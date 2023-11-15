В Судаке снимут кино
В Судаке 22 ноября будут снимать кино с применением пиротехники
10:17 15.11.2023 (обновлено: 10:31 15.11.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрй МакеевСудак в межсезонье
© РИА Новости Крым . Дмитрй Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Судаке в конце ноября пройдут съемки киноленты. Власти предупредили горожан о ночных запусках пиротехнических средств у отелей и призвали сохранять спокойствие.
Отмечается, что съемки стартуют в полдень 22 ноября.
"22 ноября с 12:00 до 03:00 23 ноября на ул. Спендиарова и на ул. Морская будут проводиться съемки кинофильма с применением пиротехнических средств. Просим не паниковать и избегать распространения недостоверной информации", - сказано в сообщении администрации города.
В августе прошлого года в Крыму были введены ограничения на использование пиротехники. Исключение составляют изделия, соответствующие 1 классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий".
В ноябре прошлого года региональный главк МЧС России запретил запускать салюты, фейерверки и использовать петарды в новогоднюю ночь.
Накануне власти Крыма приняли решение не проводить массовые мероприятия на новогодние и рождественские праздники в целях безопасности. Поскольку в ряде регионов Крыма и на важных объектах по-прежнему действует "желтый" уровень террористической опасности.
2 сентября, 17:1711-летняя Ева Плакун из Севастополя сыграет в фильме Жигунова
Читайте также на РИА Новости Крым: