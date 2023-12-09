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Семья погибшей при стрельбе в Брянске девочки получит миллион рублей - РИА Новости Крым, 09.12.2023
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Семья погибшей при стрельбе в Брянске девочки получит миллион рублей
Семья погибшей при стрельбе в Брянске девочки получит миллион рублей - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Семья погибшей при стрельбе в Брянске девочки получит миллион рублей
Власти Брянской области окажут материальную помощь семьям детей, которые пострадали в результате стрельбы в гимназии №5. Об этом заявил губернатор региона... РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T19:56
2023-12-09T20:01
брянская область
стрельба в школе брянска
брянск
александр богомаз
общество
дети
новости
пособия и выплаты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Власти Брянской области окажут материальную помощь семьям детей, которые пострадали в результате стрельбы в гимназии №5. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.Он отметил, что с родителями и детьми работают квалифицированные психологи, а медики спасают пострадавших.Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что двое подростков, которые проходят лечение в Москве перенесли операции. Один из них переведен из реанимации в травматологическое отделение, находится в сознании. Второй пока остается в медикаментозном сне. Трое детей, которые проходят лечение в больнице Брянска, находятся в состоянии средней тяжести.9 декабря Советский районный суд Брянска до 6 февраля 2024 года заключил под стражу сотрудницу и директора "ЧОО Агентство Экскалибур". Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (ч.3 ст.238 УК РФ).ЧП в гимназии №5 Бежицкого района Брянска произошло 7 декабря. Восьмиклассница пронесла в школу оружие и открыла огонь по ученикам, а после покончила с собой. В результате происшествия двое детей погибли и пятеро получили ранения.По данным Минздрава РФ, двоих раненых детей, находящихся в тяжелом состоянии, эвакуировали в Москву. Перелет пациенты перенесли удовлетворительно.Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. В отношении должностных лиц гимназии также возбуждено уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор и сотрудница ЧОП арестованы после стрельбы в школе БрянскаРаненный при стрельбе в гимназии ребенок находится в медикаментозном снеПосле стрельбы в гимназии Брянска возбуждено дело о халатности
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брянская область, стрельба в школе брянска, брянск, александр богомаз, общество, дети, новости, пособия и выплаты
Семья погибшей при стрельбе в Брянске девочки получит миллион рублей

Семьи пострадавших при стрельбе в школе Брянска получат выплаты из областного бюджета

19:56 09.12.2023 (обновлено: 20:01 09.12.2023)
 
© СК РФ / Перейти в фотобанкСотрудники Следственного комитета РФ работают в гимназии №5 в Брянске, где восьмиклассница устроила стрельбу
Сотрудники Следственного комитета РФ работают в гимназии №5 в Брянске, где восьмиклассница устроила стрельбу
© СК РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Власти Брянской области окажут материальную помощь семьям детей, которые пострадали в результате стрельбы в гимназии №5. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
"Один миллион рублей из областного бюджета получит семья погибшей девочки, по 500 тысяч рублей — семьи тех ребят, кто получил тяжелые ранения, по 300 тысяч — ранения легкой степени", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что с родителями и детьми работают квалифицированные психологи, а медики спасают пострадавших.
Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что двое подростков, которые проходят лечение в Москве перенесли операции. Один из них переведен из реанимации в травматологическое отделение, находится в сознании. Второй пока остается в медикаментозном сне. Трое детей, которые проходят лечение в больнице Брянска, находятся в состоянии средней тяжести.
9 декабря Советский районный суд Брянска до 6 февраля 2024 года заключил под стражу сотрудницу и директора "ЧОО Агентство Экскалибур". Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (ч.3 ст.238 УК РФ).
ЧП в гимназии №5 Бежицкого района Брянска произошло 7 декабря. Восьмиклассница пронесла в школу оружие и открыла огонь по ученикам, а после покончила с собой. В результате происшествия двое детей погибли и пятеро получили ранения.
По данным Минздрава РФ, двоих раненых детей, находящихся в тяжелом состоянии, эвакуировали в Москву. Перелет пациенты перенесли удовлетворительно.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. В отношении должностных лиц гимназии также возбуждено уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора.
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Брянская областьСтрельба в школе БрянскаБрянскАлександр БогомазОбществодетиНовостиПособия и выплаты
 
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