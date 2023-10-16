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Умер композитор Геннадий Гладков - РИА Новости Крым, 16.10.2023
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Умер композитор Геннадий Гладков
Умер композитор Геннадий Гладков - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Умер композитор Геннадий Гладков
Композитор Геннадий Гладков, написавший музыку для мультфильма "Бременские музыканты", кинофильма "Джентльмены удачи" и многих других кинолент, ушел из жизни... РИА Новости Крым, 16.10.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Композитор Геннадий Гладков, написавший музыку для мультфильма "Бременские музыканты", кинофильма "Джентльмены удачи" и многих других кинолент, ушел из жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его помощника.Геннадий Гладков родился в Москве в 1935 году в семье музыкантов. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим. Также его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене", "Новогодние приключения Маши и Вити" и других. Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок. С 1998 года Геннадий Гладков является заслуженным деятелем искусства РСФСР, с 2002 года – народным артистом России.Месяц назад скончался поэт-песенник Николай Добронравов. Ему было 94 года. О его смерти сообщил Николай Басков.Читайте также на РИА Новости Крым:Умерла Ирина МирошниченкоУмер маэстро итальянской эстрады Тото Кутуньо Умерла певица и актриса Джейн Биркин
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геннадий гладков, утраты, культура, россия
Умер композитор Геннадий Гладков

Композитор Геннадий Гладков умер на 89 году жизни

13:19 16.10.2023 (обновлено: 14:16 16.10.2023)
 
© РИА НовостиКомпозитор Геннадий Гладков
Композитор Геннадий Гладков - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Композитор Геннадий Гладков, написавший музыку для мультфильма "Бременские музыканты", кинофильма "Джентльмены удачи" и многих других кинолент, ушел из жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его помощника.

"Композитор Геннадий Гладков ушёл из жизни в возрасте 88 лет", – пишет РИА Новости.

Геннадий Гладков родился в Москве в 1935 году в семье музыкантов. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим. Также его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене", "Новогодние приключения Маши и Вити" и других. Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок. С 1998 года Геннадий Гладков является заслуженным деятелем искусства РСФСР, с 2002 года – народным артистом России.
Месяц назад скончался поэт-песенник Николай Добронравов. Ему было 94 года. О его смерти сообщил Николай Басков.
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