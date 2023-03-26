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Конюхов установил мировой рекорд на воздушном шаре над Ледовитым океаном - РИА Новости Крым, 26.03.2023
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Конюхов установил мировой рекорд на воздушном шаре над Ледовитым океаном
Конюхов установил мировой рекорд на воздушном шаре над Ледовитым океаном - РИА Новости Крым, 26.03.2023
Конюхов установил мировой рекорд на воздушном шаре над Ледовитым океаном
Российские путешественники-экстремалы Федор Конюхов и Иван Меняйло установили новый мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном... РИА Новости Крым, 26.03.2023
2023-03-26T11:41
2023-03-26T11:41
федор конюхов
северный ледовитый океан
полярный круг
россия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Российские путешественники-экстремалы Федор Конюхов и Иван Меняйло установили новый мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре. Об этом Федор Конюхов сообщил в своем Telegram-канале.Старт произошел ранним утром 24 марта в Кировске Мурманской области. Аэростат Конюхова-Меняйло прошел через воздушное пространство Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Красноярского края на высоте от 3 до 6 км.26 марта в 03:24 по московскому времени путешественники совершили ювелирную посадку на аэродроме Хатанга в Красноярском крае.Федор Конюхов и Иван Меняйло совершили первый в истории воздухоплавания полет на тепловом аэростате с открытой корзиной над морской акваторией в высоких северных широтах, пройдя над акваториями Баренцева и Карского морей.Всю рекордную дистанцию полет проходил за Полярным кругом в коридоре 67 – 72 градусов северной широты.В копилку рекордовРанее Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили новый мировой рекорд по дальности беспосадочного полета.За 13 часов и 17 минут пилоты преодолели дистанцию длиной 1039,7 км по маршруту город Усмань - Липецкая область (село Баклазан) - Чеченская республика.В результате перелета путешественники улучшили свой собственный рекорд, установленный 8 июня, а также дважды превзошли мировой рекорд дальности беспосадочного перелета, который принадлежит польскому летчику Кшиштофу Ромицки. В 2018 году он пролетел на мотопараплане 427 км по маршруту "Краков – Закшево".Читайте также на РИА Новости Крым:Конюхов и Потапкин установили мировой рекорд полета на мотопараплане Экспедиция Федора Конюхова на мотопараплане стартовала в Архангельске Полярный дрейф: как идет экспедиция Федора Конюхова на Северном полюсе
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федор конюхов, северный ледовитый океан, полярный круг, россия, общество, новости
Конюхов установил мировой рекорд на воздушном шаре над Ледовитым океаном

Конюхов и Меняйло на воздушном шаре над Ледовитым океаном установили мировой рекорд

11:41 26.03.2023
 
© Telegram-канал Федора КонюховаФедор Конюхов и Иван Меняйло установили новый мировой рекорд на воздушном шаре
Федор Конюхов и Иван Меняйло установили новый мировой рекорд на воздушном шаре
© Telegram-канал Федора Конюхова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Российские путешественники-экстремалы Федор Конюхов и Иван Меняйло установили новый мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре. Об этом Федор Конюхов сообщил в своем Telegram-канале.
"В ходе трансконтинентального перелета воздушный шар "ФосАгро" под управлением Федора Конюхова и Ивана Меняйло преодолел расстояние в 2540 км, что на 174 км больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, который принадлежал японскому пилоту Мичио Канда. Таким образом, теперь оба мировых рекорда – по дальности и длительности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре - принадлежат России", - говорится в Telegram-канале Федора Конюхова.
Старт произошел ранним утром 24 марта в Кировске Мурманской области. Аэростат Конюхова-Меняйло прошел через воздушное пространство Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Красноярского края на высоте от 3 до 6 км.
26 марта в 03:24 по московскому времени путешественники совершили ювелирную посадку на аэродроме Хатанга в Красноярском крае.
Федор Конюхов и Иван Меняйло совершили первый в истории воздухоплавания полет на тепловом аэростате с открытой корзиной над морской акваторией в высоких северных широтах, пройдя над акваториями Баренцева и Карского морей.
Всю рекордную дистанцию полет проходил за Полярным кругом в коридоре 67 – 72 градусов северной широты.

В копилку рекордов

Ранее Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили новый мировой рекорд по дальности беспосадочного полета.
За 13 часов и 17 минут пилоты преодолели дистанцию длиной 1039,7 км по маршруту город Усмань - Липецкая область (село Баклазан) - Чеченская республика.
В результате перелета путешественники улучшили свой собственный рекорд, установленный 8 июня, а также дважды превзошли мировой рекорд дальности беспосадочного перелета, который принадлежит польскому летчику Кшиштофу Ромицки. В 2018 году он пролетел на мотопараплане 427 км по маршруту "Краков – Закшево".
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