саратовской области

Более 100 детей госпитализированы с поезда в Саратовской области - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Более 100 детей госпитализированы с поезда в Саратовской области

Более 100 детей, возвращавшихся домой из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень – Адлер и отправили в саратовскую больницу из-за повышения... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T08:46

2023-12-21T08:46

2023-12-21T08:50

поезд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Более 100 детей, возвращавшихся домой из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень – Адлер и отправили в саратовскую больницу из-за повышения температуры у одного из них для проверки на наличие заболеваний, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд