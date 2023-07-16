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Умерла певица и актриса Джейн Биркин - РИА Новости Крым, 16.07.2023
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Умерла певица и актриса Джейн Биркин
Умерла певица и актриса Джейн Биркин - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Умерла певица и актриса Джейн Биркин
Французская певица и актриса британского происхождения Джейн Биркин скончалась на 77 году жизни, об этом сообщило BFM TV. РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T15:59
2023-07-16T15:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Французская певица и актриса британского происхождения Джейн Биркин скончалась на 77 году жизни, об этом сообщило BFM TV.Сообщается, что тело актрисы обнаружили в ее парижском доме. Ранее газета Le Parisien сообщила, что весной Джейн Биркин отменила все свои концерты по состоянию здоровья. Официальной информации о причине смерти на данный момент не публикуется.Джейн Биркин родилась 14 декабря 1946 года в Лондоне, в семье офицера Королевского ВМФ Дэвида Биркина и комедийной актрисы Джуди Кэмпбелл. На киноэкране впервые появилась в 1965 г. в комедии Ричарда Лестера "Сноровка". За годы карьеры снялась в более чем в 80 фильмах и выпустила 20 музыкальных альбомов.Отметилась в комедийных, драматических и эротических, в том числе скандальных картинах. Стала известна благодаря таким картинам, как "Фотоувеличение", "Калейдоскоп", "Бассейн", "Я тебя люблю… Я тебя тоже нет", "Чудовище", "Смерть на Ниле", "Зло под солнцем", "Блудная дочь" и др.Первый альбом Биркин вышел 1969 г. Последний альбом Oh! Pardon tu dormais певица выпустила в 2020-м.Дважды была отмечена французской премией "Виктуар де ля мюзик". В 1992 году победила в номинации "Лучшая исполнительница года", а в 2021 получила почетную награду. Была удостоена ордена Британской империи и награждена Французским национальным орденом. Отказалась от ордена Почетного легиона, заявив, что героем был ее отец, "и только герои получают этот орден", однако согласилась быть возведенной в звание кавалера ордена Искусств и литературы.Имя Биркин хорошо известно также в модной индустрии: ее именем названа одна из моделей женских сумок от Hermès. Произошедшее связывают с разговором актрисы с председателем правления копании в самолете, следовавшем из Парижа в Лондон. Тогда из сумки актрисы выпало все содержимое, и она пожаловалась, что модный дом не выпускает сумочек с удобными карманами, после чего была приглашена в офис, где по ее эскизу был выполнен всемирно известный экземпляр.Джейн Биркин неоднократно посещала Россию. Во время одного из своих визитов в Москву, певица в интервью заявила, что готова объездить всю Россию "по стопам Чехова" и петь даже в Сибири. "Только позовите", – заявила тогда Биркин. В последний раз она была в Москве в 2009 году.На уходящей неделе сообщалось о смерти французского писателя чешского происхождения Милана Кундеры. Ранее, в апреле, умерли гитарист группы ABBA Лассе Велландер, актер и телеведущий, заслуженный артист России Сергей Колесников и известный крымский художник, дизайнер и поэт Виктор Бабанин. А в начале года Россия простилась с советским и грузинским актером, певцом, кинорежиссером, сценаристом и политиком Вахтангом Кикабидзе.
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
утраты, культура, франция, великобритания, в мире, общество, новости
Умерла певица и актриса Джейн Биркин

Англо-французская певица и актриса Джейн Биркин скончалась на 77 году жизни

15:59 16.07.2023
 
© РИА НовостиДжейн Биркин
Джейн Биркин - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Французская певица и актриса британского происхождения Джейн Биркин скончалась на 77 году жизни, об этом сообщило BFM TV.
Сообщается, что тело актрисы обнаружили в ее парижском доме. Ранее газета Le Parisien сообщила, что весной Джейн Биркин отменила все свои концерты по состоянию здоровья. Официальной информации о причине смерти на данный момент не публикуется.
Джейн Биркин родилась 14 декабря 1946 года в Лондоне, в семье офицера Королевского ВМФ Дэвида Биркина и комедийной актрисы Джуди Кэмпбелл. На киноэкране впервые появилась в 1965 г. в комедии Ричарда Лестера "Сноровка". За годы карьеры снялась в более чем в 80 фильмах и выпустила 20 музыкальных альбомов.
Отметилась в комедийных, драматических и эротических, в том числе скандальных картинах. Стала известна благодаря таким картинам, как "Фотоувеличение", "Калейдоскоп", "Бассейн", "Я тебя люблю… Я тебя тоже нет", "Чудовище", "Смерть на Ниле", "Зло под солнцем", "Блудная дочь" и др.
Первый альбом Биркин вышел 1969 г. Последний альбом Oh! Pardon tu dormais певица выпустила в 2020-м.
Дважды была отмечена французской премией "Виктуар де ля мюзик". В 1992 году победила в номинации "Лучшая исполнительница года", а в 2021 получила почетную награду. Была удостоена ордена Британской империи и награждена Французским национальным орденом. Отказалась от ордена Почетного легиона, заявив, что героем был ее отец, "и только герои получают этот орден", однако согласилась быть возведенной в звание кавалера ордена Искусств и литературы.
Имя Биркин хорошо известно также в модной индустрии: ее именем названа одна из моделей женских сумок от Hermès. Произошедшее связывают с разговором актрисы с председателем правления копании в самолете, следовавшем из Парижа в Лондон. Тогда из сумки актрисы выпало все содержимое, и она пожаловалась, что модный дом не выпускает сумочек с удобными карманами, после чего была приглашена в офис, где по ее эскизу был выполнен всемирно известный экземпляр.
Джейн Биркин неоднократно посещала Россию. Во время одного из своих визитов в Москву, певица в интервью заявила, что готова объездить всю Россию "по стопам Чехова" и петь даже в Сибири. "Только позовите", – заявила тогда Биркин. В последний раз она была в Москве в 2009 году.
На уходящей неделе сообщалось о смерти французского писателя чешского происхождения Милана Кундеры. Ранее, в апреле, умерли гитарист группы ABBA Лассе Велландер, актер и телеведущий, заслуженный артист России Сергей Колесников и известный крымский художник, дизайнер и поэт Виктор Бабанин. А в начале года Россия простилась с советским и грузинским актером, певцом, кинорежиссером, сценаристом и политиком Вахтангом Кикабидзе.
 
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