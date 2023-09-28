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Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере - РИА Новости Крым, 28.09.2023
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Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере
Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере
Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, известный в том числе по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, скончался в возрасте 82 лет, передает... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T16:15
2023-09-28T16:15
утраты
культура
в мире
великобритания
кино
майкл гэмбон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, известный в том числе по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, скончался в возрасте 82 лет, передает британское агентство Press Assosiation со ссылкой на его семью.Актер родился 19 октября 1940  года в Ирландии. Помимо "Гарри Поттера" он также снимался в фильмах "Король говорит" (2010), "Книга Илая" (2010), "Приключения Паддингтона" (2014), "Kingsman: Золотое кольцо" (2017) и других.
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утраты, культура, в мире, великобритания, кино, майкл гэмбон
Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере

Умер исполнитель роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере Майкл Гэмбон

16:15 28.09.2023
 
© Каро Премьер / Перейти в фотобанкМайкл Гэмбон (Альбус Дамблдор)
Майкл Гэмбон (Альбус Дамблдор)
© Каро Премьер
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, известный в том числе по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, скончался в возрасте 82 лет, передает британское агентство Press Assosiation со ссылкой на его семью.
"Актер сэр Майкл Гэмбон мирно скончался в больнице в возрасте 82 лет", - говорится в сообщении агентства.
Актер родился 19 октября 1940  года в Ирландии. Помимо "Гарри Поттера" он также снимался в фильмах "Король говорит" (2010), "Книга Илая" (2010), "Приключения Паддингтона" (2014), "Kingsman: Золотое кольцо" (2017) и других.
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