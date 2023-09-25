https://crimea.ria.ru/20230925/pobeda-za-rossiey-fedr-konyukhov--o-premere-filma-povelitel-vetra--1131655321.html

Победа за Россией: Федр Конюхов – о премьере фильма "Повелитель ветра"

Победа за Россией: Федр Конюхов – о премьере фильма "Повелитель ветра" - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Победа за Россией: Федр Конюхов – о премьере фильма "Повелитель ветра"

В октябре в России выходит на большие экраны премьера художественного фильма "Повелитель ветра" – о подвиге, вере и победе человека и страны. Лента посвящена... РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T22:13

2023-09-25T22:13

2023-09-25T22:13

федор конюхов

кино

искусство

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россия

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федор бондарчук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В октябре в России выходит на большие экраны премьера художественного фильма "Повелитель ветра" – о подвиге, вере и победе человека и страны. Лента посвящена Федору Конюхову, совершившему кругосветное путешествие на воздушном шаре и побившему несколько рекордов. О том, как создавалась картина и что главное она передает – рассказал сам путешественник и создатели фильма на творческой встрече в пресс-центре "Россия сегодня".Биографическая драма "Повелитель ветра" посвящена первому в мире кругосветному перелету российского путешественника Федора Конюхова вокруг земного шара, которое он осуществил с первой попытки, установив несколько рекордов, поставленных ранее американцем Стивом Фоссеттом."Стив Фоссет – это мой друг, американец. И я всем говорю: любите вы Федора и Россию или не любите – а рекорд за нами сейчас. И я думаю, что надолго. Вот этот фильм как раз и есть патриотизм", – сказал Конюхов.Эта история о боге и человеке, а также о стране, которая на время становится повелителем ветра, стала вызовом для режиссера картины Игоря Волошина. В этом он сам признается, отмечая, что любит "экспериментировать и соревноваться с Голливудом". При этом он делал многое, потому что ему "дали многое".По его словам, "графики в фильме не так много – это аналоговое кино". Здесь копия воздушного шара и гондолы аэростата, а, например, кислородная маска и горелки – реальные, "те, что были в путешествии".На проект, от момента замысла до окончания работы, потратили шесть лет. Команда специалистов смотрела документальные съемки и получала консультации лично от Федора Конюхова, роль которого в фильме сыграл продюсер картины Федор Бондарчук.Самым сложным, по его словам, было передать главные смыслы переживаемого глазами – это единственное, что оставалось подвластным ему под большим количеством грима, который накладывали перед съемками по четыре часа.Шар для Федора Конюхова строился долго и был одноразовым. Его высота составляла 60 метров, а вместимость – 19 тыс. кубов. "Во всей Австралии не было столько гелия, мы заказывали", – вспоминает Конюхов.Он уже покорил полюса, океаны и горные вершины. Но в своем новом и самом опасном путешествии обогнет Землю в одиночестве. Шар "Мортон" стартовал из Австралии и вернулся туда же. Полет готовила команда, которая, однако, не могла предвидеть все опасности. Конюхов попадает в экстремальные условия, и без еды, сна и буквально без воздуха, при отсутствии связи с Землей идет по приборам и движется только вперед, чтобы вернуться к тем, кого любит.Премьера биографической драмы "Повелитель ветра" состоится в России 5 октября.Федор Конюхов установил абсолютный мировой рекорд для аэростата, совершив одиночный кругосветный перелет на воздушном шаре вокруг Земли за 11 дней 4 часа 20 минут или 268 часов 20 минут. Предыдущий рекорд американского пилота Стива Фоссетта составлял 320 часов 33 минуты. Второе достижение российского путешественника – расстояние от начальной до конечной точки маршрута: 35 168 км. Стива Фоссетта преодолел 33, 195.1 км. И, наконец, третье знаковое достижение, хоть и не записанное в книгу рекордов FAI: Конюхов стал первым человеком в мире, который успешно облетел вокруг света на воздушном шаре с первой попытки (Фоссетту понадобилось для этого шесть попыток).Уникальное событие мирового масштаба произошло в 2016 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Конюхов погрузился к месту гибели линкора "Новороссийск" в Севастополе Мировой рекорд установили Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин Владимир Путин поздравил Федора Конюхова с новым мировым рекордом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федор конюхов, кино, искусство , культура, россия, новости, федор бондарчук