https://crimea.ria.ru/20231114/umer-odin-iz-osnovateley-legendarnoy-rok-gruppy-alisa-1132782950.html

Умер один из основателей легендарной рок-группы "Алиса"

Умер один из основателей легендарной рок-группы "Алиса" - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Умер один из основателей легендарной рок-группы "Алиса"

Скончался гитарист и один из основателей легендарной российской рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин. Об этом сообщается на официальной странице коллектива... РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T18:01

2023-11-14T18:01

2023-11-14T18:01

утраты

новости

андрей шаталин

группа "алиса"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Скончался гитарист и один из основателей легендарной российской рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин. Об этом сообщается на официальной странице коллектива "ВКонтакте".Уточняется, что причиной смерти музыканта стала болезнь.Группа "Алиса" основана в апреле 1983 года. Святославу Задерию посоветовали объединить усилия с гитаристом Андреем Шаталиным, который в последствии стал автором или соавтором музыки многих знаковых песен группы, в том числе "Меломан", "Доктор Буги", "Атеист", "Только этот день" и других. Окончательно покинул коллектив в 2003 году и занялся проектами в сфере электронной музыки.Читайте также на РИА Новости Крым:Умер легендарный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег ПротопоповУмер актер из легендарной комик-труппы "Каламбур"В Крыму скончался писатель-фантаст Валерий Гаевский

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, новости, андрей шаталин, группа "алиса"