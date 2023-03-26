https://crimea.ria.ru/20230326/konyukhov-ustanovil-mirovoy-rekord-na-vozdushnom-share-nad-ledovitym-okeanom-1127777173.html

Конюхов установил мировой рекорд на воздушном шаре над Ледовитым океаном

Конюхов установил мировой рекорд на воздушном шаре над Ледовитым океаном - РИА Новости Крым, 26.03.2023

Конюхов установил мировой рекорд на воздушном шаре над Ледовитым океаном

Российские путешественники-экстремалы Федор Конюхов и Иван Меняйло установили новый мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном... РИА Новости Крым, 26.03.2023

2023-03-26T11:41

2023-03-26T11:41

2023-03-26T11:41

федор конюхов

северный ледовитый океан

полярный круг

россия

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Российские путешественники-экстремалы Федор Конюхов и Иван Меняйло установили новый мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре. Об этом Федор Конюхов сообщил в своем Telegram-канале.Старт произошел ранним утром 24 марта в Кировске Мурманской области. Аэростат Конюхова-Меняйло прошел через воздушное пространство Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Красноярского края на высоте от 3 до 6 км.26 марта в 03:24 по московскому времени путешественники совершили ювелирную посадку на аэродроме Хатанга в Красноярском крае.Федор Конюхов и Иван Меняйло совершили первый в истории воздухоплавания полет на тепловом аэростате с открытой корзиной над морской акваторией в высоких северных широтах, пройдя над акваториями Баренцева и Карского морей.Всю рекордную дистанцию полет проходил за Полярным кругом в коридоре 67 – 72 градусов северной широты.В копилку рекордовРанее Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили новый мировой рекорд по дальности беспосадочного полета.За 13 часов и 17 минут пилоты преодолели дистанцию длиной 1039,7 км по маршруту город Усмань - Липецкая область (село Баклазан) - Чеченская республика.В результате перелета путешественники улучшили свой собственный рекорд, установленный 8 июня, а также дважды превзошли мировой рекорд дальности беспосадочного перелета, который принадлежит польскому летчику Кшиштофу Ромицки. В 2018 году он пролетел на мотопараплане 427 км по маршруту "Краков – Закшево".Читайте также на РИА Новости Крым:Конюхов и Потапкин установили мировой рекорд полета на мотопараплане Экспедиция Федора Конюхова на мотопараплане стартовала в Архангельске Полярный дрейф: как идет экспедиция Федора Конюхова на Северном полюсе

северный ледовитый океан

полярный круг

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федор конюхов, северный ледовитый океан, полярный круг, россия, общество, новости