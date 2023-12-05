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В Крыму закроют проезд по трассе на Южном берегу

В Крыму закроют проезд по трассе на Южном берегу - РИА Новости Крым, 05.12.2023

В Крыму закроют проезд по трассе на Южном берегу

Движение в районе села Морское на трассе Алушта - Судак закроют для всех видов транспорта. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Крыма. РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T11:28

2023-12-05T11:28

2023-12-05T11:28

ситуация на дорогах крыма

служба автомобильных дорог республики крым

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крым

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юбк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Движение в районе села Морское на трассе Алушта - Судак закроют для всех видов транспорта. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Крыма.Уточняется, ограничение вводится на время восстановления дорожного полотна, разрушенного штормом. Движение будет осуществляться в соответствии со схемой объезда.Автомобилистов просят руководствоваться данной информацией при выборе маршрута движения.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.Читайте также на РИА Новости Крым:Грядут снег и заморозки: на перевалах Крыма поставили дежурную техникуДорожники Симферополя рассказали о готовности к зимеМасштабное разрушение подпорных стен: ситуация в Ялте после мощного ливня

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба автомобильных дорог республики крым, транспорт, крым, новости крыма, ограничение движения, логистика, юбк