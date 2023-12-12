https://crimea.ria.ru/20231212/glavnye-novosti-kryma-12-dekabrya-1133498334.html

Главные новости Крыма: 12 декабря

Главные новости Крыма: 12 декабря - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Главные новости Крыма: 12 декабря

В Алуште будет построен крупнейший в Крыму курортный кластер площадью около 500 гектаров. Житель Крыма ответит за сотрудничество с СБУ и покушение на госизмену. РИА Новости Крым, 12.12.2023

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2023-12-12T22:57

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СИМФЕРОПОЛЬ,12 дек – РИА Новости Крым. В Алуште будет построен крупнейший в Крыму курортный кластер площадью около 500 гектаров. Житель Крыма ответит за сотрудничество с СБУ и покушение на госизмену. Масштабное ДТП в Белогорске – автокран врезался в скорую помощь. Ялтинскую автоледи догоняли сотрудники МВД, стреляя по колесам. Полная сумма ущерба от урагана должна быть посчитана до 20 декабря, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.500 гектаров рекреации: в Алуште появится крупнейший курортный кластерВ селе Приветное под Алуштой появится первый в Крыму рекреационный кластер площадью около 500 гектаров, сообщил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов."Общая площадь кластера составит 480,6 га. Предусматривается строительство как жилых, так и нежилых объектов, в том числе социальной и туристической инфраструктуры. Приступить к реализации планируется уже в следующем году", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.О том, как это будет, РИА Новости Крым рассказали с помощью инфографики.Житель Крыма ответит за сотрудничество с СБУ и покушение на госизменуОн предстанет перед судом за покушение на государственную измену, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.По данным следствия, обвиняемый сотрудничал со службой безопасности Украины. По указанию работников СБУ он должен был извлечь из тайника в одном из районов региона самодельное взрывное устройство, переместить его и сообщить координаты. При выполнении указанного поручения мужчина был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.В Крыму автокран врезался в автомобиль скорой помощиМасштабное ДТП с участием автомобиля скорой помощи и автокрана произошло в Белогорском районе Крыма. В результате пострадали три человека. Об этом сообщили в МВД Республики Крым."На третьем километре автомобильной дороги Белогорск – Феодосия водитель автомобиля МАЗ (автокран), гражданин 1976 года рождения, при выезде со второстепенной дороги Белогорск – Приветное на главную дорогу Белогорск – Феодосия при повороте налево не уступил дорогу машине скорой медицинской помощи и допустил столкновение", – рассказала врио замначальника отдела информации и общественных связей Елена Яценко.Крымская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи в Белогорском районе Крыма.В Ялте автоледи устроила погоню с полициейЖенщина за рулем Chevrolet Aveo устроила погоню с сотрудниками Госавтоинспекции. Чтобы остановить нарушительницу, силовикам пришлось стрелять по колесам. Отмечается, что водителя, который совершал опасные маневры, инспекторы заметили на одной из улиц города ночью 8 декабря. Требования об остановке он проигнорировал, выехал на встречную полосу движения и попытался скрыться. Началась погоня.Сотрудник Госавтоинспекции применил табельное огнестрельное оружие, произведя выстрел в воздух. Однако водитель так и не остановился, в связи с чем полицейский несколько раз выстрелил по колесам автомобиля.Полный размер ущерба от урагана в Крыму досчитают через неделюОкончательный подсчет суммы ущерба от мощного ноябрьского урагана завершат в Крыму до 20 декабря, параллельно принимаются сотни тысяч заявок на компенсации от жителей. Об этом во вторник сообщил глава республики Сергей Аксенов."На сегодняшний день от граждан, чье имущество пострадало в результате стихии, поступило 386 тысяч заявлений на предоставление компенсационных выплат. При этом 120 тысяч из них уже отработаны", – сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.

https://crimea.ria.ru/20231212/obezdnaya-v-obkhod-alushty-kogda-zavershat-stroitelstvo-1133481304.html

https://crimea.ria.ru/20231212/agenty-inostrannykh-spetssluzhb-v-krymu-kto-eti-lyudi-1133496992.html

https://crimea.ria.ru/20231212/v-sevastopole-kosmetolog-izurodoval-patsientku---vozbuzhdeno-delo-1133488044.html

https://crimea.ria.ru/20231212/tseny-na-produkty-pod-novyy-god-ne-vyrastut--minprom-kryma-1133493573.html

https://crimea.ria.ru/20231212/30-let-konstitutsii-rossii-kak-v-krymu-znayut-i-soblyudayut-prava-1133488967.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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