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В Крыму закроют проезд по трассе на Южном берегу - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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В Крыму закроют проезд по трассе на Южном берегу
В Крыму закроют проезд по трассе на Южном берегу - РИА Новости Крым, 05.12.2023
В Крыму закроют проезд по трассе на Южном берегу
Движение в районе села Морское на трассе Алушта - Судак закроют для всех видов транспорта. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Крыма. РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T11:28
2023-12-05T11:28
ситуация на дорогах крыма
служба автомобильных дорог республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Движение в районе села Морское на трассе Алушта - Судак закроют для всех видов транспорта. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Крыма.Уточняется, ограничение вводится на время восстановления дорожного полотна, разрушенного штормом. Движение будет осуществляться в соответствии со схемой объезда.Автомобилистов просят руководствоваться данной информацией при выборе маршрута движения.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.Читайте также на РИА Новости Крым:Грядут снег и заморозки: на перевалах Крыма поставили дежурную техникуДорожники Симферополя рассказали о готовности к зимеМасштабное разрушение подпорных стен: ситуация в Ялте после мощного ливня
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РИА Новости Крым
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5
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служба автомобильных дорог республики крым, транспорт, крым, новости крыма, ограничение движения, логистика, юбк
В Крыму закроют проезд по трассе на Южном берегу

Движение в районе села Морское закроют на время ремонта дороги Алушта - Судак

11:28 05.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Дорожный знак "Объезд" на ул. Толстого в Симферополе
Дорожный знак Объезд на ул. Толстого в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Движение в районе села Морское на трассе Алушта - Судак закроют для всех видов транспорта. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Крыма.
"Ограничено движение всех видов транспорта на участке автомобильной дороги Алушта – Судак – Феодосия км 61+500 км 61+950 км", - говорится в сообщении.
Уточняется, ограничение вводится на время восстановления дорожного полотна, разрушенного штормом. Движение будет осуществляться в соответствии со схемой объезда.
© Служба автомобильных дорог КрымаСхема объезда на автодороге Алушта – Судак – Феодосия
Схема объезда на автодороге Алушта – Судак – Феодосия
© Служба автомобильных дорог Крыма
Схема объезда на автодороге Алушта – Судак – Феодосия
Автомобилистов просят руководствоваться данной информацией при выборе маршрута движения.
Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.
По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.
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