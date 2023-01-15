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Умер Вахтанг Кикабидзе - РИА Новости Крым, 15.01.2023
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Умер Вахтанг Кикабидзе
Умер Вахтанг Кикабидзе - РИА Новости Крым, 15.01.2023
Умер Вахтанг Кикабидзе
Советский и грузинский актер, певец, кинорежиссер, сценарист и политик Вахтанг Кикабидзе умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает "Sputnik Грузия". РИА Новости Крым, 15.01.2023
2023-01-15T13:33
2023-01-15T14:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Советский и грузинский актер, певец, кинорежиссер, сценарист и политик Вахтанг Кикабидзе умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает "Sputnik Грузия". О причине смерти не сообщается.Вахтанг Кикабидзе родился в 1938 году в Тбилиси. По окончанию школы на протяжении двух лет учился в Тбилисском университете, затем окончил два курса института иностранных языков. Оба учебных заведения Кикабидзе не закончил из-за желания выступать на сцене. С 1959 года начал работать в филармонии города Тбилиси, а в 1960-х годах выступал в организованном им квартете "Диэло", а затем пришел в ансамбль "Орэра", в котором он пел и играл на барабанах. Группа при участии Кикабидзе записала восемь пластинок, впоследствии артист начал сольную карьеру. Одна из наиболее популярных композиций в исполнении Кикабидзе – песня про птичку невеличку "Чито Гврито". Также его визитной карточкой стала музыкальная композиция "Мои года". Кикабидзе сыграл более 30 ролей в кино. Наиболее известные роли сыграл в лентах "Не горюй!" (1969) и "Мимино" (1977) режиссера Георгия Данелия. В 1981 году по своему сценарию снял комедию в четырех новеллах "Будь здоров, дорогой!", а в 1985 году – фильм "Мужчины и все остальные". В Грузии Кикабидзе также активно занимался политикой. Был известен своими агрессивными русофобскими взглядами, резко критиковал Россию за помощь Южной Осетии в конфликте с Грузией (2008) и события 2014 года по вхождению Крыма в состав РФ и отделению Донбасса от Украины. Артист активно поддерживал госпереворот на Украине и проводимую Киевом так называемую "антитеррористическую операцию" против Донецкой и Луганской народных республик. На парламентских выборах 2020 года он возглавил список партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", по итогам выборов избран депутатом парламента Грузии VII созыва.
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утраты, культура, ссср, грузия, россия, общество
Умер Вахтанг Кикабидзе

Актер и певец Вахтанг Кикабидзе скончался на 85-м году жизни

13:33 15.01.2023 (обновлено: 14:13 15.01.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИнтервью с певцом Вахтангом Кикабидзе
Интервью с певцом Вахтангом Кикабидзе - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Советский и грузинский актер, певец, кинорежиссер, сценарист и политик Вахтанг Кикабидзе умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает "Sputnik Грузия".
"Информацию о кончине подтвердил Первому каналу продюсер певца", — говорится в публикации.
О причине смерти не сообщается.
Вахтанг Кикабидзе родился в 1938 году в Тбилиси.
По окончанию школы на протяжении двух лет учился в Тбилисском университете, затем окончил два курса института иностранных языков. Оба учебных заведения Кикабидзе не закончил из-за желания выступать на сцене.
С 1959 года начал работать в филармонии города Тбилиси, а в 1960-х годах выступал в организованном им квартете "Диэло", а затем пришел в ансамбль "Орэра", в котором он пел и играл на барабанах.
Группа при участии Кикабидзе записала восемь пластинок, впоследствии артист начал сольную карьеру. Одна из наиболее популярных композиций в исполнении Кикабидзе – песня про птичку невеличку "Чито Гврито".
Также его визитной карточкой стала музыкальная композиция "Мои года".
Кикабидзе сыграл более 30 ролей в кино.
Наиболее известные роли сыграл в лентах "Не горюй!" (1969) и "Мимино" (1977) режиссера Георгия Данелия. В 1981 году по своему сценарию снял комедию в четырех новеллах "Будь здоров, дорогой!", а в 1985 году – фильм "Мужчины и все остальные".
В Грузии Кикабидзе также активно занимался политикой.
Был известен своими агрессивными русофобскими взглядами, резко критиковал Россию за помощь Южной Осетии в конфликте с Грузией (2008) и события 2014 года по вхождению Крыма в состав РФ и отделению Донбасса от Украины.
Артист активно поддерживал госпереворот на Украине и проводимую Киевом так называемую "антитеррористическую операцию" против Донецкой и Луганской народных республик. На парламентских выборах 2020 года он возглавил список партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", по итогам выборов избран депутатом парламента Грузии VII созыва.
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