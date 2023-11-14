https://crimea.ria.ru/20231114/mashina-s-pyatyu-lyudmi-upala-v-reku-v-adygee-propali-zhenschina-s-rebenkom-1132767873.html

Машина с пятью людьми упала в реку в Адыгее: пропали женщина с ребенком

Машина с пятью людьми упала в реку в Адыгее: пропали женщина с ребенком - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Машина с пятью людьми упала в реку в Адыгее: пропали женщина с ребенком

МЧС России по Республике Адыгея. РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T08:32

2023-11-14T08:32

2023-11-14T08:32

республика адыгея

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Майкопе, станице Ханской в реку Белая съехал легковой автомобиль с пассажирами. Спасатели ищут женщину с ребенком, которые находились в машине. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Адыгея.По информации ведомства, в автомобиле находилось пять пассажиров, трое из которых смогли самостоятельно выбраться на берег. Ведется поиск двух человек: 34-летней женщины и 10-летнего ребенка.В поисково-спасательных работах участвуют 16 человек, четыре единицы техники и два плавсредства. Пожарные проводят обследование по берегу ниже по течению.Ночью автомобиль обнаружен. Поиски людей продолжились с наступлением светлого времени суток.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму внедорожник съехал в бурную реку: водителя спасали 4 часаИномарка съехала в море на набережной КерчиАвто с туристами упало с обрыва в Крыму: подробности происшествия

республика адыгея

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика адыгея, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости