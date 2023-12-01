Рейтинг@Mail.ru
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231201/v-turtsii-proizoshlo-zemletryasenie-1133235614.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 01.12.2023
В Турции произошло землетрясение
На востоке Турции в пятницу зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8. Об этом свидетельствуют данные управления по ликвидации последствий стихийных бедствий... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T08:29
2023-12-01T08:34
турция
землетрясение
происшествия
стихия
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737162_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6abb5aad84e8686582ffb9b9f18a595d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. На востоке Турции в пятницу зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8. Об этом свидетельствуют данные управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Отмечается, что подземные толчки произошли в провинции Малатья на востоке страны. Колебания земной поверхности фиксировались в 03.18 по местному времени (совпадает с мск) в районе Акчадаг.Очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.В ноябре на Филиппинах семь человек погибли в результате мощного землетрясения. Толчки магнитудой 6,8 балла произошло в нескольких районах Минданао.А 13 ноября в провинции Бурдур на юго-западе Турции фиксировали подземные толчки силой 4,4 балла. 9 ноября землетрясение магнитудой 4,7 было зарегистрировано на границе Турции и Сирии. Еще днем ранее подземные толчки силой 6,9 произошли в Тихом океане у побережья Индонезии. Одно из последних сильных землетрясений зарегистрировано 4 ноября в Непале. Тогда сила толчков достигала 6,4. Погибли не менее 157 человек, пострадали 168.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи жертв разрушительного землетрясения: что происходит АфганистанеРазрушительное землетрясение ожидается в Турции – экспертИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737162_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ade4f85049b056475aad1841a1da345e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, землетрясение, происшествия, стихия, в мире, новости
В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Турции

08:29 01.12.2023 (обновлено: 08:34 01.12.2023)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. На востоке Турции в пятницу зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8. Об этом свидетельствуют данные управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Отмечается, что подземные толчки произошли в провинции Малатья на востоке страны. Колебания земной поверхности фиксировались в 03.18 по местному времени (совпадает с мск) в районе Акчадаг.
Очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.
В ноябре на Филиппинах семь человек погибли в результате мощного землетрясения. Толчки магнитудой 6,8 балла произошло в нескольких районах Минданао.
А 13 ноября в провинции Бурдур на юго-западе Турции фиксировали подземные толчки силой 4,4 балла.
9 ноября землетрясение магнитудой 4,7 было зарегистрировано на границе Турции и Сирии. Еще днем ранее подземные толчки силой 6,9 произошли в Тихом океане у побережья Индонезии. Одно из последних сильных землетрясений зарегистрировано 4 ноября в Непале. Тогда сила толчков достигала 6,4. Погибли не менее 157 человек, пострадали 168.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тысячи жертв разрушительного землетрясения: что происходит Афганистане
Разрушительное землетрясение ожидается в Турции – эксперт
История крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
 
ТурцияЗемлетрясениеПроисшествияСтихияВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Когда откроется Соборная мечеть в Симферополе
08:47У берегов Крыма уничтожен украинский безэкипажный катер
08:46Армия Израиля возобновляет бои с ХАМАС
08:29В Турции произошло землетрясение
08:05Обстановка на Крымском мосту в пятницу утром
07:48Затоплены паводком: когда откроются пещеры Кизил-Коба и Скельская
07:27Сколько детей рождаются здоровыми от ВИЧ-положительных матерей в Крыму
06:49Крупный пожар в Ростове ликвидирован
06:36Как спорт становится нормой жизни в Крыму
06:01Двойные пенсии и "плюшки" инвесторам: что ждет россиян в декабре
00:15Площадь пожара в Ростове выросла до 4 тысяч квадратных метров
00:01Весеннее тепло в первый день зимы: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 1 декабря
23:02Главное за день: 30 ноября
22:50Главные новости Крыма: 30 ноября
22:28Крупный пожар в Ростове-на-Дону: что известно
22:21Во время урагана на Арабатской стрелке спасли экзотических животных
21:52"Закладчик" наркотиков в Севастополе отправится в колонию строгого режима
21:42Планировавшего теракт в Херсоне приговорили к 12 годам
21:27В Энергодаре более 60 тысяч человек остались без электричества
Лента новостейМолния