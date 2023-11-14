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Умер один из основателей легендарной рок-группы "Алиса" - РИА Новости Крым, 14.11.2023
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Умер один из основателей легендарной рок-группы "Алиса"
Умер один из основателей легендарной рок-группы "Алиса" - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Умер один из основателей легендарной рок-группы "Алиса"
Скончался гитарист и один из основателей легендарной российской рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин. Об этом сообщается на официальной странице коллектива... РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T18:01
2023-11-14T18:01
утраты
новости
андрей шаталин
группа "алиса"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Скончался гитарист и один из основателей легендарной российской рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин. Об этом сообщается на официальной странице коллектива "ВКонтакте".Уточняется, что причиной смерти музыканта стала болезнь.Группа "Алиса" основана в апреле 1983 года. Святославу Задерию посоветовали объединить усилия с гитаристом Андреем Шаталиным, который в последствии стал автором или соавтором музыки многих знаковых песен группы, в том числе "Меломан", "Доктор Буги", "Атеист", "Только этот день" и других. Окончательно покинул коллектив в 2003 году и занялся проектами в сфере электронной музыки.Читайте также на РИА Новости Крым:Умер легендарный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег ПротопоповУмер актер из легендарной комик-труппы "Каламбур"В Крыму скончался писатель-фантаст Валерий Гаевский
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утраты, новости, андрей шаталин, группа "алиса"
Умер один из основателей легендарной рок-группы "Алиса"

Скончался основателей группы "Алиса" Андрей Шаталин

18:01 14.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Родионов / Перейти в фотобанкВыступает рок-группа "Алиса"
Выступает рок-группа Алиса - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . Владимир Родионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Скончался гитарист и один из основателей легендарной российской рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин. Об этом сообщается на официальной странице коллектива "ВКонтакте".
"Андрей Германович Шаталин скончался 13 ноября на 64-ом году жизни. Соболезнуем родным и близким", – сказано в сообщении.
Уточняется, что причиной смерти музыканта стала болезнь.
Группа "Алиса" основана в апреле 1983 года. Святославу Задерию посоветовали объединить усилия с гитаристом Андреем Шаталиным, который в последствии стал автором или соавтором музыки многих знаковых песен группы, в том числе "Меломан", "Доктор Буги", "Атеист", "Только этот день" и других. Окончательно покинул коллектив в 2003 году и занялся проектами в сфере электронной музыки.
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