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В Судаке снимут кино - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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В Судаке снимут кино
В Судаке снимут кино - РИА Новости Крым, 15.11.2023
В Судаке снимут кино
В Судаке в конце ноября пройдут съемки киноленты. Власти предупредили горожан о ночных запусках пиротехнических средств у отелей и призвали сохранять... РИА Новости Крым, 15.11.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Судаке в конце ноября пройдут съемки киноленты. Власти предупредили горожан о ночных запусках пиротехнических средств у отелей и призвали сохранять спокойствие.Отмечается, что съемки стартуют в полдень 22 ноября.В августе прошлого года в Крыму были введены ограничения на использование пиротехники. Исключение составляют изделия, соответствующие 1 классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий".В ноябре прошлого года региональный главк МЧС России запретил запускать салюты, фейерверки и использовать петарды в новогоднюю ночь.Накануне власти Крыма приняли решение не проводить массовые мероприятия на новогодние и рождественские праздники в целях безопасности. Поскольку в ряде регионов Крыма и на важных объектах по-прежнему действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будто не было ста лет: режиссер фильма "Деникинъ" о съемках в КрымуК 30-летию Ливадийского дворца-музея: какие фильмы здесь снималиПобеда за Россией: Федор Конюхов – о премьере фильма "Повелитель ветра"
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В Судаке снимут кино

В Судаке 22 ноября будут снимать кино с применением пиротехники

10:17 15.11.2023 (обновлено: 10:31 15.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрй МакеевСудак в межсезонье
Судак в межсезонье - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрй Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Судаке в конце ноября пройдут съемки киноленты. Власти предупредили горожан о ночных запусках пиротехнических средств у отелей и призвали сохранять спокойствие.
Отмечается, что съемки стартуют в полдень 22 ноября.
"22 ноября с 12:00 до 03:00 23 ноября на ул. Спендиарова и на ул. Морская будут проводиться съемки кинофильма с применением пиротехнических средств. Просим не паниковать и избегать распространения недостоверной информации", - сказано в сообщении администрации города.
В августе прошлого года в Крыму были введены ограничения на использование пиротехники. Исключение составляют изделия, соответствующие 1 классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий".
В ноябре прошлого года региональный главк МЧС России запретил запускать салюты, фейерверки и использовать петарды в новогоднюю ночь.
Накануне власти Крыма приняли решение не проводить массовые мероприятия на новогодние и рождественские праздники в целях безопасности. Поскольку в ряде регионов Крыма и на важных объектах по-прежнему действует "желтый" уровень террористической опасности.
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