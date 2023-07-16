https://crimea.ria.ru/20230716/umerla-pevitsa-i-aktrisa-dzheyn-birkin-1130089937.html

Умерла певица и актриса Джейн Биркин

Умерла певица и актриса Джейн Биркин - РИА Новости Крым, 16.07.2023

Умерла певица и актриса Джейн Биркин

Французская певица и актриса британского происхождения Джейн Биркин скончалась на 77 году жизни, об этом сообщило BFM TV. РИА Новости Крым, 16.07.2023

2023-07-16T15:59

2023-07-16T15:59

2023-07-16T15:59

утраты

культура

франция

великобритания

в мире

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/10/1130089825_0:63:800:513_1920x0_80_0_0_e900cab59165ff264ead37dcb189ccf7.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Французская певица и актриса британского происхождения Джейн Биркин скончалась на 77 году жизни, об этом сообщило BFM TV.Сообщается, что тело актрисы обнаружили в ее парижском доме. Ранее газета Le Parisien сообщила, что весной Джейн Биркин отменила все свои концерты по состоянию здоровья. Официальной информации о причине смерти на данный момент не публикуется.Джейн Биркин родилась 14 декабря 1946 года в Лондоне, в семье офицера Королевского ВМФ Дэвида Биркина и комедийной актрисы Джуди Кэмпбелл. На киноэкране впервые появилась в 1965 г. в комедии Ричарда Лестера "Сноровка". За годы карьеры снялась в более чем в 80 фильмах и выпустила 20 музыкальных альбомов.Отметилась в комедийных, драматических и эротических, в том числе скандальных картинах. Стала известна благодаря таким картинам, как "Фотоувеличение", "Калейдоскоп", "Бассейн", "Я тебя люблю… Я тебя тоже нет", "Чудовище", "Смерть на Ниле", "Зло под солнцем", "Блудная дочь" и др.Первый альбом Биркин вышел 1969 г. Последний альбом Oh! Pardon tu dormais певица выпустила в 2020-м.Дважды была отмечена французской премией "Виктуар де ля мюзик". В 1992 году победила в номинации "Лучшая исполнительница года", а в 2021 получила почетную награду. Была удостоена ордена Британской империи и награждена Французским национальным орденом. Отказалась от ордена Почетного легиона, заявив, что героем был ее отец, "и только герои получают этот орден", однако согласилась быть возведенной в звание кавалера ордена Искусств и литературы.Имя Биркин хорошо известно также в модной индустрии: ее именем названа одна из моделей женских сумок от Hermès. Произошедшее связывают с разговором актрисы с председателем правления копании в самолете, следовавшем из Парижа в Лондон. Тогда из сумки актрисы выпало все содержимое, и она пожаловалась, что модный дом не выпускает сумочек с удобными карманами, после чего была приглашена в офис, где по ее эскизу был выполнен всемирно известный экземпляр.Джейн Биркин неоднократно посещала Россию. Во время одного из своих визитов в Москву, певица в интервью заявила, что готова объездить всю Россию "по стопам Чехова" и петь даже в Сибири. "Только позовите", – заявила тогда Биркин. В последний раз она была в Москве в 2009 году.На уходящей неделе сообщалось о смерти французского писателя чешского происхождения Милана Кундеры. Ранее, в апреле, умерли гитарист группы ABBA Лассе Велландер, актер и телеведущий, заслуженный артист России Сергей Колесников и известный крымский художник, дизайнер и поэт Виктор Бабанин. А в начале года Россия простилась с советским и грузинским актером, певцом, кинорежиссером, сценаристом и политиком Вахтангом Кикабидзе.

франция

великобритания

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, культура, франция, великобритания, в мире, общество, новости