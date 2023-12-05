В Крыму закроют проезд по трассе на Южном берегу
Движение в районе села Морское закроют на время ремонта дороги Алушта - Судак
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Дорожный знак "Объезд" на ул. Толстого в Симферополе
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Движение в районе села Морское на трассе Алушта - Судак закроют для всех видов транспорта. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Крыма.
"Ограничено движение всех видов транспорта на участке автомобильной дороги Алушта – Судак – Феодосия км 61+500 км 61+950 км", - говорится в сообщении.
Уточняется, ограничение вводится на время восстановления дорожного полотна, разрушенного штормом. Движение будет осуществляться в соответствии со схемой объезда.
© Служба автомобильных дорог КрымаСхема объезда на автодороге Алушта – Судак – Феодосия
© Служба автомобильных дорог Крыма
Схема объезда на автодороге Алушта – Судак – Феодосия
Автомобилистов просят руководствоваться данной информацией при выборе маршрута движения.
Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.
По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.
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