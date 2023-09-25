https://crimea.ria.ru/20230925/pobeda-za-rossiey-fedr-konyukhov--o-premere-filma-povelitel-vetra--1131655321.html
Победа за Россией: Федр Конюхов – о премьере фильма "Повелитель ветра"
Победа за Россией: Федр Конюхов – о премьере фильма "Повелитель ветра" - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Победа за Россией: Федр Конюхов – о премьере фильма "Повелитель ветра"
В октябре в России выходит на большие экраны премьера художественного фильма "Повелитель ветра" – о подвиге, вере и победе человека и страны. Лента посвящена... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T22:13
2023-09-25T22:13
2023-09-25T22:13
федор конюхов
кино
искусство
культура
россия
новости
федор бондарчук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/10/1131463896_0:111:960:651_1920x0_80_0_0_4b4e1cdd4ccd8fc76f34ae37d0c51b32.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В октябре в России выходит на большие экраны премьера художественного фильма "Повелитель ветра" – о подвиге, вере и победе человека и страны. Лента посвящена Федору Конюхову, совершившему кругосветное путешествие на воздушном шаре и побившему несколько рекордов. О том, как создавалась картина и что главное она передает – рассказал сам путешественник и создатели фильма на творческой встрече в пресс-центре "Россия сегодня".Биографическая драма "Повелитель ветра" посвящена первому в мире кругосветному перелету российского путешественника Федора Конюхова вокруг земного шара, которое он осуществил с первой попытки, установив несколько рекордов, поставленных ранее американцем Стивом Фоссеттом."Стив Фоссет – это мой друг, американец. И я всем говорю: любите вы Федора и Россию или не любите – а рекорд за нами сейчас. И я думаю, что надолго. Вот этот фильм как раз и есть патриотизм", – сказал Конюхов.Эта история о боге и человеке, а также о стране, которая на время становится повелителем ветра, стала вызовом для режиссера картины Игоря Волошина. В этом он сам признается, отмечая, что любит "экспериментировать и соревноваться с Голливудом". При этом он делал многое, потому что ему "дали многое".По его словам, "графики в фильме не так много – это аналоговое кино". Здесь копия воздушного шара и гондолы аэростата, а, например, кислородная маска и горелки – реальные, "те, что были в путешествии".На проект, от момента замысла до окончания работы, потратили шесть лет. Команда специалистов смотрела документальные съемки и получала консультации лично от Федора Конюхова, роль которого в фильме сыграл продюсер картины Федор Бондарчук.Самым сложным, по его словам, было передать главные смыслы переживаемого глазами – это единственное, что оставалось подвластным ему под большим количеством грима, который накладывали перед съемками по четыре часа.Шар для Федора Конюхова строился долго и был одноразовым. Его высота составляла 60 метров, а вместимость – 19 тыс. кубов. "Во всей Австралии не было столько гелия, мы заказывали", – вспоминает Конюхов.Он уже покорил полюса, океаны и горные вершины. Но в своем новом и самом опасном путешествии обогнет Землю в одиночестве. Шар "Мортон" стартовал из Австралии и вернулся туда же. Полет готовила команда, которая, однако, не могла предвидеть все опасности. Конюхов попадает в экстремальные условия, и без еды, сна и буквально без воздуха, при отсутствии связи с Землей идет по приборам и движется только вперед, чтобы вернуться к тем, кого любит.Премьера биографической драмы "Повелитель ветра" состоится в России 5 октября.Федор Конюхов установил абсолютный мировой рекорд для аэростата, совершив одиночный кругосветный перелет на воздушном шаре вокруг Земли за 11 дней 4 часа 20 минут или 268 часов 20 минут. Предыдущий рекорд американского пилота Стива Фоссетта составлял 320 часов 33 минуты. Второе достижение российского путешественника – расстояние от начальной до конечной точки маршрута: 35 168 км. Стива Фоссетта преодолел 33, 195.1 км. И, наконец, третье знаковое достижение, хоть и не записанное в книгу рекордов FAI: Конюхов стал первым человеком в мире, который успешно облетел вокруг света на воздушном шаре с первой попытки (Фоссетту понадобилось для этого шесть попыток).Уникальное событие мирового масштаба произошло в 2016 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Конюхов погрузился к месту гибели линкора "Новороссийск" в Севастополе Мировой рекорд установили Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин Владимир Путин поздравил Федора Конюхова с новым мировым рекордом
https://crimea.ria.ru/20190705/1116960371.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/10/1131463896_0:103:960:823_1920x0_80_0_0_6dd9f6874a6aa08d06bcf748d9fee15b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федор конюхов, кино, искусство , культура, россия, новости, федор бондарчук
Победа за Россией: Федр Конюхов – о премьере фильма "Повелитель ветра"
Премьера фильма "Повелитель ветра" в РФ: о чем он и почему его непременно стоит посмотреть
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В октябре в России выходит на большие экраны премьера художественного фильма "Повелитель ветра" – о подвиге, вере и победе человека и страны. Лента посвящена Федору Конюхову, совершившему кругосветное путешествие на воздушном шаре и побившему несколько рекордов. О том, как создавалась картина и что главное она передает – рассказал сам путешественник и создатели фильма на творческой встрече в пресс-центре "Россия сегодня".
Биографическая драма "Повелитель ветра" посвящена первому в мире кругосветному перелету российского путешественника Федора Конюхова вокруг земного шара, которое он осуществил с первой попытки, установив несколько рекордов, поставленных ранее американцем Стивом Фоссеттом.
"Стив Фоссет – это мой друг, американец. И я всем говорю: любите вы Федора и Россию или не любите – а рекорд за нами сейчас. И я думаю, что надолго. Вот этот фильм как раз и есть патриотизм", – сказал Конюхов.
Эта история о боге и человеке, а также о стране, которая на время становится повелителем ветра, стала вызовом для режиссера картины Игоря Волошина. В этом он сам признается, отмечая, что любит "экспериментировать и соревноваться с Голливудом". При этом он делал многое, потому что ему "дали многое".
"Это абсолютный блокбастер про человека, который сам по себе блокбастер. И может быть, это первый фильм-байопик о ныне живущем человеке", – сказал Волошин.
По его словам, "графики в фильме не так много – это аналоговое кино". Здесь копия воздушного шара и гондолы аэростата, а, например, кислородная маска и горелки – реальные, "те, что были в путешествии".
На проект, от момента замысла до окончания работы, потратили шесть лет. Команда специалистов смотрела документальные съемки и получала консультации лично от Федора Конюхова, роль которого в фильме сыграл продюсер картины Федор Бондарчук.
Самым сложным, по его словам, было передать главные смыслы переживаемого глазами – это единственное, что оставалось подвластным ему под большим количеством грима, который накладывали перед съемками по четыре часа.
"Я православный христианин, Федор Филиппович – священник Русской православной церкви, уже одного этого достаточно, чтобы уважительно относится вообще ко всему. Он национальное достояние, великий путешественник на планете Земля. Таких нет, как он… Как сыграть его? Я попытался… 60 процентов времени ты играешь глазами. Это интересный был опыт очень. И это была первая картина в моей жизни, которую мы полностью переозвучили", – поделился Бондарчук.
Шар для Федора Конюхова строился долго и был одноразовым. Его высота составляла 60 метров, а вместимость – 19 тыс. кубов. "Во всей Австралии не было столько гелия, мы заказывали", – вспоминает Конюхов.
Он уже покорил полюса, океаны и горные вершины. Но в своем новом и самом опасном путешествии обогнет Землю в одиночестве. Шар "Мортон" стартовал из Австралии и вернулся туда же. Полет готовила команда, которая, однако, не могла предвидеть все опасности. Конюхов попадает в экстремальные условия, и без еды, сна и буквально без воздуха, при отсутствии связи с Землей идет по приборам и движется только вперед, чтобы вернуться к тем, кого любит.
Премьера биографической драмы "Повелитель ветра" состоится в России 5 октября.
Федор Конюхов установил абсолютный мировой рекорд для аэростата, совершив одиночный кругосветный перелет на воздушном шаре вокруг Земли за 11 дней 4 часа 20 минут или 268 часов 20 минут. Предыдущий рекорд американского пилота Стива Фоссетта составлял 320 часов 33 минуты. Второе достижение российского путешественника – расстояние от начальной до конечной точки маршрута: 35 168 км. Стива Фоссетта преодолел 33, 195.1 км. И, наконец, третье знаковое достижение, хоть и не записанное в книгу рекордов FAI: Конюхов стал первым человеком в мире, который успешно облетел вокруг света на воздушном шаре с первой попытки (Фоссетту понадобилось для этого шесть попыток).
Уникальное событие мирового масштаба произошло в 2016 году.
Читайте также на РИА Новости Крым: