https://crimea.ria.ru/20231215/glavnye-novosti-kryma-15-dekabrya-1133590477.html

Главные новости Крыма: 15 декабря

Главные новости Крыма: 15 декабря - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Главные новости Крыма: 15 декабря

ВСУ вечером 15 декабря активно пытались атаковать Крым беспилотниками – в Минобороны заявили о 26 сбитых дронов. Железные дороги должны обеспечить турпоток в... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T23:54

2023-12-15T23:54

2023-12-15T23:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым ВСУ вечером 15 декабря активно пытались атаковать Крым беспилотниками – в Минобороны заявили о 26 сбитых дронов. Железные дороги должны обеспечить турпоток в Крым, заявил Владимир Путин. В ближайшие несколько лет для крымских поездов закупят 300 новых вагонов. Глава Крыма Сергей Аксенов посетил крымский стенд на выставке "Россия", которая проходит на ВДНХ. ФАС возбудила дела в отношении двух крымских производителей яиц.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Над Крымом уничтожено 26 беспилотников ВСУРоссийские средства противовоздушной обороны за два часа сбили 26 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня в период с 20.30 до 22.30 часов мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Республики Крым. Российскими средствами ПВО над Крымским полуостровом уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в Telegram-канале ведомства.По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, один беспилотник самолетного типа был уничтожен вечером над морем.Путин на Железнодорожном форуме в Москве: главноеПрезидент России Владимир Путин заявил, что железнодорожное сообщение должно полностью обеспечить турпоток в Крым, пока закрыты аэропорты.При этом глава государства отметил героизм и мужество железнодорожников, которые обеспечивают перевозки по Крымскому мосту, уже дважды подвергавшемуся атакам со стороны киевского режима.Для поездов в Крым закупят 300 новых вагоновОператор железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" планирует закупить 300 новых пассажирских вагонов для поездов "Таврия" в ближайшие три года. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Ганов."В текущем году при поддержке правительства РФ, Минтраспорта, властей Крыма за счет долгосрочного кредита мы смогли приобрести 130 новых пассажирских вагонов, но не собираемся на этом останавливаться, потому что турпоток растет. В горизонте ближайших трех лет мы планируем приобрести еще порядка 300 новых пассажирских вагонов", - сказал Ганов.На форуме "Россия" прошел День Республики КрымСтенд Крыма посетили глава Республики Сергей Аксенов и председатель Государственного совета Владимир Константинов."На крымском стенде гостей ждет насыщенная деловая и культурная программа, встреча с известными личностями – нашими почетными амбассадорами, участие в интерактивах и мастер-классах", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он также отметил, что отраслевое направление экспозиции крымского стенда меняется каждые десять дней: "Крым. Молодежь", "Крым. Спорт", "Крым. Инвестиции", "Крым. Здоровье" и так далее. Руководители региона рассказали о достижениях региона за десять лет в составе России.ФАС в Крыму возбудила дела в отношении производителей куриных яицКрымское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дела в отношении двух производителей куриных яиц, которые синхронно допустили рост цен на 94%. Об этом сообщила пресс-служба ведомства."Межрегиональное крымское УФАС выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны двух крымских компаний-производителей. С начала сентября 2023 года компании допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории яиц", - говорится в сообщении.

https://crimea.ria.ru/20231215/snezhnyy-tsiklon-vanya-idet-v-krym-1133565051.html

https://crimea.ria.ru/20231215/bezopasnye-i-kachestvennye-dorogi-v-krymu-chto-sdelano-po-natsproektu-1133576915.html

https://crimea.ria.ru/20231215/pod-zavyazku-mnogie-oteli-v-krymu-uzhe-zagruzheny-na-novogodnie-prazdniki-1133584360.html

https://crimea.ria.ru/20231215/zhdut-nepogodu-dorozhniki-kryma-perevedeny-na-kruglosutochnoe-dezhurstvo-1133578448.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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