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ДТП со скорой помощью в Белогорском районе Крыма на контроле прокуратуры

ДТП со скорой помощью в Белогорском районе Крыма на контроле прокуратуры - РИА Новости Крым, 12.12.2023

ДТП со скорой помощью в Белогорском районе Крыма на контроле прокуратуры

Крымская прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T19:57

2023-12-12T19:57

2023-12-12T19:59

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белогорск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Крымская прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека, находящиеся в автомобиле скорой медицинской помощи.Обстоятельства происшествия устанавливаются, ход и результаты взяты под контроль в прокуратуре.Ранее стало известно, что в Белогорском районе Крыма автокран врезался в автомобиль скорой помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Фура врезалась в автоколонну Росгвардии на трассе М4 "Дон": есть погибший Лобовое ДТП в Красноперекопском районе – три человека погиблиНа горной дороге в Крыму столкнулись два "КрАЗа": есть пострадавший

белогорский район

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2023

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