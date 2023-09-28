https://crimea.ria.ru/20230928/umer-akter-maykl-gembon-sygravshiy-dambldora-v-filmakh-o-garri-pottere-1131728974.html

Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере

Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере

Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, известный в том числе по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, скончался в возрасте 82 лет, передает... РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T16:15

2023-09-28T16:15

2023-09-28T16:15

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майкл гэмбон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, известный в том числе по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, скончался в возрасте 82 лет, передает британское агентство Press Assosiation со ссылкой на его семью.Актер родился 19 октября 1940 года в Ирландии. Помимо "Гарри Поттера" он также снимался в фильмах "Король говорит" (2010), "Книга Илая" (2010), "Приключения Паддингтона" (2014), "Kingsman: Золотое кольцо" (2017) и других.

https://crimea.ria.ru/20220408/garri-potter-ukhodit-iz-rossii-1122888425.html

великобритания

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утраты, культура, в мире, великобритания, кино, майкл гэмбон