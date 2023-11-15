https://crimea.ria.ru/20231115/v-sudake-snimut-kino-1132793372.html

В Судаке снимут кино

В Судаке снимут кино - РИА Новости Крым, 15.11.2023

В Судаке снимут кино

В Судаке в конце ноября пройдут съемки киноленты. Власти предупредили горожан о ночных запусках пиротехнических средств у отелей и призвали сохранять... РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T10:17

2023-11-15T10:17

2023-11-15T10:31

крым

судак

кино

крым кинематографический

кинематограф

общество

искусство

культура

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111813/03/1118130366_0:27:3072:1754_1920x0_80_0_0_90213425d6d58002b7f21bdf931fd738.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Судаке в конце ноября пройдут съемки киноленты. Власти предупредили горожан о ночных запусках пиротехнических средств у отелей и призвали сохранять спокойствие.Отмечается, что съемки стартуют в полдень 22 ноября.В августе прошлого года в Крыму были введены ограничения на использование пиротехники. Исключение составляют изделия, соответствующие 1 классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий".В ноябре прошлого года региональный главк МЧС России запретил запускать салюты, фейерверки и использовать петарды в новогоднюю ночь.Накануне власти Крыма приняли решение не проводить массовые мероприятия на новогодние и рождественские праздники в целях безопасности. Поскольку в ряде регионов Крыма и на важных объектах по-прежнему действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будто не было ста лет: режиссер фильма "Деникинъ" о съемках в КрымуК 30-летию Ливадийского дворца-музея: какие фильмы здесь снималиПобеда за Россией: Федор Конюхов – о премьере фильма "Повелитель ветра"

https://crimea.ria.ru/20230902/11-letnyaya-eva-plakun-iz-sevastopolya-sygraet-v-filme-zhigunova-1131121291.html

крым

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, судак, кино, крым кинематографический, кинематограф, общество, искусство , культура, новости крыма