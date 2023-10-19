https://crimea.ria.ru/20231019/umer-akter-iz-legendarnoy-komik-truppy-kalambur-1132196498.html

Умер актер из легендарной комик-труппы "Каламбур"

Умер актер из легендарной комик-труппы "Каламбур" - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Умер актер из легендарной комик-труппы "Каламбур"

Актер и сценарист Сергей Гладков, исполнивший ряд ролей в юмористической программе "Журнал видеокомиксов "Каламбур", ушел из жизни в возрасте 60 лет. Об этом... РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T12:25

2023-10-19T12:25

2023-10-19T12:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Актер и сценарист Сергей Гладков, исполнивший ряд ролей в юмористической программе "Журнал видеокомиксов "Каламбур", ушел из жизни в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на официальной странице комик-труппы в социальных сетях.О смерти артиста также сообщило одесское издание "Думская". По его данным, последние годы Гладков тяжело болел.Сергей Гладков родился в 1963 году в Харькове. Окончил факультет машиностроения и робототехники Одесского политехнического института. Еще в годы учебы в институте создал первые клоунские проекты. Впоследствии окончил курсы режиссуры и пантомимы, сотрудничал с известной комик-труппой "Маски".В 1987 году вместе с Вадимом Набоковым и Татьяной Ивановой создал клоун-группу "Магазин Фу". В 1996 году трио объединилось с комедийным дуэтом "Сладкая жизнь" – Юрием Стыцковским и Алексей Агопьяном. В результате создается труппа "Каламбур", выпуски которого с большим успехом транслировались на различных телеканалах.Сергей Гладков писал сценарии к рубрикам "Каламбура" и исполнял различные роли. Наиболее полюбившийся зрителям образ в исполнении актера – Мужик из "Деревни дураков". Также в рубрике "Бар Каламбур" Гладков играл Неудачника, в "Железном капуте" – Дранкеля, в "Крутом пике" – диспетчера, вырывающего у себя клок волос, а также миссис Бурпул.Был женат, имел двоих детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Умер композитор Геннадий ГладковУмер актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри ПоттереЕе преданный Орфей: памяти легендарного поэта Николая Добронравова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, искусство , культура, общество, сергей гладков, журнал видеокомиксов "каламбур", новости