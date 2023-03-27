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Владимир Путин поздравил Федора Конюхова с новым мировым рекордом - РИА Новости Крым, 27.03.2023
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Владимир Путин поздравил Федора Конюхова с новым мировым рекордом
Владимир Путин поздравил Федора Конюхова с новым мировым рекордом - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Владимир Путин поздравил Федора Конюхова с новым мировым рекордом
Президент России Владимир Путин поздравил путешественника-экстремала Федора Конюхова с мировым рекордом по дальности беспосадочного перелета на тепловом... РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T21:07
2023-03-27T21:07
владимир путин (политик)
россия
федор конюхов
полярный круг
общество
новости
северный ледовитый океан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил путешественника-экстремала Федора Конюхова с мировым рекордом по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля."Поздравляю вас с новым мировым рекордом по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре. В суровых погодных условиях Вы с Иваном Григорьевичем Меняйло уверенно преодолели сложнейший маршрут – более двух с половиной тысяч километров над акваторией Баренцева и Карского морей. Ваша стойкость и сила духа в противостоянии штормовым арктическим ветрам восхищают, свидетельствуют о безграничных возможностях человека", - говорится в телеграмме.Президент отметил, что свой рекорд член Русского географического общества Федор Конюхов посвятил 20-летию создания Всероссийского движения "Детям России – образование, здоровье и духовность".Ранее сообщалось, что в ходе трансконтинентального перелета воздушный шар "ФосАгро" под управлением Федора Конюхова и Ивана Меняйло преодолел расстояние в 2540 км, что на 174 км больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, который принадлежал японскому пилоту Мичио Канда. Таким образом, теперь оба мировых рекорда – по дальности и длительности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре – принадлежат России.Всю рекордную дистанцию полет проходил за Полярным кругом в коридоре 67 – 72 градусов северной широты.Читайте также на РИА Новости Крым:Конюхов установил мировой рекорд на воздушном шаре над Ледовитым океаномКонюхов и Потапкин установили мировой рекорд полета на мотопарапланеЭкспедиция Федора Конюхова на мотопараплане стартовала в Архангельске
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владимир путин (политик), россия, федор конюхов, полярный круг, общество, новости, северный ледовитый океан
Владимир Путин поздравил Федора Конюхова с новым мировым рекордом

Путин поздравил Конюхова с новым мировым рекордом по дальности полета на аэростате

21:07 27.03.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя
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© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил путешественника-экстремала Федора Конюхова с мировым рекордом по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с новым мировым рекордом по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре. В суровых погодных условиях Вы с Иваном Григорьевичем Меняйло уверенно преодолели сложнейший маршрут – более двух с половиной тысяч километров над акваторией Баренцева и Карского морей. Ваша стойкость и сила духа в противостоянии штормовым арктическим ветрам восхищают, свидетельствуют о безграничных возможностях человека", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что свой рекорд член Русского географического общества Федор Конюхов посвятил 20-летию создания Всероссийского движения "Детям России – образование, здоровье и духовность".
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Ранее сообщалось, что в ходе трансконтинентального перелета воздушный шар "ФосАгро" под управлением Федора Конюхова и Ивана Меняйло преодолел расстояние в 2540 км, что на 174 км больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, который принадлежал японскому пилоту Мичио Канда. Таким образом, теперь оба мировых рекорда – по дальности и длительности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре – принадлежат России.
Всю рекордную дистанцию полет проходил за Полярным кругом в коридоре 67 – 72 градусов северной широты.
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Владимир Путин (политик)РоссияФедор КонюховПолярный кругОбществоНовостиСеверный Ледовитый океан
 
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