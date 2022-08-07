https://crimea.ria.ru/20220807/avto-s-turistami-upalo-s-obryva-v-krymu-chto-izvestno-1124090258.html

Авто с туристами упало с обрыва в Крыму: подробности происшествия

Авто с туристами упало с обрыва в Крыму: подробности происшествия - РИА Новости Крым, 07.08.2022

Авто с туристами упало с обрыва в Крыму: подробности происшествия

Пассажирка автомобиля, упавшего с обрыва в море на Тарханкутском полуострове в Крыму, находится в тяжелом состоянии, решается вопрос о ее транспортировке на... РИА Новости Крым, 07.08.2022

2022-08-07T10:46

2022-08-07T10:46

2022-08-07T10:57

крым

происшествия

мчс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Пассажирка автомобиля, упавшего с обрыва в море на Тарханкутском полуострове в Крыму, находится в тяжелом состоянии, решается вопрос о ее транспортировке на материк санавиацией. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МЧС республики.Как рассказали в ведомстве, ЧП произошло на мысе Большой Атлеш. Легковое авто по невыясненным причинам слетело с высокого обрыва и упало в море. Машина падала носом вперед и не переворачивалась в полете. Это может свидетельствовать о том, что авто съехало с обрыва на высокой скорости.В машине находились женщина и мужчина. Первыми им на помощь пришли работники располагающегося на мысе рыбацкого стана. Затем подоспели спасатели и медики. Сотрудники черноморского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "Крым-СПАС" на носилках вытащили пострадавших и передали бригаде скорой помощи. Они были госпитализированы в Черноморскую районную больницу."Женщина в очень тяжелом состоянии, решается вопрос о том, чтобы отправить ее санавиацией в специализированное учреждение для оказания экстренной медицинской помощи. Мужчина пострадал меньше, он мог даже самостоятельно передвигаться", - уточнили в МЧС Крыма.

https://crimea.ria.ru/20220710/pod-simferopolem-mashina-uletela-v-obryv-dvoe-pogibli-1123803069.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, мчс крыма