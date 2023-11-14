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Главное за день: 14 ноября

Главное за день: 14 ноября - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Главное за день: 14 ноября

ВСУ понесли колоссальные потери за сутки. В Адыгее упала в реку машина с пятью людьми, двоих из них – женщину и ребенка – целый день искали спасатели. ВСУ... РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T22:50

2023-11-14T22:50

2023-11-14T22:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ понесли колоссальные потери за сутки. В Адыгее упала в реку машина с пятью людьми, двоих из них – женщину и ребенка – целый день искали спасатели. ВСУ нанесли очередной удар по Херсонской области – есть погибший и раненый. В Челябинске сторонника украинских националистов задержала ФСБ. Турция подала иск против Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд. В ООН обвинили Украину в использовании запрещенных противопехотных мин. Вечером стало известно о смерти одного из основателей легендарной группы "Алиса" - гитариста Андрея Шаталина.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Хроники спецоперацииВ зоне СВО силами российской противовоздушной обороны уничтожены американская авиационная бомба JDAM, два снаряда РСЗО HIMARS и 23 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.За прошедшие сутки, по данным военного ведомства, потери врага в зоне специальной военной операции составили около 900 боевиков. Уничтожено 35 единиц боевой техники.Трагедия на реке Белая в АдыгееВ окрестностях города Майкоп и станицы Ханской в реку Белая – самый крупный приток Камы - съехал легковой автомобиль с пассажирами. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Адыгея. На протяжении светового дня спасатели искали женщину с ребенком, которые находились в машине. Еще три человека смогли выбраться на берег самостоятельно.Тело пропавшей пассажирки позже было обнаружено недалеко от места падения. Поиски ребенка приостановили из-за наступления темноты и продолжат в среду.Турция обвинила Нетаньяху в геноцидеТурецкая Республика подала иск в Международный уголовный суд против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщили адвокаты правящей Партии справедливости и развития.Нетаньяху обвинили в геноциде мирных граждан, проживающих на территории сектора Газа.Он также уточнил, что иск подан совместно с другими адвокатами через Министерство юстиции Турции, которое передаст его в МУС.ФСБ предотвратила теракт в ЧелябинскеВ Челябинске сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских националистов. Он планировал совершить теракт на одном из административных объектов областного центра, применив для этого изготовленные вручную зажигательные гранаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.Как уточнили в ведомстве, задержанный является сторонником идеологии украинской националистической организации.Обстрелы ВСУ Херсонской областиНе прекращаются атаки украинских боевиков на мирные города и села Херсонщины. В результате ударов ВСУ по селу Великие Копани один мирный житель погиб, еще один серьезно ранен. Об этом сообщили экстренные службы региона.Отмечается, что за минувшие сутки боевики выпустили по мирным городам и поселкам 105 снарядов из ствольной артиллерии.В ООН разглядели: Украина применяет запрещенные кассетные боеприпасыЧлен Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней заявил, что Украина во время боевых действий под Харьковом и в Донбассе неоднократно нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.Более того, у UNIDIR есть свидетельства использования противопехотных мин в Донбассе, в частности в Донецке. Это подтверждают видеозаписи местных жителей, добавил он.Умер Андрей Шаталин - один из основателей группы "Алиса"14 ноября после болезни умер гитарист и один из основателей легендарной российской рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в соцсети."Андрей Германович Шаталин скончался 13 ноября на 64-ом году жизни. Соболезнуем родным и близким", – сказано в сообщении.Выдающийся музыкант Андрей Шаталин был автором или соавтором музыки многих знаковых песен группы, в том числе таких, как "Меломан", "Доктор Буги", "Атеист", "Только этот день". В 2003 году он покинул коллектив и занялся проектами в сфере электронной музыки.

https://crimea.ria.ru/20231114/kakie-popravki-v-zakon-o-vyborakh-prezidenta-rf-utverdil-putin-1132775128.html

https://crimea.ria.ru/20231114/okno-vozmozhnostey-zakryvaetsya-belyy-dom-o-pomoschi-kievu-1132789365.html

https://crimea.ria.ru/20231114/konets-blizok-pochemu-nato-uzhe-ne-pomozhet-zelenskomu-1132782439.html

https://crimea.ria.ru/20231114/neonatsist-nagradil-neonatsista-v-krymu-otsenili-geroystvo-dzhemileva-1132770366.html

https://crimea.ria.ru/20231114/glavnye-novosti-kryma-14-noyabrya-1132789704.html

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