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Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере
Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере
Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, известный в том числе по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, скончался в возрасте 82 лет, передает... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T16:15
2023-09-28T16:15
2023-09-28T16:15
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, известный в том числе по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, скончался в возрасте 82 лет, передает британское агентство Press Assosiation со ссылкой на его семью.Актер родился 19 октября 1940 года в Ирландии. Помимо "Гарри Поттера" он также снимался в фильмах "Король говорит" (2010), "Книга Илая" (2010), "Приключения Паддингтона" (2014), "Kingsman: Золотое кольцо" (2017) и других.
https://crimea.ria.ru/20220408/garri-potter-ukhodit-iz-rossii-1122888425.html
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утраты, культура, в мире, великобритания, кино, майкл гэмбон
Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере
Умер исполнитель роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере Майкл Гэмбон