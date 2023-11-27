https://crimea.ria.ru/20231127/situatsiya-s-obschestvennym-transportom-v-krymu---dannye-mintransa-1133087405.html

Ситуация с общественным транспортом в Крыму - данные минтранса

Ситуация с общественным транспортом в Крыму - данные минтранса - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Ситуация с общественным транспортом в Крыму - данные минтранса

Общественный транспорт в Крыму в понедельник работает в режиме выходного дня. Об этом сообщил министра транспорта РК Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T08:23

2023-11-27T08:23

2023-11-27T08:26

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Общественный транспорт в Крыму в понедельник работает в режиме выходного дня. Об этом сообщил министра транспорта РК Николай Лукашенко.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в связи со штормом, обрушившимся на полуостров в воскресенье вечером, понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.Из-за подтопления движение на трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто. Из-за падения опоры линии электропередачи в Сакском районе Крыма временно ограничено движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое. Кроме того, по информации крымских властей, перекрыт участок дороги от села Морское до Судака.В районе поселка Межводное временно ограничено движение транспорта. При планировании проезда в пгт Черноморское и обратно необходимо ехать через село Кировское, уточнили в МВД Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает общественный транспорт СевастополяНовый удар урагана прогнозируют в КрымуТри человека пострадали от шторма в Севастополе

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, крым, новости крыма, николай лукашенко, минтранс крыма, общественный транспорт, транспорт