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Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа
Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа
Штормовое предупреждение действует на Керченской паромной переправе во вторник утром. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
2023-11-21T10:03
2023-11-21T10:03
2023-11-21T10:12
керченская паромная переправа
росморречфлот
керчь
краснодарский край
морской транспорт
логистика
штормовое предупреждение
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За последние сутки паромы выполнили два рейса. Всего с 17 июля, когда произошел второй теракт на Крымском мосту, перевезены 194 291 пассажир и 64 165 автомобилей.После первого теракта на мостовом переходе, с 9 октября 2022 года по 21 ноября 2023 года через пролив из порта Крым в порт Кавказ и обратно перевезено 395 348 пассажиров и 226 168 грузовиков. Всего паромы выполнили 6 603 рейса.Росморречфлот напоминает, что в настоящее время через Керченскую переправу перевозят в первую очередь грузовики со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости. Также по морскому пути переправляют рейсовые автобусы с пассажирами.Кроме того, водители могут воспользоваться альтернативным сухопутными маршрутом. По Крымскому мосту разрешен проезд только легковому транспорту массой до 3,5 тонн. По состоянию на утро вторника проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен с обеих сторон.Читайте также на РИА Новости Крым:Въезд в Крым из новых регионов: как работают пункты пропускаЖелезная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику – АксеновЧасть сухопутного пути в Крым начали ремонтировать досрочно
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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керченская паромная переправа, росморречфлот, инфографика, керчь, краснодарский край, морской транспорт, логистика, штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа
Штормовое предупреждение действует на Керченской паромной переправе
10:03 21.11.2023 (обновлено: 10:12 21.11.2023)
Штормовое предупреждение действует на Керченской паромной переправе во вторник утром. Об этом сообщили в Росморречфлоте.