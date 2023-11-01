Рейтинг@Mail.ru
К 30-летию Ливадийского дворца-музея: какие фильмы здесь снимали - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231101/k-30-letiyu-livadiyskogo-dvortsa-muzeya-kakie-filmy-zdes-snimali--1132408137.html
К 30-летию Ливадийского дворца-музея: какие фильмы здесь снимали
К 30-летию Ливадийского дворца-музея: какие фильмы здесь снимали - РИА Новости Крым, 01.11.2023
К 30-летию Ливадийского дворца-музея: какие фильмы здесь снимали
РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T20:11
2023-11-01T20:11
кино
ливадия
ливадийский дворец
культура
общество
история
крым в истории: секреты, факты, фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132495225_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_f9f4c05ce580109acd68bee05fec96a9.jpg
1 ноября исполняется тридцать лет со дня основания музея в Ливадийском дворце. Длинным был путь от царской резиденции до культурного пространства. Между ними пролегали годы пребывания в иных статусах. А еще дворцу довелось "попутешествовать" во времени и пространстве.Он стал съемочной площадкой примерно для двух десятков фильмов. В одних просто промелькнули его облик, интерьеры, участки парка. А в других белоснежное здание красовалось с разных ракурсов и во многих сценах.РИА Новости Крым вспоминает о пяти любимых фильмах, где можно увидеть Ливадийский дворец.Собственностью семьи Романовых Ливадия стала в 1861 году. Находившийся на участке дом был перестроен в Большой дворец, неподалеку выстроен Малый, а также Свитский дом и кухня. С 1902 г. на территории появились и другие постройки.В 1911 году по проекту Николая Краснова был возведен новый дворец (на месте Большого), получивший название Белого: его стены были облицованы инкерманским камнем. После революции дворец попеременно занимали германские и белогвардейские войска.В 1925 году Ливадия получила статус крестьянского курорта, стала санаторием, затем — климатическим лечебным комбинатом. С начала Великой Отечественной войны здесь разместили госпиталь, во время оккупации в нем жили немецкие офицеры.В 1945 г. во дворце проходила международная Ялтинская конференция, после он был госдачей № 1. С 1953 г. снова стал санаторием, а с 1974 г. для посетителей в нем были открыты две выставочные экспозиции.1 ноября 1993 года приказом №1 Министерства культуры Республики Крым был учрежден музей в Ливадийском дворце. И весь ХХ век во дворце снимали кино.Двенадцатая ночьКомедия Шекспира, воплощенная в фильм режиссером Яном Фридом, 1955 год.О чем: во время кораблекрушения разлучены близнецы, брат с сестрой. Девушка, переодевшись юношей, нанимается в услужение к знатному вельможе, влюбленному в прекрасную графиню. Ее брат ищет сестру, и также знакомится с графиней. Путаница вызывает множество забавных недоразумений.Чем был дворец: находился в вымышленной стране Иллирии, в нем жила прекрасная и гордая графиня Оливаро. Показаны общие виды дворца, дворик, лестницы, сцены снимались внутри, а также в парке.Интересные факты:- фильм был первой советской экранизацией Шекспира, его показали на Эдинбургском фестивале, кинолента собрала множество хвалебных отзывов.- актриса Клара Лучко, игравшая близнецов Виолу и Себастьяна, специально для этой роли училась фехтовать и скакать на лошади.Всадник без головыПриключенческий фильм по повести Майн Рида, снят Владимиром Вайнштоком в 1973 г.О чем: дочь богатого американского плантатора Луиза влюбляется в Мориса — простого охотника за мустангами. Его соперник за руку девушки — беспринципный капитан Кольхаун. Однажды пропадает брат Луизы, в его убийстве обвиняют Мориса. А людям на глаза попадается зловещий всадник без головы.Чем был дворец: асьендой Каса-дель-Корво в штате Техас (США). Здесь жили плантатор Пойндекстер, его дочь Луиза и сын Генри. В кадрах присутствовал, в основном, Итальянский дворик.Интересные факты:- чернокожих невольников в фильме сыграли студенты Симферопольского мединститута. Кинолента снималась в сотрудничестве с Кубой, поэтому в массовку были приглашены кубинцы, реплики свои подававшие на испанском.- лошадей для съемок собирали по всему Крыму, некоторым выкрасили краской гривы — чтобы смотрелись экзотично. Конь, ставший редким крапчатым мустангом, подаренным Морисом Луизе, был разрисован пятнышками по всему телу.- всадника без головы играл опытный наездник, на голову которого надевали каркас, изображавший плечи.Собака на сенеКомедия по пьесе Лопе де Вега, режиссер Ян Фрид, 1977 г.О чем: знатная вдова-графиня Диана де Бельфлор обратила внимание на своего секретаря Теодоро, ухаживающего за служанкой. Женщина влюбляется, но не может сознаться в своих чувствах. Родовая гордость вступает в противоречие с чувствами.Чем был дворец: резиденцией графини. В этом фильме наиболее полно представлен Ливадийский дворец и его парк. Туристам показывают локации съемок: Итальянский дворик, галерею с мраморными скамьями, лестницу, украшенную статуями химер, и многое другое.Интересные факты:- на момент съемок в парадных комнатах дворца располагались выставочные экспозиции. Закрывать их не разрешили. Поэтому работа шла фактически на глазах экскурсантов.- Михаил Боярский, сыгравший Теодоро, исполняет песни в фильме и за своего героя, и за двух других.- Роль жуликоватого слуги Тристана предназначалась Леониду Каневскому. Но его не утвердили, поскольку актер снимался в телесериале "Следствие ведут знатоки". Почему-то худсовет решил, что хитрый Тристан нанесет в глазах зрителей урон светлому образу майора милиции. Слугу сыграл Армен Джигарханян.- В сцене ссоры графини со своим секретарем Диана бьет веером Теодоро. Маргарита Терехова настолько вошла в роль, что разбила своему партнеру нос. Кровь, закапавшая на его камзол, была настоящей.Возвращение резидентаТретья часть "шпионской" тетралогии по произведениям Олега Шмелева. Режиссер Вениамин Дорман, 1982 г.О чем: сын белогвардейского офицера-эмигранта Михаил Тульев, заброшенный в СССР, вычислен сотрудниками КГБ, согласен на сотрудничество. У него происходит переоценка всей жизни, он осознает, что был введен в заблуждение относительно "империи зла", за которую выдавали Советский Союз. Тульева, уже перевербованного агента, отправляют к бывшим "хозяевам".Чем был дворец: самим собой — одной из узнаваемых крымских достопримечательностей. Возле ограды внутреннего дворика дворца был отснят эпизод с участием героя и сотрудников КГБ. По сценарию, некоторые события проходят в Ялте. Так что и город узнаваем.Интересные факты:- в этом же фильме Крым — точнее, окрестности села Перевальное — стал... Африкой. Сюда приезжал главный герой на базу боевиков.- во время съемок в Ялту зашел французский круизный лайнер "Mermoz" — и тоже попал в объектив камеры.Узник замка ИфПриключенческий фильм по роману Александра Дюма "Граф Монте-Кристо" из трех частей, режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, 1988 г.О чем: молодой моряк Эдмон Дантес накануне свадьбы с любимой девушкой оказался в камере неприступной тюрьмы — замка Иф. Трое завистников написали на него донос, преследуя каждый свои цели. Эдмону удается совершить побег, найти клад, о котором рассказал сосед-заключенный. Теперь он может отомстить своим обидчикам.Чем был дворец: несколько раз мелькнул в эпизодах. Этот фильм имеет огромную "географию". Только в Крыму съемки проводились в поселке Береговое, Гурзуфе, Алуште, Алупке и Ливадии. Великолепные здания Москвы, Петербурга, Прибалтики тоже стали локациями съемок. Для фильма были отсняты виды во Франции и Италии.Интересные факты:- Михаил Боярский отказался от главной роли, поскольку считал, что герой — "не его". Зато согласился стать красавцем-офицером Фернаном, одним из участников сговора против Эдмона Дантеса.- побег из замка Иф происходил в окрестностях Гурзуфа. Там держащегося за скалу главного героя спасали рыбаки.КстатиЛивадийский дворец стал еще и местом премьеры первого в мире полнометражного фильма. Киноленту "Оборона Севастополя" продолжительностью в час сорок минут ее создатель Александр Ханжонков демонстрировал Николаю II и его семье осенью 1911 года.
https://crimea.ria.ru/20230604/dvorets-i-ego-park-novyy-marshrut-v-livadii-1129157422.html
ливадия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Наталья Дремова
Наталья Дремова
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132495225_76:0:2805:2047_1920x0_80_0_0_8f059e602afe798e7557c09c3edfe0fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино, ливадия, ливадийский дворец, культура, общество, история, крым в истории: секреты, факты, фото
К 30-летию Ливадийского дворца-музея: какие фильмы здесь снимали

От графской резиденции до техасской асьенды: любимые фильмы из Ливадийского дворца

20:11 01.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБольшой Ливадийский дворец
Большой Ливадийский дворец - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
Наталья Дремова
Все материалы
1 ноября исполняется тридцать лет со дня основания музея в Ливадийском дворце. Длинным был путь от царской резиденции до культурного пространства. Между ними пролегали годы пребывания в иных статусах. А еще дворцу довелось "попутешествовать" во времени и пространстве.
Он стал съемочной площадкой примерно для двух десятков фильмов. В одних просто промелькнули его облик, интерьеры, участки парка. А в других белоснежное здание красовалось с разных ракурсов и во многих сценах.
РИА Новости Крым вспоминает о пяти любимых фильмах, где можно увидеть Ливадийский дворец.
Собственностью семьи Романовых Ливадия стала в 1861 году. Находившийся на участке дом был перестроен в Большой дворец, неподалеку выстроен Малый, а также Свитский дом и кухня. С 1902 г. на территории появились и другие постройки.
В 1911 году по проекту Николая Краснова был возведен новый дворец (на месте Большого), получивший название Белого: его стены были облицованы инкерманским камнем. После революции дворец попеременно занимали германские и белогвардейские войска.
В 1925 году Ливадия получила статус крестьянского курорта, стала санаторием, затем — климатическим лечебным комбинатом. С начала Великой Отечественной войны здесь разместили госпиталь, во время оккупации в нем жили немецкие офицеры.
В 1945 г. во дворце проходила международная Ялтинская конференция, после он был госдачей № 1. С 1953 г. снова стал санаторием, а с 1974 г. для посетителей в нем были открыты две выставочные экспозиции.
1 ноября 1993 года приказом №1 Министерства культуры Республики Крым был учрежден музей в Ливадийском дворце.
И весь ХХ век во дворце снимали кино.
© РИА Новости . Артем Креминский / Перейти в фотобанкИтальянский дворик в Ливадийском дворце
Итальянский дворик в Ливадийском дворце - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Артем Креминский
Перейти в фотобанк
Итальянский дворик в Ливадийском дворце

Двенадцатая ночь

Комедия Шекспира, воплощенная в фильм режиссером Яном Фридом, 1955 год.
О чем: во время кораблекрушения разлучены близнецы, брат с сестрой. Девушка, переодевшись юношей, нанимается в услужение к знатному вельможе, влюбленному в прекрасную графиню. Ее брат ищет сестру, и также знакомится с графиней. Путаница вызывает множество забавных недоразумений.
Чем был дворец: находился в вымышленной стране Иллирии, в нем жила прекрасная и гордая графиня Оливаро. Показаны общие виды дворца, дворик, лестницы, сцены снимались внутри, а также в парке.
Интересные факты:
- фильм был первой советской экранизацией Шекспира, его показали на Эдинбургском фестивале, кинолента собрала множество хвалебных отзывов.
- актриса Клара Лучко, игравшая близнецов Виолу и Себастьяна, специально для этой роли училась фехтовать и скакать на лошади.
© Скриншот с художественного фильма "Всадник без головы" Кадр из художественного фильма "Всадник без головы"
Кадр из художественного фильма Всадник без головы
© Скриншот с художественного фильма "Всадник без головы"
Кадр из художественного фильма "Всадник без головы"

Всадник без головы

Приключенческий фильм по повести Майн Рида, снят Владимиром Вайнштоком в 1973 г.
О чем: дочь богатого американского плантатора Луиза влюбляется в Мориса — простого охотника за мустангами. Его соперник за руку девушки — беспринципный капитан Кольхаун. Однажды пропадает брат Луизы, в его убийстве обвиняют Мориса. А людям на глаза попадается зловещий всадник без головы.
Чем был дворец: асьендой Каса-дель-Корво в штате Техас (США). Здесь жили плантатор Пойндекстер, его дочь Луиза и сын Генри. В кадрах присутствовал, в основном, Итальянский дворик.
Интересные факты:
- чернокожих невольников в фильме сыграли студенты Симферопольского мединститута. Кинолента снималась в сотрудничестве с Кубой, поэтому в массовку были приглашены кубинцы, реплики свои подававшие на испанском.
- лошадей для съемок собирали по всему Крыму, некоторым выкрасили краской гривы — чтобы смотрелись экзотично. Конь, ставший редким крапчатым мустангом, подаренным Морисом Луизе, был разрисован пятнышками по всему телу.
- всадника без головы играл опытный наездник, на голову которого надевали каркас, изображавший плечи.
© Скриншот с художественного фильма "Собака на сене"Кадр из художественного фильма "Собака на сене"
Кадр из художественного фильма Собака на сене
© Скриншот с художественного фильма "Собака на сене"
Кадр из художественного фильма "Собака на сене"

Собака на сене

Комедия по пьесе Лопе де Вега, режиссер Ян Фрид, 1977 г.
О чем: знатная вдова-графиня Диана де Бельфлор обратила внимание на своего секретаря Теодоро, ухаживающего за служанкой. Женщина влюбляется, но не может сознаться в своих чувствах. Родовая гордость вступает в противоречие с чувствами.
Чем был дворец: резиденцией графини. В этом фильме наиболее полно представлен Ливадийский дворец и его парк. Туристам показывают локации съемок: Итальянский дворик, галерею с мраморными скамьями, лестницу, украшенную статуями химер, и многое другое.
Интересные факты:
- на момент съемок в парадных комнатах дворца располагались выставочные экспозиции. Закрывать их не разрешили. Поэтому работа шла фактически на глазах экскурсантов.
- Михаил Боярский, сыгравший Теодоро, исполняет песни в фильме и за своего героя, и за двух других.
- Роль жуликоватого слуги Тристана предназначалась Леониду Каневскому. Но его не утвердили, поскольку актер снимался в телесериале "Следствие ведут знатоки". Почему-то худсовет решил, что хитрый Тристан нанесет в глазах зрителей урон светлому образу майора милиции. Слугу сыграл Армен Джигарханян.
- В сцене ссоры графини со своим секретарем Диана бьет веером Теодоро. Маргарита Терехова настолько вошла в роль, что разбила своему партнеру нос. Кровь, закапавшая на его камзол, была настоящей.

Возвращение резидента

Третья часть "шпионской" тетралогии по произведениям Олега Шмелева. Режиссер Вениамин Дорман, 1982 г.
О чем: сын белогвардейского офицера-эмигранта Михаил Тульев, заброшенный в СССР, вычислен сотрудниками КГБ, согласен на сотрудничество. У него происходит переоценка всей жизни, он осознает, что был введен в заблуждение относительно "империи зла", за которую выдавали Советский Союз. Тульева, уже перевербованного агента, отправляют к бывшим "хозяевам".
Чем был дворец: самим собой — одной из узнаваемых крымских достопримечательностей. Возле ограды внутреннего дворика дворца был отснят эпизод с участием героя и сотрудников КГБ. По сценарию, некоторые события проходят в Ялте. Так что и город узнаваем.
Интересные факты:
- в этом же фильме Крым — точнее, окрестности села Перевальное — стал... Африкой. Сюда приезжал главный герой на базу боевиков.
- во время съемок в Ялту зашел французский круизный лайнер "Mermoz" — и тоже попал в объектив камеры.
© Скриншот с художественного фильма "Узник замка Иф"Кадр из художественного фильма "Узник замка Иф"
Кадр из художественного фильма Узник замка Иф
© Скриншот с художественного фильма "Узник замка Иф"
Кадр из художественного фильма "Узник замка Иф"

Узник замка Иф

Приключенческий фильм по роману Александра Дюма "Граф Монте-Кристо" из трех частей, режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, 1988 г.
О чем: молодой моряк Эдмон Дантес накануне свадьбы с любимой девушкой оказался в камере неприступной тюрьмы — замка Иф. Трое завистников написали на него донос, преследуя каждый свои цели. Эдмону удается совершить побег, найти клад, о котором рассказал сосед-заключенный. Теперь он может отомстить своим обидчикам.
Чем был дворец: несколько раз мелькнул в эпизодах. Этот фильм имеет огромную "географию". Только в Крыму съемки проводились в поселке Береговое, Гурзуфе, Алуште, Алупке и Ливадии. Великолепные здания Москвы, Петербурга, Прибалтики тоже стали локациями съемок. Для фильма были отсняты виды во Франции и Италии.
Интересные факты:
- Михаил Боярский отказался от главной роли, поскольку считал, что герой — "не его". Зато согласился стать красавцем-офицером Фернаном, одним из участников сговора против Эдмона Дантеса.
- побег из замка Иф происходил в окрестностях Гурзуфа. Там держащегося за скалу главного героя спасали рыбаки.
Кстати
Ливадийский дворец стал еще и местом премьеры первого в мире полнометражного фильма. Киноленту "Оборона Севастополя" продолжительностью в час сорок минут ее создатель Александр Ханжонков демонстрировал Николаю II и его семье осенью 1911 года.
Ливадийский дворец впервые проводит экскурсии по парку и ранее закрытым залам - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
4 июня, 19:14Эксклюзивы РИА Новости Крым
Дворец и его парк: новый маршрут в Ливадии
 
КиноЛивадияЛивадийский дворецКультураОбществоИсторияКрым в истории: секреты, факты, фото
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:11ВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках: есть погибший
21:45В Крыму резко выросло число ДТП с велосипедистами
21:38Путин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемо
21:28Чем меньше барахла, тем меньше клопов: Путин о запрете экспорта в Россию
21:16Ночь искусств в Крыму и Севастополе: что посмотреть бесплатно
20:46В Севастополе после капремонта досрочно открылась детская поликлиника
20:33В Евпатории завершили ремонт дороги к порту Мирный
20:17С курорта – в прифронтовую зону: в Ялте открыли выставку РИА Новости Крым
20:11К 30-летию Ливадийского дворца-музея: какие фильмы здесь снимали
19:50В Сочи открылись зимние пляжи
19:31Переговоры России и Украины: политолог оценил перспективу
19:22В автоприцепе жителя Симферополя нашли 21 килограмм конопли
19:14Крупный пожар на Кубани: горят тысячи "квадратов" складских помещений
19:02Крым на форуме "Россия" представит достижения во всех сферах за 10 лет
18:41На выставке "Россия" в Москве можно выиграть путевку в Крым
18:08ВСУ обстреляли завод в Белгородской области: ранен мужчина
17:55Страшное ДТП с грузовиком на Кубани: трое погибших и двое в больнице
17:44В Симферополе опубликовали карту с адресами подземных укрытий
17:17Теннис, футбол и баскетбол: в Севастополе строят новый спорткомплекс
16:37Очередь на Крымском мосту растет
Лента новостейМолния