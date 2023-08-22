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Умер маэстро итальянской эстрады Тото Кутуньо

Умер маэстро итальянской эстрады Тото Кутуньо - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Умер маэстро итальянской эстрады Тото Кутуньо

Ветеран итальянской эстрады, певец и композитор Тото Кутуньо умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщило итальянское информагентство ANSA со ссылкой на менеджера... РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T19:47

2023-08-22T19:47

2023-08-22T19:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Ветеран итальянской эстрады, певец и композитор Тото Кутуньо умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщило итальянское информагентство ANSA со ссылкой на менеджера артиста Данило Манкузо.По словам Манкузо, "после продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже", артист ушел из жизни сегодня, 22 августа, в 16 часов в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда ранее был госпитализирован.В июле Кутуньо исполнилось 80 летТото Кутуньо (настоящее имя - Сальваторе) родился в 1943 году в Италии, в семье военного моряка, владевшего игрой на трубе. У него будущий артист научился этому искусству, а также самостоятельно освоил игру на саксофоне, аккордеоне и ударных инструментах. Музыкальную карьеру начал в 13 лет, приняв участие в конкурсе молодых талантов. Позже играл в разных группах, увлекся игрой на пианино, джазом и написанием песен и музыки к ним. Сотрудничал с мировыми звездами, такими как Вито Паллавичини, Мирей Матье, Джо Дассен, Адриано Челентано и другими.Сольную карьеру начала в конце 1970-х. Участвовал в большом количестве фестивалей и конкурсов, в том числе "Евровидении", где победил в 1990-м.В Россию впервые приехал с гастролями в 1985 году. В 2007 году у Тото Кутуньо диагностировали рак, позже, в 2009-м, после курса химиотерапии болезнь на время удалось победить.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, италия, в мире, утраты