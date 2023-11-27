Ситуация с общественным транспортом в Крыму - данные минтранса
В Крыму общественный транспорт в понедельник работает в режиме выходного дня - минтранс
08:23 27.11.2023 (обновлено: 08:26 27.11.2023)
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичТранспорт
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Общественный транспорт в Крыму в понедельник работает в режиме выходного дня. Об этом сообщил министра транспорта РК Николай Лукашенко.
"Уважаемые жители и гости Республики Крым! Сегодня, 27 ноября, общественный транспорт в городах и районах работают в режиме выходного дня. Просим учитывать данную информацию при планировании поездок. Приносим свои извинения, за предоставленные неудобства", - написал он в своем Telegram - канале.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в связи со штормом, обрушившимся на полуостров в воскресенье вечером, понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем.
Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.
Из-за подтопления движение на трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто. Из-за падения опоры линии электропередачи в Сакском районе Крыма временно ограничено движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое. Кроме того, по информации крымских властей, перекрыт участок дороги от села Морское до Судака.
В районе поселка Межводное временно ограничено движение транспорта. При планировании проезда в пгт Черноморское и обратно необходимо ехать через село Кировское, уточнили в МВД Крыма.
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