https://crimea.ria.ru/20231114/mashina-s-pyatyu-lyudmi-upala-v-reku-v-adygee-propali-zhenschina-s-rebenkom-1132767873.html
Машина с пятью людьми упала в реку в Адыгее: пропали женщина с ребенком
Машина с пятью людьми упала в реку в Адыгее: пропали женщина с ребенком - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Машина с пятью людьми упала в реку в Адыгее: пропали женщина с ребенком
МЧС России по Республике Адыгея. РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T08:32
2023-11-14T08:32
2023-11-14T08:32
республика адыгея
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Майкопе, станице Ханской в реку Белая съехал легковой автомобиль с пассажирами. Спасатели ищут женщину с ребенком, которые находились в машине. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Адыгея.По информации ведомства, в автомобиле находилось пять пассажиров, трое из которых смогли самостоятельно выбраться на берег. Ведется поиск двух человек: 34-летней женщины и 10-летнего ребенка.В поисково-спасательных работах участвуют 16 человек, четыре единицы техники и два плавсредства. Пожарные проводят обследование по берегу ниже по течению.Ночью автомобиль обнаружен. Поиски людей продолжились с наступлением светлого времени суток.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму внедорожник съехал в бурную реку: водителя спасали 4 часаИномарка съехала в море на набережной КерчиАвто с туристами упало с обрыва в Крыму: подробности происшествия
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика адыгея, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости
Машина с пятью людьми упала в реку в Адыгее: пропали женщина с ребенком
Машина с пятью пассажирами упала в реку в Майкопе - спасатели ищут женщину с ребенком
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Майкопе, станице Ханской в реку Белая съехал легковой автомобиль с пассажирами. Спасатели ищут женщину с ребенком, которые находились в машине. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Адыгея.
"Поступила информация, что в Майкопе, станице Ханской, в реку Белая съехал легковой автомобиль. Незамедлительно на место происшествия были направлены спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России, оперативные группы ГУ МЧС России по Республике Адыгея и местного пожарно-спасательного гарнизона. Спасателями проводится обследование реки Белая", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в автомобиле находилось пять пассажиров, трое из которых смогли самостоятельно выбраться на берег. Ведется поиск двух человек: 34-летней женщины и 10-летнего ребенка.
В поисково-спасательных работах участвуют 16 человек, четыре единицы техники и два плавсредства. Пожарные проводят обследование по берегу ниже по течению.
Ночью автомобиль обнаружен. Поиски людей продолжились с наступлением светлого времени суток.
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