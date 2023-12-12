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ДТП со скорой помощью в Белогорском районе Крыма на контроле прокуратуры
ДТП со скорой помощью в Белогорском районе Крыма на контроле прокуратуры - РИА Новости Крым, 12.12.2023
ДТП со скорой помощью в Белогорском районе Крыма на контроле прокуратуры
Крымская прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T19:57
2023-12-12T19:57
2023-12-12T19:59
прокуратура республики крым
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Крымская прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека, находящиеся в автомобиле скорой медицинской помощи.Обстоятельства происшествия устанавливаются, ход и результаты взяты под контроль в прокуратуре.Ранее стало известно, что в Белогорском районе Крыма автокран врезался в автомобиль скорой помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Фура врезалась в автоколонну Росгвардии на трассе М4 "Дон": есть погибший Лобовое ДТП в Красноперекопском районе – три человека погиблиНа горной дороге в Крыму столкнулись два "КрАЗа": есть пострадавший
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, новости крыма, происшествия, дтп в крыму и севастополе, белогорский район, белогорск
ДТП со скорой помощью в Белогорском районе Крыма на контроле прокуратуры
ДТП с участием машины скорой помощи в Белогорском районе Крыма на контроле у прокуратуры
19:57 12.12.2023 (обновлено: 19:59 12.12.2023)