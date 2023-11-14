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Машина с пятью людьми упала в реку в Адыгее: пропали женщина с ребенком - РИА Новости Крым, 14.11.2023
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Машина с пятью людьми упала в реку в Адыгее: пропали женщина с ребенком
Машина с пятью людьми упала в реку в Адыгее: пропали женщина с ребенком - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Машина с пятью людьми упала в реку в Адыгее: пропали женщина с ребенком
МЧС России по Республике Адыгея. РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T08:32
2023-11-14T08:32
республика адыгея
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Майкопе, станице Ханской в реку Белая съехал легковой автомобиль с пассажирами. Спасатели ищут женщину с ребенком, которые находились в машине. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Адыгея.По информации ведомства, в автомобиле находилось пять пассажиров, трое из которых смогли самостоятельно выбраться на берег. Ведется поиск двух человек: 34-летней женщины и 10-летнего ребенка.В поисково-спасательных работах участвуют 16 человек, четыре единицы техники и два плавсредства. Пожарные проводят обследование по берегу ниже по течению.Ночью автомобиль обнаружен. Поиски людей продолжились с наступлением светлого времени суток.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму внедорожник съехал в бурную реку: водителя спасали 4 часаИномарка съехала в море на набережной КерчиАвто с туристами упало с обрыва в Крыму: подробности происшествия
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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республика адыгея, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости
Машина с пятью людьми упала в реку в Адыгее: пропали женщина с ребенком

Машина с пятью пассажирами упала в реку в Майкопе - спасатели ищут женщину с ребенком

08:32 14.11.2023
 
© МЧС РФСпасатели ищут женщину с ребенком из упавшей в реку машины
Спасатели ищут женщину с ребенком из упавшей в реку машины
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Майкопе, станице Ханской в реку Белая съехал легковой автомобиль с пассажирами. Спасатели ищут женщину с ребенком, которые находились в машине. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Адыгея.

"Поступила информация, что в Майкопе, станице Ханской, в реку Белая съехал легковой автомобиль. Незамедлительно на место происшествия были направлены спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России, оперативные группы ГУ МЧС России по Республике Адыгея и местного пожарно-спасательного гарнизона. Спасателями проводится обследование реки Белая", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в автомобиле находилось пять пассажиров, трое из которых смогли самостоятельно выбраться на берег. Ведется поиск двух человек: 34-летней женщины и 10-летнего ребенка.
В поисково-спасательных работах участвуют 16 человек, четыре единицы техники и два плавсредства. Пожарные проводят обследование по берегу ниже по течению.
Ночью автомобиль обнаружен. Поиски людей продолжились с наступлением светлого времени суток.
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Республика АдыгеяПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ОбществоНовости
 
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