Мировой рекорд установили Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин
Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили мировой рекорд высоты для экипажа паралета
© МЧС РоссииФедор Конюхов и Игорь Потапкин установили рекорд высоты для экипажа паралета из двух человек
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Российские пилоты Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили мировой рекорд высоты для экипажа паралета из двух человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Конюхова.
Утром 15 сентября российские пилоты взлетели с плато в предгорьях Эльбруса на территории Кабардино-Балкарии. Около часа они набирали высоту в 3500 метров, а за 2,5 часа вышли на 4500 и дальше началась напряженная работа на рекорд.
"По правилам Международной федерации аэронавтики (FAI) пилотам требуется улучшить действующий рекорд на 3%, таким образом требовалось подняться минимум на 4 712 метров. Федор Конюхов и Игорь Потапкин достигли высоты в 4 728 метров и побили мировой рекорд, который продержался без малого 20 лет", – говорится в сообщении.
© МЧС РоссииФедор Конюхов и Игорь Потапкин установили рекорд высоты для экипажа паралета из двух человек
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Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили рекорд высоты для экипажа паралета из двух человек
© МЧС России
© МЧС РоссииФедор Конюхов и Игорь Потапкин установили рекорд высоты для экипажа паралета из двух человек
2 из 6
Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили рекорд высоты для экипажа паралета из двух человек
© МЧС России
© МЧС РоссииФедор Конюхов и Игорь Потапкин установили рекорд высоты для экипажа паралета из двух человек
3 из 6
Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили рекорд высоты для экипажа паралета из двух человек
© МЧС России
© МЧС РоссииФедор Конюхов и Игорь Потапкин установили рекорд высоты для экипажа паралета из двух человек
4 из 6
Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили рекорд высоты для экипажа паралета из двух человек
© МЧС России
© МЧС РоссииФедор Конюхов и Игорь Потапкин установили рекорд высоты для экипажа паралета из двух человек
5 из 6
Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили рекорд высоты для экипажа паралета из двух человек
© МЧС России
© МЧС РоссииФедор Конюхов и Игорь Потапкин установили рекорд высоты для экипажа паралета из двух человек
6 из 6
Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили рекорд высоты для экипажа паралета из двух человек
© МЧС России
1 из 6
Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили рекорд высоты для экипажа паралета из двух человек
© МЧС России
2 из 6
Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили рекорд высоты для экипажа паралета из двух человек
© МЧС России
3 из 6
Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили рекорд высоты для экипажа паралета из двух человек
© МЧС России
4 из 6
Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили рекорд высоты для экипажа паралета из двух человек
© МЧС России
5 из 6
Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили рекорд высоты для экипажа паралета из двух человек
© МЧС России
6 из 6
Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили рекорд высоты для экипажа паралета из двух человек
© МЧС России
Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2003 года венгерскими пилотами Гельмутом Штерном и Аней Зоттер и составил 4575 метров.
Как уточняет Конюхов, произведенный совместно с Потапкиным полет является подготовительным этапом к более масштабной экспедиции – полету на Северный полюс на паралете, который запланирован на лето 2024 года.
Тренировка перед полетом и установление рекорда были организованы при участии спасателей МЧС России. Распоряжение об этом дал лично глава МЧС России Александр Куренков.
Как сообщалось, в марте этого года в ходе трансконтинентального перелета воздушный шар "ФосАгро" под управлением Федора Конюхова и Ивана Меняйло преодолел расстояние в 2540 км, что на 174 км больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, который принадлежал японскому пилоту Мичио Канда. Президент России Владимир Путин поздравил российского путешественника с этим рекордом.
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