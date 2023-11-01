https://crimea.ria.ru/20231101/k-30-letiyu-livadiyskogo-dvortsa-muzeya-kakie-filmy-zdes-snimali--1132408137.html

К 30-летию Ливадийского дворца-музея: какие фильмы здесь снимали

К 30-летию Ливадийского дворца-музея: какие фильмы здесь снимали - РИА Новости Крым, 01.11.2023

К 30-летию Ливадийского дворца-музея: какие фильмы здесь снимали

РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T20:11

2023-11-01T20:11

2023-11-01T20:11

кино

ливадия

ливадийский дворец

культура

общество

история

крым в истории: секреты, факты, фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132495225_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_f9f4c05ce580109acd68bee05fec96a9.jpg

1 ноября исполняется тридцать лет со дня основания музея в Ливадийском дворце. Длинным был путь от царской резиденции до культурного пространства. Между ними пролегали годы пребывания в иных статусах. А еще дворцу довелось "попутешествовать" во времени и пространстве.Он стал съемочной площадкой примерно для двух десятков фильмов. В одних просто промелькнули его облик, интерьеры, участки парка. А в других белоснежное здание красовалось с разных ракурсов и во многих сценах.РИА Новости Крым вспоминает о пяти любимых фильмах, где можно увидеть Ливадийский дворец.Собственностью семьи Романовых Ливадия стала в 1861 году. Находившийся на участке дом был перестроен в Большой дворец, неподалеку выстроен Малый, а также Свитский дом и кухня. С 1902 г. на территории появились и другие постройки.В 1911 году по проекту Николая Краснова был возведен новый дворец (на месте Большого), получивший название Белого: его стены были облицованы инкерманским камнем. После революции дворец попеременно занимали германские и белогвардейские войска.В 1925 году Ливадия получила статус крестьянского курорта, стала санаторием, затем — климатическим лечебным комбинатом. С начала Великой Отечественной войны здесь разместили госпиталь, во время оккупации в нем жили немецкие офицеры.В 1945 г. во дворце проходила международная Ялтинская конференция, после он был госдачей № 1. С 1953 г. снова стал санаторием, а с 1974 г. для посетителей в нем были открыты две выставочные экспозиции.1 ноября 1993 года приказом №1 Министерства культуры Республики Крым был учрежден музей в Ливадийском дворце. И весь ХХ век во дворце снимали кино.Двенадцатая ночьКомедия Шекспира, воплощенная в фильм режиссером Яном Фридом, 1955 год.О чем: во время кораблекрушения разлучены близнецы, брат с сестрой. Девушка, переодевшись юношей, нанимается в услужение к знатному вельможе, влюбленному в прекрасную графиню. Ее брат ищет сестру, и также знакомится с графиней. Путаница вызывает множество забавных недоразумений.Чем был дворец: находился в вымышленной стране Иллирии, в нем жила прекрасная и гордая графиня Оливаро. Показаны общие виды дворца, дворик, лестницы, сцены снимались внутри, а также в парке.Интересные факты:- фильм был первой советской экранизацией Шекспира, его показали на Эдинбургском фестивале, кинолента собрала множество хвалебных отзывов.- актриса Клара Лучко, игравшая близнецов Виолу и Себастьяна, специально для этой роли училась фехтовать и скакать на лошади.Всадник без головыПриключенческий фильм по повести Майн Рида, снят Владимиром Вайнштоком в 1973 г.О чем: дочь богатого американского плантатора Луиза влюбляется в Мориса — простого охотника за мустангами. Его соперник за руку девушки — беспринципный капитан Кольхаун. Однажды пропадает брат Луизы, в его убийстве обвиняют Мориса. А людям на глаза попадается зловещий всадник без головы.Чем был дворец: асьендой Каса-дель-Корво в штате Техас (США). Здесь жили плантатор Пойндекстер, его дочь Луиза и сын Генри. В кадрах присутствовал, в основном, Итальянский дворик.Интересные факты:- чернокожих невольников в фильме сыграли студенты Симферопольского мединститута. Кинолента снималась в сотрудничестве с Кубой, поэтому в массовку были приглашены кубинцы, реплики свои подававшие на испанском.- лошадей для съемок собирали по всему Крыму, некоторым выкрасили краской гривы — чтобы смотрелись экзотично. Конь, ставший редким крапчатым мустангом, подаренным Морисом Луизе, был разрисован пятнышками по всему телу.- всадника без головы играл опытный наездник, на голову которого надевали каркас, изображавший плечи.Собака на сенеКомедия по пьесе Лопе де Вега, режиссер Ян Фрид, 1977 г.О чем: знатная вдова-графиня Диана де Бельфлор обратила внимание на своего секретаря Теодоро, ухаживающего за служанкой. Женщина влюбляется, но не может сознаться в своих чувствах. Родовая гордость вступает в противоречие с чувствами.Чем был дворец: резиденцией графини. В этом фильме наиболее полно представлен Ливадийский дворец и его парк. Туристам показывают локации съемок: Итальянский дворик, галерею с мраморными скамьями, лестницу, украшенную статуями химер, и многое другое.Интересные факты:- на момент съемок в парадных комнатах дворца располагались выставочные экспозиции. Закрывать их не разрешили. Поэтому работа шла фактически на глазах экскурсантов.- Михаил Боярский, сыгравший Теодоро, исполняет песни в фильме и за своего героя, и за двух других.- Роль жуликоватого слуги Тристана предназначалась Леониду Каневскому. Но его не утвердили, поскольку актер снимался в телесериале "Следствие ведут знатоки". Почему-то худсовет решил, что хитрый Тристан нанесет в глазах зрителей урон светлому образу майора милиции. Слугу сыграл Армен Джигарханян.- В сцене ссоры графини со своим секретарем Диана бьет веером Теодоро. Маргарита Терехова настолько вошла в роль, что разбила своему партнеру нос. Кровь, закапавшая на его камзол, была настоящей.Возвращение резидентаТретья часть "шпионской" тетралогии по произведениям Олега Шмелева. Режиссер Вениамин Дорман, 1982 г.О чем: сын белогвардейского офицера-эмигранта Михаил Тульев, заброшенный в СССР, вычислен сотрудниками КГБ, согласен на сотрудничество. У него происходит переоценка всей жизни, он осознает, что был введен в заблуждение относительно "империи зла", за которую выдавали Советский Союз. Тульева, уже перевербованного агента, отправляют к бывшим "хозяевам".Чем был дворец: самим собой — одной из узнаваемых крымских достопримечательностей. Возле ограды внутреннего дворика дворца был отснят эпизод с участием героя и сотрудников КГБ. По сценарию, некоторые события проходят в Ялте. Так что и город узнаваем.Интересные факты:- в этом же фильме Крым — точнее, окрестности села Перевальное — стал... Африкой. Сюда приезжал главный герой на базу боевиков.- во время съемок в Ялту зашел французский круизный лайнер "Mermoz" — и тоже попал в объектив камеры.Узник замка ИфПриключенческий фильм по роману Александра Дюма "Граф Монте-Кристо" из трех частей, режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, 1988 г.О чем: молодой моряк Эдмон Дантес накануне свадьбы с любимой девушкой оказался в камере неприступной тюрьмы — замка Иф. Трое завистников написали на него донос, преследуя каждый свои цели. Эдмону удается совершить побег, найти клад, о котором рассказал сосед-заключенный. Теперь он может отомстить своим обидчикам.Чем был дворец: несколько раз мелькнул в эпизодах. Этот фильм имеет огромную "географию". Только в Крыму съемки проводились в поселке Береговое, Гурзуфе, Алуште, Алупке и Ливадии. Великолепные здания Москвы, Петербурга, Прибалтики тоже стали локациями съемок. Для фильма были отсняты виды во Франции и Италии.Интересные факты:- Михаил Боярский отказался от главной роли, поскольку считал, что герой — "не его". Зато согласился стать красавцем-офицером Фернаном, одним из участников сговора против Эдмона Дантеса.- побег из замка Иф происходил в окрестностях Гурзуфа. Там держащегося за скалу главного героя спасали рыбаки.КстатиЛивадийский дворец стал еще и местом премьеры первого в мире полнометражного фильма. Киноленту "Оборона Севастополя" продолжительностью в час сорок минут ее создатель Александр Ханжонков демонстрировал Николаю II и его семье осенью 1911 года.

https://crimea.ria.ru/20230604/dvorets-i-ego-park-novyy-marshrut-v-livadii-1129157422.html

ливадия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Наталья Дремова

Наталья Дремова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

кино, ливадия, ливадийский дворец, культура, общество, история, крым в истории: секреты, факты, фото