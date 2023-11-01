К 30-летию Ливадийского дворца-музея: какие фильмы здесь снимали
От графской резиденции до техасской асьенды: любимые фильмы из Ливадийского дворца
1 ноября исполняется тридцать лет со дня основания музея в Ливадийском дворце. Длинным был путь от царской резиденции до культурного пространства. Между ними пролегали годы пребывания в иных статусах. А еще дворцу довелось "попутешествовать" во времени и пространстве.
Он стал съемочной площадкой примерно для двух десятков фильмов. В одних просто промелькнули его облик, интерьеры, участки парка. А в других белоснежное здание красовалось с разных ракурсов и во многих сценах.
РИА Новости Крым вспоминает о пяти любимых фильмах, где можно увидеть Ливадийский дворец.
Собственностью семьи Романовых Ливадия стала в 1861 году. Находившийся на участке дом был перестроен в Большой дворец, неподалеку выстроен Малый, а также Свитский дом и кухня. С 1902 г. на территории появились и другие постройки.
В 1911 году по проекту Николая Краснова был возведен новый дворец (на месте Большого), получивший название Белого: его стены были облицованы инкерманским камнем. После революции дворец попеременно занимали германские и белогвардейские войска.
В 1925 году Ливадия получила статус крестьянского курорта, стала санаторием, затем — климатическим лечебным комбинатом. С начала Великой Отечественной войны здесь разместили госпиталь, во время оккупации в нем жили немецкие офицеры.
В 1945 г. во дворце проходила международная Ялтинская конференция, после он был госдачей № 1. С 1953 г. снова стал санаторием, а с 1974 г. для посетителей в нем были открыты две выставочные экспозиции.
1 ноября 1993 года приказом №1 Министерства культуры Республики Крым был учрежден музей в Ливадийском дворце.
И весь ХХ век во дворце снимали кино.
Итальянский дворик в Ливадийском дворце
Двенадцатая ночь
Комедия Шекспира, воплощенная в фильм режиссером Яном Фридом, 1955 год.
О чем: во время кораблекрушения разлучены близнецы, брат с сестрой. Девушка, переодевшись юношей, нанимается в услужение к знатному вельможе, влюбленному в прекрасную графиню. Ее брат ищет сестру, и также знакомится с графиней. Путаница вызывает множество забавных недоразумений.
Чем был дворец: находился в вымышленной стране Иллирии, в нем жила прекрасная и гордая графиня Оливаро. Показаны общие виды дворца, дворик, лестницы, сцены снимались внутри, а также в парке.
Интересные факты:
- фильм был первой советской экранизацией Шекспира, его показали на Эдинбургском фестивале, кинолента собрала множество хвалебных отзывов.
- актриса Клара Лучко, игравшая близнецов Виолу и Себастьяна, специально для этой роли училась фехтовать и скакать на лошади.
© Скриншот с художественного фильма "Всадник без головы" Кадр из художественного фильма "Всадник без головы"
© Скриншот с художественного фильма "Всадник без головы"
Кадр из художественного фильма "Всадник без головы"
Всадник без головы
Приключенческий фильм по повести Майн Рида, снят Владимиром Вайнштоком в 1973 г.
О чем: дочь богатого американского плантатора Луиза влюбляется в Мориса — простого охотника за мустангами. Его соперник за руку девушки — беспринципный капитан Кольхаун. Однажды пропадает брат Луизы, в его убийстве обвиняют Мориса. А людям на глаза попадается зловещий всадник без головы.
Чем был дворец: асьендой Каса-дель-Корво в штате Техас (США). Здесь жили плантатор Пойндекстер, его дочь Луиза и сын Генри. В кадрах присутствовал, в основном, Итальянский дворик.
Интересные факты:
- чернокожих невольников в фильме сыграли студенты Симферопольского мединститута. Кинолента снималась в сотрудничестве с Кубой, поэтому в массовку были приглашены кубинцы, реплики свои подававшие на испанском.
- лошадей для съемок собирали по всему Крыму, некоторым выкрасили краской гривы — чтобы смотрелись экзотично. Конь, ставший редким крапчатым мустангом, подаренным Морисом Луизе, был разрисован пятнышками по всему телу.
- всадника без головы играл опытный наездник, на голову которого надевали каркас, изображавший плечи.
© Скриншот с художественного фильма "Собака на сене"Кадр из художественного фильма "Собака на сене"
© Скриншот с художественного фильма "Собака на сене"
Кадр из художественного фильма "Собака на сене"
Собака на сене
Комедия по пьесе Лопе де Вега, режиссер Ян Фрид, 1977 г.
О чем: знатная вдова-графиня Диана де Бельфлор обратила внимание на своего секретаря Теодоро, ухаживающего за служанкой. Женщина влюбляется, но не может сознаться в своих чувствах. Родовая гордость вступает в противоречие с чувствами.
Чем был дворец: резиденцией графини. В этом фильме наиболее полно представлен Ливадийский дворец и его парк. Туристам показывают локации съемок: Итальянский дворик, галерею с мраморными скамьями, лестницу, украшенную статуями химер, и многое другое.
Интересные факты:
- на момент съемок в парадных комнатах дворца располагались выставочные экспозиции. Закрывать их не разрешили. Поэтому работа шла фактически на глазах экскурсантов.
- Михаил Боярский, сыгравший Теодоро, исполняет песни в фильме и за своего героя, и за двух других.
- Роль жуликоватого слуги Тристана предназначалась Леониду Каневскому. Но его не утвердили, поскольку актер снимался в телесериале "Следствие ведут знатоки". Почему-то худсовет решил, что хитрый Тристан нанесет в глазах зрителей урон светлому образу майора милиции. Слугу сыграл Армен Джигарханян.
- В сцене ссоры графини со своим секретарем Диана бьет веером Теодоро. Маргарита Терехова настолько вошла в роль, что разбила своему партнеру нос. Кровь, закапавшая на его камзол, была настоящей.
Возвращение резидента
Третья часть "шпионской" тетралогии по произведениям Олега Шмелева. Режиссер Вениамин Дорман, 1982 г.
О чем: сын белогвардейского офицера-эмигранта Михаил Тульев, заброшенный в СССР, вычислен сотрудниками КГБ, согласен на сотрудничество. У него происходит переоценка всей жизни, он осознает, что был введен в заблуждение относительно "империи зла", за которую выдавали Советский Союз. Тульева, уже перевербованного агента, отправляют к бывшим "хозяевам".
Чем был дворец: самим собой — одной из узнаваемых крымских достопримечательностей. Возле ограды внутреннего дворика дворца был отснят эпизод с участием героя и сотрудников КГБ. По сценарию, некоторые события проходят в Ялте. Так что и город узнаваем.
Интересные факты:
- в этом же фильме Крым — точнее, окрестности села Перевальное — стал... Африкой. Сюда приезжал главный герой на базу боевиков.
- во время съемок в Ялту зашел французский круизный лайнер "Mermoz" — и тоже попал в объектив камеры.
© Скриншот с художественного фильма "Узник замка Иф"Кадр из художественного фильма "Узник замка Иф"
© Скриншот с художественного фильма "Узник замка Иф"
Кадр из художественного фильма "Узник замка Иф"
Узник замка Иф
Приключенческий фильм по роману Александра Дюма "Граф Монте-Кристо" из трех частей, режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, 1988 г.
О чем: молодой моряк Эдмон Дантес накануне свадьбы с любимой девушкой оказался в камере неприступной тюрьмы — замка Иф. Трое завистников написали на него донос, преследуя каждый свои цели. Эдмону удается совершить побег, найти клад, о котором рассказал сосед-заключенный. Теперь он может отомстить своим обидчикам.
Чем был дворец: несколько раз мелькнул в эпизодах. Этот фильм имеет огромную "географию". Только в Крыму съемки проводились в поселке Береговое, Гурзуфе, Алуште, Алупке и Ливадии. Великолепные здания Москвы, Петербурга, Прибалтики тоже стали локациями съемок. Для фильма были отсняты виды во Франции и Италии.
Интересные факты:
- Михаил Боярский отказался от главной роли, поскольку считал, что герой — "не его". Зато согласился стать красавцем-офицером Фернаном, одним из участников сговора против Эдмона Дантеса.
- побег из замка Иф происходил в окрестностях Гурзуфа. Там держащегося за скалу главного героя спасали рыбаки.
Кстати
Ливадийский дворец стал еще и местом премьеры первого в мире полнометражного фильма. Киноленту "Оборона Севастополя" продолжительностью в час сорок минут ее создатель Александр Ханжонков демонстрировал Николаю II и его семье осенью 1911 года.