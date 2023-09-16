https://crimea.ria.ru/20230916/mirovoy-rekord-ustanovili-fedor-konyukhov-i-pilot-igor-potapkin-1131464836.html

Мировой рекорд установили Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин

Мировой рекорд установили Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин - РИА Новости Крым, 16.09.2023

Мировой рекорд установили Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин

Российские пилоты Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили мировой рекорд высоты для экипажа паралета из двух человек. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T18:45

2023-09-16T18:45

2023-09-16T18:45

федор конюхов

игорь потапкин

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кабардино-балкария

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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Российские пилоты Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили мировой рекорд высоты для экипажа паралета из двух человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Конюхова.Утром 15 сентября российские пилоты взлетели с плато в предгорьях Эльбруса на территории Кабардино-Балкарии. Около часа они набирали высоту в 3500 метров, а за 2,5 часа вышли на 4500 и дальше началась напряженная работа на рекорд.Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2003 года венгерскими пилотами Гельмутом Штерном и Аней Зоттер и составил 4575 метров.Как уточняет Конюхов, произведенный совместно с Потапкиным полет является подготовительным этапом к более масштабной экспедиции – полету на Северный полюс на паралете, который запланирован на лето 2024 года.Тренировка перед полетом и установление рекорда были организованы при участии спасателей МЧС России. Распоряжение об этом дал лично глава МЧС России Александр Куренков.Как сообщалось, в марте этого года в ходе трансконтинентального перелета воздушный шар "ФосАгро" под управлением Федора Конюхова и Ивана Меняйло преодолел расстояние в 2540 км, что на 174 км больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, который принадлежал японскому пилоту Мичио Канда. Президент России Владимир Путин поздравил российского путешественника с этим рекордом.Читайте также на РИА Новости Крым:Конюхов установил мировой рекорд на воздушном шаре над Ледовитым океаномКонюхов и Потапкин установили мировой рекорд полета на мотопарапланеЭкспедиция Федора Конюхова на мотопараплане стартовала в Архангельске

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федор конюхов, игорь потапкин, новости, россия, рекорды, кабардино-балкария, эльбрус, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), северный полюс, паралет, александр куренков