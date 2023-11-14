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Спасатели нашли тело женщины на месте падения машины в реку в Адыгее - РИА Новости Крым, 14.11.2023
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Спасатели нашли тело женщины на месте падения машины в реку в Адыгее
Спасатели нашли тело женщины на месте падения машины в реку в Адыгее - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Спасатели нашли тело женщины на месте падения машины в реку в Адыгее
Тело женщины обнаружили на месте падения машины в реку Белая в Адыгее. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 14.11.2023
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республика адыгея
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
общество
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Тело женщины обнаружили на месте падения машины в реку Белая в Адыгее. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.Легковой автомобиль с пятью пассажирами упал в реку с обрыва в Майкопе в ночь на вторник. Три человека смогли выбраться на берег самостоятельно. Спасатели вели поиски 34-летней женщины и 10-летнего ребенка.Поиски ребенка продолжаются вдоль прибрежной линии, а также по течению реки. В них задействованы 28 спасателей, восемь единиц техники и два плавсредства.Следственным отделом по городу Майкоп предварительно установлено, что местный житель, находясь за рулем автомобиля Chevrolet Niva, не справился с управлением и допустил съезд с обрыва и падение автомобиля в реку Белая. В автомобиле находились пять человек: водитель и четверо пассажиров, трое из них несовершеннолетние."Следственным отделом по городу Майкоп следственного управления СК России по Республике Адыгея проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - сообщили в СУ СК России по Республике Адыгея.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму внедорожник съехал в бурную реку: водителя спасали 4 часаИномарка съехала в море на набережной КерчиАвто с туристами упало с обрыва в Крыму: подробности происшествия
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Новости
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РИА Новости Крым
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60
республика адыгея, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Спасатели нашли тело женщины на месте падения машины в реку в Адыгее

В Адыгее нашли тело женщины на месте падения в реку машины с пятью пассажирами

11:38 14.11.2023 (обновлено: 14:13 14.11.2023)
 
© МЧС АдыгеиВ Адыгее нашли тело пропавшей женщины
В Адыгее нашли тело пропавшей женщины
© МЧС Адыгеи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Тело женщины обнаружили на месте падения машины в реку Белая в Адыгее. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.
Легковой автомобиль с пятью пассажирами упал в реку с обрыва в Майкопе в ночь на вторник. Три человека смогли выбраться на берег самостоятельно. Спасатели вели поиски 34-летней женщины и 10-летнего ребенка.

"Спасателями Адыгеи при обследовании реки Белая обнаружено тело женщины", - говорится в сообщении.

Поиски ребенка продолжаются вдоль прибрежной линии, а также по течению реки. В них задействованы 28 спасателей, восемь единиц техники и два плавсредства.
Следственным отделом по городу Майкоп предварительно установлено, что местный житель, находясь за рулем автомобиля Chevrolet Niva, не справился с управлением и допустил съезд с обрыва и падение автомобиля в реку Белая. В автомобиле находились пять человек: водитель и четверо пассажиров, трое из них несовершеннолетние.
"Следственным отделом по городу Майкоп следственного управления СК России по Республике Адыгея проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - сообщили в СУ СК России по Республике Адыгея.
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Республика АдыгеяПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ОбществоНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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