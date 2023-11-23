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Главное за день: 23 ноября - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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Главное за день: 23 ноября
Главное за день: 23 ноября - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Главное за день: 23 ноября
Государства-члены ОДКБ расширяют военно-техническое сотрудничество. Скончался раненый ВСУ российский журналист Борис Максудов. Боевики продолжают атаки на... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T22:57
2023-11-23T22:57
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политика
в мире
украина
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
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европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Государства-члены ОДКБ расширяют военно-техническое сотрудничество. Скончался раненый ВСУ российский журналист Борис Максудов. Боевики продолжают атаки на приграничные территории России. Президент Аргентины предложил Зеленскому помощь в урегулировании украинского конфликта. Есть ли у ЕС единый план "Б" для Киева.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Итоги сессии ОДКБВ Минске прошла сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. В своем выступлении президент России Владимир Путин заявил, что государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) расширяют военно-техническое сотрудничество. Также, страны-члены организации совместно реализуют комплекс мероприятий по борьбе с экстремизмом, транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и оборотом наркотиков. По итогам саммита лидеры этих стран подписали ряд документов, среди которых декларация и решение Совета коллективной безопасности (СКБ) о мерах по развитию системы кризисного реагирования организации.Борис Максудов скончалсяКорреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, получивший ранения в результате атаки ВСУ на группу журналистов в Запорожской области, скончался по дороге в Джанкой. Журналист работал в зоне СВО с самого начала операции. До этого много лет трудился в Крыму в корпункте "ТВ центр".ВСУ бьют по приграничью РоссииВ четверг украинские боевики обстреляли российские приграничные области. В белгородском селе Козинка в результате удара ВСУ дроном-комикадзе мирный житель получил осколочные ранения ног. Также ВСУ дважды атаковали деревню Городище в Рыльском районе Курской области. Один из снарядов попал в подвал жилого дома. В результате, повреждены линии электропередачи и газопровод. Пострадавших и погибших нет.Предложение президента АргентиныИзбранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в Южной Америке конференцию по урегулированию украинского конфликта. Об этом рассказала журналистам советник Милея по внешнеполитическим делам Диана Мондино. По ее словам, Аргентина не собирается разрывать отношения с Китаем, Бразилией и Россией.Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров считает, что это предложение киевскому режиму со стороны Аргентины не больше, чем личная игра эпатажного политика, далекая от реальной внешней политики государства.Единого европейского плана "Б" для Украины не будетПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС должен перейти к плану "Б" по Украине, который бы соответствовал интересам всех государств, поскольку Россию победить на поле боя не удастся. Однако политолог Ростислав Ищенко считает, что никакого единого европейского плана "Б" быть не может. У стран ЕС очень разные позиции и интересы. И на фоне финансовых трудностей и военных неудач ВСУ противоречия по украинскому вопросу только нарастают.
https://crimea.ria.ru/20231123/rech-putina-na-sammite-g-20-o-dvoynykh-standartakh-poshatnet-zapad-1133009225.html
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главное за день, новости, политика, в мире, украина, организация договора о коллективной безопасности (одкб), россия, аргентина, мнения, европа, обстрелы всу, борис максудов
Главное за день: 23 ноября

Главные события и заявления четверга, 23 ноября

22:57 23.11.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКорреспондент ВГТРК Борис Максудов
Корреспондент ВГТРК Борис Максудов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Государства-члены ОДКБ расширяют военно-техническое сотрудничество. Скончался раненый ВСУ российский журналист Борис Максудов. Боевики продолжают атаки на приграничные территории России. Президент Аргентины предложил Зеленскому помощь в урегулировании украинского конфликта. Есть ли у ЕС единый план "Б" для Киева.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Итоги сессии ОДКБ

В Минске прошла сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. В своем выступлении президент России Владимир Путин заявил, что государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) расширяют военно-техническое сотрудничество. Также, страны-члены организации совместно реализуют комплекс мероприятий по борьбе с экстремизмом, транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и оборотом наркотиков.
По итогам саммита лидеры этих стран подписали ряд документов, среди которых декларация и решение Совета коллективной безопасности (СКБ) о мерах по развитию системы кризисного реагирования организации.
Президент РФ Владимир Путин принял участие во внеочередном саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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Борис Максудов скончался

Корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, получивший ранения в результате атаки ВСУ на группу журналистов в Запорожской области, скончался по дороге в Джанкой. Журналист работал в зоне СВО с самого начала операции. До этого много лет трудился в Крыму в корпункте "ТВ центр".

ВСУ бьют по приграничью России

В четверг украинские боевики обстреляли российские приграничные области. В белгородском селе Козинка в результате удара ВСУ дроном-комикадзе мирный житель получил осколочные ранения ног.
Также ВСУ дважды атаковали деревню Городище в Рыльском районе Курской области. Один из снарядов попал в подвал жилого дома. В результате, повреждены линии электропередачи и газопровод. Пострадавших и погибших нет.

Предложение президента Аргентины

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в Южной Америке конференцию по урегулированию украинского конфликта. Об этом рассказала журналистам советник Милея по внешнеполитическим делам Диана Мондино. По ее словам, Аргентина не собирается разрывать отношения с Китаем, Бразилией и Россией.
Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров считает, что это предложение киевскому режиму со стороны Аргентины не больше, чем личная игра эпатажного политика, далекая от реальной внешней политики государства.

Единого европейского плана "Б" для Украины не будет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС должен перейти к плану "Б" по Украине, который бы соответствовал интересам всех государств, поскольку Россию победить на поле боя не удастся. Однако политолог Ростислав Ищенко считает, что никакого единого европейского плана "Б" быть не может. У стран ЕС очень разные позиции и интересы. И на фоне финансовых трудностей и военных неудач ВСУ противоречия по украинскому вопросу только нарастают.
Сотрудники подразделений специального назначения - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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Агент военной разведки Украины готовился подорвать российского офицера
 
Главное за деньНовостиПолитикаВ миреУкраинаОрганизация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)РоссияАргентинаМненияЕвропаОбстрелы ВСУБорис Максудов
 
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