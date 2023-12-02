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Главное за день: 2 декабря

Главное за день: 2 декабря - РИА Новости Крым, 02.12.2023

Главное за день: 2 декабря

Над Азовским морем сбиты две ракеты С-200, экс-глава ЦРУ признал поражение украинского "контрнаступа". ВС РФ, взяв Артемовское, улучшили положение по переднему... РИА Новости Крым, 02.12.2023

2023-12-02T22:03

2023-12-02T22:03

2023-12-02T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Над Азовским морем сбиты две ракеты С-200, экс-глава ЦРУ признал поражение украинского "контрнаступа". ВС РФ, взяв Артемовское, улучшили положение по переднему краю. В Москве арестовали диверсанта, устроившего подрыв Рязанской железной дороги. В Херсонской области "Ланцетом" "удалили" украинский десант с левого берега Днепра. В Саках всем жителям восстановили подачу электричества, воды, газа и тепла.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Две ракеты С-200 сбиты над Азовским моремДве переоборудованные украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ."2 декабря около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением двух переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении оборонного ведомства.Экс-глава ЦРУ: "укронаступ" провалился из-за задержки поставок оружияНаступление на юге Украины было обречено на провал по причине многочисленных задержек в поставках разных видов вооружения. Об этом в интервью "Washington Post Live" сказал экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус.По его словам, сначала были задержаны американские "Абрамсы", Германия придержала свои "Леопарды", потом долго откладывались поставки кассетных боеприпасов, РСЗО, и теперь такая же проблема с истребителями. Именно поэтому Украине не удалось добиться тех успехов, которых от нее ожидали.Успехи российских войск в зоне СВОАрмия России, освободив поселок Артемовское в Донецкой Народной Республике, улучшила положение по переднему краю на Донецком и Купянском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ, подводя итоги за прошедшую неделю.Кроме того, было нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре и арсеналам с боеприпасами ВСУ. Благодаря этому уничтожены топливное хранилище и стоянка авиационной техники на аэродроме Миргород Полтавской области, а также шесть радиолокационных станций П-18.За семь прошедших дней вооруженные силы России сбили в зоне проведения спецоперации восемь украинских самолетов и вертолет, а также уничтожили около 200 беспилотников противника и десятки реактивных снарядов западного образца.В Москве арестован подозреваемый в теракте на Рязанской железной дорогеМосковский Дорогомиловский суд избрал для предполагаемого диверсанта – Сидики Руслана Касемовича – меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 30 января 2024 года включительно.Он обвиняется в совершении подрыва железнодорожных путей, а также в атаке беспилотников на военный аэродром в Дягилево.11 ноября Московская железная дорога сообщала, что в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового состава. По данным СК, в результате пострадали машинист и его помощник.В Херсонской области уничтожен очередной украинский десантКадры его уничтожения барражирующими боеприпасами "Ланцет" показали в Минобороны России.Сообщается, что в Херсонской области были обнаружены вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка личного состава для переброски на левый берег реки и высадки. Для их уничтожения командованием одного из соединений ВДВ было принято решение задействовать "Ланцет", запуск которых осуществляется расчетами беспилотной авиации "крылатой пехоты".В Саках полностью восстановлена подача воды, газа, света и теплаПодачу жизненно необходимых ресурсов восстановили всем жителям города Саки, пострадавшим от шторма и ураганного ветра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Александр Овдиенко."По ситуации на утро, в нашем городе все абоненты, пострадавшие в результате урагана, находятся в полном ресурсном обеспечении: вода, свет, газ, тепло. Ресурсные организации перешли в плановый, текущий режим работы. Осталось несколько абонентов с проблемами внутридомовых сетей", – написал он.На данный момент в городе проводится ремонт кровель и гидроизоляция крыш, которые будут капитально ремонтировать.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>

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https://crimea.ria.ru/20231202/pochemu-vashingtonu-ne-nuzhna-pobeda-ukrainy--ekspert-1133266989.html

https://crimea.ria.ru/20231202/zapad-opozdal-s-postavkami-oruzhiya-eks-glava-tsru-o-provale-kontrnastupa-1133265379.html

https://crimea.ria.ru/20231202/germaniya-nachinaet-proizvodstvo-oruzhiya-na-ukraine-chto-budet-s-zavodami-1133268892.html

https://crimea.ria.ru/20231202/otkaz-snosit-sovetskie-pamyatniki--malenkiy-podvig-dlya-ukrainy-1133264821.html

https://crimea.ria.ru/20231202/smertelnyy-uragan-i-ukhod-kissindzhera-top-novostey-nedeli-1133251389.html

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