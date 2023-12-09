https://crimea.ria.ru/20231209/semya-pogibshey-pri-strelbe-v-bryanske-devochki-poluchit-million-rubley-1133424501.html

Семья погибшей при стрельбе в Брянске девочки получит миллион рублей

Семья погибшей при стрельбе в Брянске девочки получит миллион рублей - РИА Новости Крым, 09.12.2023

Семья погибшей при стрельбе в Брянске девочки получит миллион рублей

Власти Брянской области окажут материальную помощь семьям детей, которые пострадали в результате стрельбы в гимназии №5. Об этом заявил губернатор региона... РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-09T19:56

2023-12-09T19:56

2023-12-09T20:01

брянская область

стрельба в школе брянска

брянск

александр богомаз

общество

дети

новости

пособия и выплаты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Власти Брянской области окажут материальную помощь семьям детей, которые пострадали в результате стрельбы в гимназии №5. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.Он отметил, что с родителями и детьми работают квалифицированные психологи, а медики спасают пострадавших.Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что двое подростков, которые проходят лечение в Москве перенесли операции. Один из них переведен из реанимации в травматологическое отделение, находится в сознании. Второй пока остается в медикаментозном сне. Трое детей, которые проходят лечение в больнице Брянска, находятся в состоянии средней тяжести.9 декабря Советский районный суд Брянска до 6 февраля 2024 года заключил под стражу сотрудницу и директора "ЧОО Агентство Экскалибур". Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (ч.3 ст.238 УК РФ).ЧП в гимназии №5 Бежицкого района Брянска произошло 7 декабря. Восьмиклассница пронесла в школу оружие и открыла огонь по ученикам, а после покончила с собой. В результате происшествия двое детей погибли и пятеро получили ранения.По данным Минздрава РФ, двоих раненых детей, находящихся в тяжелом состоянии, эвакуировали в Москву. Перелет пациенты перенесли удовлетворительно.Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. В отношении должностных лиц гимназии также возбуждено уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор и сотрудница ЧОП арестованы после стрельбы в школе БрянскаРаненный при стрельбе в гимназии ребенок находится в медикаментозном снеПосле стрельбы в гимназии Брянска возбуждено дело о халатности

брянская область

брянск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, стрельба в школе брянска, брянск, александр богомаз, общество, дети, новости, пособия и выплаты