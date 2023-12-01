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В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 01.12.2023

В Турции произошло землетрясение

На востоке Турции в пятницу зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8. Об этом свидетельствуют данные управления по ликвидации последствий стихийных бедствий... РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T08:29

2023-12-01T08:29

2023-12-01T08:34

турция

землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. На востоке Турции в пятницу зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8. Об этом свидетельствуют данные управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Отмечается, что подземные толчки произошли в провинции Малатья на востоке страны. Колебания земной поверхности фиксировались в 03.18 по местному времени (совпадает с мск) в районе Акчадаг.Очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.В ноябре на Филиппинах семь человек погибли в результате мощного землетрясения. Толчки магнитудой 6,8 балла произошло в нескольких районах Минданао.А 13 ноября в провинции Бурдур на юго-западе Турции фиксировали подземные толчки силой 4,4 балла. 9 ноября землетрясение магнитудой 4,7 было зарегистрировано на границе Турции и Сирии. Еще днем ранее подземные толчки силой 6,9 произошли в Тихом океане у побережья Индонезии. Одно из последних сильных землетрясений зарегистрировано 4 ноября в Непале. Тогда сила толчков достигала 6,4. Погибли не менее 157 человек, пострадали 168.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи жертв разрушительного землетрясения: что происходит АфганистанеРазрушительное землетрясение ожидается в Турции – экспертИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, землетрясение, происшествия, стихия, в мире, новости