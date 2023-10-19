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Умер актер из легендарной комик-труппы "Каламбур" - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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Умер актер из легендарной комик-труппы "Каламбур"
Умер актер из легендарной комик-труппы "Каламбур" - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Умер актер из легендарной комик-труппы "Каламбур"
Актер и сценарист Сергей Гладков, исполнивший ряд ролей в юмористической программе "Журнал видеокомиксов "Каламбур", ушел из жизни в возрасте 60 лет. Об этом... РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T12:25
2023-10-19T12:25
утраты
искусство
культура
общество
сергей гладков
журнал видеокомиксов "каламбур"
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Актер и сценарист Сергей Гладков, исполнивший ряд ролей в юмористической программе "Журнал видеокомиксов "Каламбур", ушел из жизни в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на официальной странице комик-труппы в социальных сетях.О смерти артиста также сообщило одесское издание "Думская". По его данным, последние годы Гладков тяжело болел.Сергей Гладков родился в 1963 году в Харькове. Окончил факультет машиностроения и робототехники Одесского политехнического института. Еще в годы учебы в институте создал первые клоунские проекты. Впоследствии окончил курсы режиссуры и пантомимы, сотрудничал с известной комик-труппой "Маски".В 1987 году вместе с Вадимом Набоковым и Татьяной Ивановой создал клоун-группу "Магазин Фу". В 1996 году трио объединилось с комедийным дуэтом "Сладкая жизнь" – Юрием Стыцковским и Алексей Агопьяном. В результате создается труппа "Каламбур", выпуски которого с большим успехом транслировались на различных телеканалах.Сергей Гладков писал сценарии к рубрикам "Каламбура" и исполнял различные роли. Наиболее полюбившийся зрителям образ в исполнении актера – Мужик из "Деревни дураков". Также в рубрике "Бар Каламбур" Гладков играл Неудачника, в "Железном капуте" – Дранкеля, в "Крутом пике" – диспетчера, вырывающего у себя клок волос, а также миссис Бурпул.Был женат, имел двоих детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Умер композитор Геннадий ГладковУмер актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри ПоттереЕе преданный Орфей: памяти легендарного поэта Николая Добронравова
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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утраты, искусство , культура, общество, сергей гладков, журнал видеокомиксов "каламбур", новости
Умер актер из легендарной комик-труппы "Каламбур"

Актер комик-труппы "Каламбур" Сергей Гладков умер в возрасте 60 лет

12:25 19.10.2023
 
© ВКонтакте. КАЛАМБУР | журнал видеокомиксовСергей Гладков
Сергей Гладков
© ВКонтакте. КАЛАМБУР | журнал видеокомиксов
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Актер и сценарист Сергей Гладков, исполнивший ряд ролей в юмористической программе "Журнал видеокомиксов "Каламбур", ушел из жизни в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на официальной странице комик-труппы в социальных сетях.
О смерти артиста также сообщило одесское издание "Думская". По его данным, последние годы Гладков тяжело болел.
Сергей Гладков родился в 1963 году в Харькове. Окончил факультет машиностроения и робототехники Одесского политехнического института. Еще в годы учебы в институте создал первые клоунские проекты. Впоследствии окончил курсы режиссуры и пантомимы, сотрудничал с известной комик-труппой "Маски".
В 1987 году вместе с Вадимом Набоковым и Татьяной Ивановой создал клоун-группу "Магазин Фу". В 1996 году трио объединилось с комедийным дуэтом "Сладкая жизнь" – Юрием Стыцковским и Алексей Агопьяном. В результате создается труппа "Каламбур", выпуски которого с большим успехом транслировались на различных телеканалах.
Сергей Гладков писал сценарии к рубрикам "Каламбура" и исполнял различные роли. Наиболее полюбившийся зрителям образ в исполнении актера – Мужик из "Деревни дураков".
© ВКонтакте. КАЛАМБУР | журнал видеокомиксовСергей Гладков в роли Мужика в юмористическом сериале "Деревня Дураков"
Сергей Гладков в роли Мужика в юмористическом сериале Деревня Дураков
© ВКонтакте. КАЛАМБУР | журнал видеокомиксов
Сергей Гладков в роли Мужика в юмористическом сериале "Деревня Дураков"
Также в рубрике "Бар Каламбур" Гладков играл Неудачника, в "Железном капуте" – Дранкеля, в "Крутом пике" – диспетчера, вырывающего у себя клок волос, а также миссис Бурпул.
Был женат, имел двоих детей.
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УтратыИскусствоКультураОбществоСергей ГладковЖурнал видеокомиксов "Каламбур"Новости
 
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