https://crimea.ria.ru/20230327/vladimir-putin-pozdravil-fedora-konyukhova-s-novym-mirovym-rekordom-1127805930.html

Владимир Путин поздравил Федора Конюхова с новым мировым рекордом

Владимир Путин поздравил Федора Конюхова с новым мировым рекордом - РИА Новости Крым, 27.03.2023

Владимир Путин поздравил Федора Конюхова с новым мировым рекордом

Президент России Владимир Путин поздравил путешественника-экстремала Федора Конюхова с мировым рекордом по дальности беспосадочного перелета на тепловом... РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T21:07

2023-03-27T21:07

2023-03-27T21:07

владимир путин (политик)

россия

федор конюхов

полярный круг

общество

новости

северный ледовитый океан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил путешественника-экстремала Федора Конюхова с мировым рекордом по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля."Поздравляю вас с новым мировым рекордом по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре. В суровых погодных условиях Вы с Иваном Григорьевичем Меняйло уверенно преодолели сложнейший маршрут – более двух с половиной тысяч километров над акваторией Баренцева и Карского морей. Ваша стойкость и сила духа в противостоянии штормовым арктическим ветрам восхищают, свидетельствуют о безграничных возможностях человека", - говорится в телеграмме.Президент отметил, что свой рекорд член Русского географического общества Федор Конюхов посвятил 20-летию создания Всероссийского движения "Детям России – образование, здоровье и духовность".Ранее сообщалось, что в ходе трансконтинентального перелета воздушный шар "ФосАгро" под управлением Федора Конюхова и Ивана Меняйло преодолел расстояние в 2540 км, что на 174 км больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, который принадлежал японскому пилоту Мичио Канда. Таким образом, теперь оба мировых рекорда – по дальности и длительности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре – принадлежат России.Всю рекордную дистанцию полет проходил за Полярным кругом в коридоре 67 – 72 градусов северной широты.Читайте также на РИА Новости Крым:Конюхов установил мировой рекорд на воздушном шаре над Ледовитым океаномКонюхов и Потапкин установили мировой рекорд полета на мотопарапланеЭкспедиция Федора Конюхова на мотопараплане стартовала в Архангельске

https://crimea.ria.ru/20210727/V-30-milyakh-ot-Severnogo-polyusa-Fedor-Konyukhov-zavershil-dreyf-1119846519.html

россия

полярный круг

северный ледовитый океан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, федор конюхов, полярный круг, общество, новости, северный ледовитый океан